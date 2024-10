A chi conviene fare la guerra? | Live da FestiValori

All’interno di FestiValori, il festival della finanza etica per leggere la quotidianità, questo panel presentato dalla collaborazione tra Etica Sgr e l’Università di Modena e Reggio Emilia si propone di indagare l’economia di guerra nelle sue molteplici applicazioni: industria e commercio di armi, logistica, infrastrutture, comunicazione. Per a rispondere alla domanda se sia davvero conveniente fare la guerra, e soprattutto per chi lo sia.

Scopri il programma di FestiValori