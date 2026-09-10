Legge sulla difesa nonviolenta, la raccolta firme è al 70%: una settimana per arrivare a 50mila

Mancano sette giorni alla chiusura della raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla Difesa civile non armata e nonviolenta. L’obiettivo è 50mila sottoscrizioni. La campagna Un’altra difesa è possibile ha già superato il 70%. Nell’ultima settimana è arrivato circa il 20% del totale delle firme: un’accelerazione netta, che rende il traguardo raggiungibile, ma non ancora garantito.

La proposta di legge chiede l’istituzione di un Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio. Il Dipartimento metterebbe a sistema strumenti già esistenti – Servizio civile universale, Protezione civile, Corpi civili di pace – dentro un’unica strategia orientata alla prevenzione dei conflitti. Il testo prevede anche un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo e un Fondo nazionale, alimentato in parte dal sei per mille dell’Irpef.

Gli ultimi giorni di raccolta firme in tutta Italia

A promuovere la campagna sono Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza nazionale degli enti di Servizio civile (Cnesc) e Sbilanciamoci!, insieme alle organizzazioni aderenti. Alla mobilitazione hanno aderito anche testimonial del mondo della cultura, dell’informazione e della politica, con la formula «Anch’io ho firmato: e tu?».

Per gli ultimi giorni di raccolta sono previste iniziative territoriali in tutta Italia – incontri, dibattiti, banchetti per le firme. Le reti promotrici hanno diffuso anche uno spot della campagna, con un messaggio letto da alcuni volti delle organizzazioni aderenti, tra cui Salvatore Marra (Cgil), Mao Valpiana (Movimento nonviolento) e Tonio Dell’Olio (Pax Christi). Il messaggio è diretto: si può spostare parte della spesa militare verso le istituzioni di pace, come previsto dalla Costituzione agli articoli 11 e 52.

Si può firmare anche online.