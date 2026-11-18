In breve Deutsche Bank avrebbe ignorato i propri meccanismi di allerta per preservare attività lucrative come il commercio di armi

Nonostante assicuri di evitare Paesi coinvolti nei conflitti, la banca tedesca avrebbe agevolato il passaggio di armi a Israele e Arabia Saudita

E avrebbe concesso agevolazioni e crediti a Leonardo per tipologie di armi al centro dell’azione legale promossa da organizzazioni della società civile italiana

Il colosso finanziario tedesco Deutsche Bank è al centro della più vasta inchiesta giornalistica mai condotta su una singola banca. L’analisi è stata coordinata dall’organizzazione non profit sudafricana Barracuda Media. E ha coinvolto 230 giornalisti di oltre 50 testate in tutto il mondo, con il supporto tecnico del Data and Research Centre (Darc) di Berlino. Si è trattato di un lavoro gigantesco, basato su ben 15 milioni di documenti riservati.

L’inchiesta, intitolata “Inside Deutsche Bank”, entra «nel cuore del gigante bancario, nel quale il business prevale sulla lotta ai crimini finanziari», spiega la testata francese Le Monde. Un lavoro che ha permesso di accendere i riflettori su numerose zone d’ombra. Da rapporti con oligarchi russi sottoposti a sanzioni al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, passando per riciclaggio di denaro e vendite di armi. Ciò che emerge «è che la banca tedesca ha scientemente ignorato i suoi stessi meccanismi di allerta, al fine di preservare delle attività ultra-lucrative».

Per quanto riguarda in particolare i traffici di armamenti, come spiega Irpi Media in un comunicato, si parla di circa 11.600 operazioni tra il 2000 e il 2015. Per circa 200 miliardi di euro. Quindi, nel 2018, si fa riferimento a una garanzia da 5 milioni per la fornitura di cannoni navali italiani a Israele. Poi installati su navi impiegate negli attacchi alla Striscia di Gaza. Ancora, il 18 novembre 2026, Deutsche Bank ha fornito garanzie finanziarie per una fornitura di armamenti dell’italiana Leonardo a Israele, comprendente cannoni navali successivamente installati su navi da guerra, anch’esse utilizzate per lo sterminio a Gaza.

Anche Leonardo tra i clienti di Deutsche Bank

Irpi Media, assieme a Barracuda Media, Daraj, Le Monde e Der Spiegel, si è concentrato proprio sui commerci di armi. Rivelando come «garanzie bancarie, crediti e altri strumenti finanziari abbiano sostenuto forniture militari destinate a numerosi Paesi, anche considerati ad alto rischio». L’analisi delle e-mail interne che i giornalisti hanno potuto leggere, infatti, spiega che l’operazione dell’ottobre 2018 ottenne ad esempio «dalla sede centrale l’approvazione di una garanzia bancaria da 5 milioni di euro per una fornitura di sistemi d’arma navali 76/62 Super Rapid Multi Feeding prodotti da Leonardo e destinati a Israele».

Si tratta di cannoni, capaci di sparare fino a 120 colpi al minuto, che sono stati consegnati alla Marina militare di Tel Aviv nel settembre 2022 e installati sulle corvette Sa’ar 6. Proprio la vendita dei cannoni 76/62 e di altri sistemi d’arma «è oggi al centro di un’azione legale in Italia promossa da organizzazioni della società civile contro Leonardo e lo Stato italiano». Da parte sua, Leonardo, contattata dagli autori dell’inchiesta, ha assicurato di aver «sempre operato e di continuare a operare nel rigoroso rispetto delle normative nazionali e internazionali».

Più in generale, tra il 2000 e il 2015 è emerso che la banca «ha sottoposto ai propri comitati di valutazione del rischio almeno 13mila operazioni riguardanti equipaggiamenti militari e beni a duplice uso civile e militare. Di queste, circa 11.600, pari all’89,23%, sono state sostenute dalla banca, attraverso crediti commerciali, garanzie finanziarie e operazioni sui mercati dei capitali». Il che mostra quanto ampia sia l’esposizione di Deutsche Bank nel settore della difesa. I rapporti riguardano, oltre a Leonardo, anche Rheinmetall, Airbus Defence and Space, Hensoldt, Renk, Lockheed Martin, Boeing, RTX, Dassault Aviation, BAE Systems e Rolls-Royce.

La vicenda del gruppo Renk e i carri armati utilizzati per lo stermino a Gaza

Le Monde evidenzia anche quanto fosse alta l’attenzione dei dirigenti della banca per evitare ricadute reputazioni. Una vicenda esemplificativa riguardò nel 2022 il gruppo Renk, specializzato in componenti per veicoli da combattimento pesanti. «I funzionari si dovevano riunire all’inizio dell’anno per assicurarsi che l’operazione che si apprestavano ad approvare non potesse incrinare l’immagine dell’istituto. Si trattava di concedere una garanzia da 11 milioni di euro per permettere all’impresa di rinnovare un contratto firmato nel 2016 con il ministero della Difesa di Israele». L’operazione ha permesso a Renk di vendere 80 equipaggiamenti destinati a carri armati Merkava Mark 4.

«Dalle comunicazioni interne – prosegue Irpi Media – emerge inoltre come, nelle valutazioni relative alle operazioni con l’industria bellica, il rischio reputazionale e la percezione pubblica avessero un ruolo centrale. Deutsche Bank, interpellata nell’ambito dell’inchiesta, ha dichiarato che le operazioni sono sottoposte a valutazioni caso per caso. E che la banca “non intrattiene rapporti commerciali con le forze armate o gli apparati di sicurezza di Paesi considerati coinvolti in conflitti”».

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Affermazioni che, secondo Le Monde, sono «contraddette da numerosi scambi interni della banca. Malgrado la crescita delle tensioni in corso nell’estate del 2021 tra Israele e i suoi vicini e i bombardamenti transfrontalieri nella regione indicati in un rapporto interno, l’istituto cerca di minimizzare eventuali aspetti controversi legati al contratto tra Renk e Israele». In particolare, «Frieder Bauer, consigliere giuridico della banca afferma che “il prodotto bancario richiesto è banale”, quindi sostiene che “sembra poco probabile” che “il collegamento tra Deutsche Bank e il contratto soggiacente possa essere rivelato”». Al contempo, una responsabile della conformità assicura che gli equipaggiamenti per carri armati in questione «non sono in sé stessi delle armi».

La commessa per il Qatar e le armi di Rheinmetall finiti all’Arabia Saudita

Nel 2017, inoltre, il Qatar cercava di rafforzarsi militarmente. E negozia un accordo da 2 miliardi di euro per la consegna di 490 veicoli blindati da combattimento per fanteria costruiti dalla francese Nexter. «Un interlocutore di Deutsche Bank – prosegue Le Monde – si assicura che l’azienda invii unicamente mezzi “nudi” al Qatar. In un rapporto, inquirenti interni dell’unità Business Intelligence, incaricata di valutare la reputazione della clientela corporate, assicurano: “Benché i veicoli blindati possano essere equipaggiati di torrette, Deutsche Bank Parigi ha precisato che le armi e le munizioni saranno oggetto di un contratto a parte, concluso con altre industrie della difesa». Un modo per far passare i veicoli blindati come semplici mezzi di trasporto. E riuscire così a rientrare nella regolamentazione della banca.

Ancora, un caso riguarda l’industria di armi tedesca Rheinmetall. Il gruppo esporta materiale militare verso l’Arabia Saudita, «sulla quale ci sono importanti sospetti di un uso contro civili nella guerra nello Yemen», scrivono gli analisti di Deutsche Bank in un documento datato marzo 2018. «Ufficialmente – prosegue l’inchiesta – il fabbricante vende bombe e munizioni attraverso proprie filiali presenti in Italia o in Sudafrica. Nelle note, gli inquirenti interni definiscono però questa ingegneria giuridica “un metodo controverso” e una “pratica fuorviante” finalizzata ad aggirare la rigida normativa federale tedesca che disciplina le esportazioni di armi verso Paesi in guerra». Malgrado gli avvertimenti interni, proseguiti anche nel 2019, la banca ha alla fine deciso «di chiudere un occhio».