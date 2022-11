Copcast. Il podcast in diretta dalla Cop 27 di Sharm el-Sheikh

I governi di tutto il mondo hanno nelle loro mani il nostro destino, quello della nostra Terra e quello dei nostri figli. Su di loro, la responsabilità è immensa: la peggiore crisi che la storia dell’umanità abbia dovuto affrontare, quella climatica, deve essere scongiurata. O per lo meno limitata in termini di impatto. Per farlo, la scienza ha spiegato in modo chiarissimo cosa occorre fare: limitare la quantità di gas ad effetto serra che disperdiamo ogni anno, ogni giorno, ogni secondo nell’atmosfera. Con la combustione di fonti fossili per la produzione di energia, con le produzioni industriali, con i trasporti, con l’agricoltura intensiva e con gli allevamenti.

In gioco alla Cop 27 di Sharm el-Sheikh c’è il futuro di tutti noi

Quanto tempo abbiamo per farlo? Zero. Per evitare profondi cambiamenti negli equilibri cimatici mondiali avremmo dovuto cominciare ad abbattere le emissioni già da anni e anni. Ciò che possiamo fare ora, però, è far sì che la crisi non diventi una catastrofe.

La ventisettesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, la Cop 27 che si terrà in Egitto dal 6 al 18 novembre, sarà in questo senso cruciale. Occorre rendere operativo l’Accordo di Parigi, che indica i limiti che non dobbiamo superare in termini di aumento della temperatura media globale. E occorre dare corpo e concretezza alle decine e decine di altri accordi, protocolli, alleanze, impegni che soggetti pubblici e privati di tutto il mondo hanno avanzato negli anni. Ma che troppo spesso si sono rivelati poco ambiziosi e poco stringenti.

3 novembre – Dove eravamo rimasti?