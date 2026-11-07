Elezioni di midterm, crollo delle Borse e bolla Big tech: nuove crisi in vista?

Il voto di midterm negli Stati Uniti rappresenta storicamente uno snodo cruciale destinato ad avere riflessi sul panorama finanziario internazionale. La recente tornata assume tuttavia un peso particolare, inserendosi in un contesto contrassegnato dall’elevato rischio di una bolla speculativa legata soprattutto all’intelligenza artificiale. L’esito delle urne sembra destinato infatti ad alterare la dinamica tra potere politico, mercati e stabilità creditizia.

Il cambio di maggioranza al Congresso e l’eventualità di un prolungato stallo istituzionale a Washington possono modificare le priorità legislative, mettendo in discussione la continuità delle politiche fiscali a sostegno dell’innovazione e paralizzando i progetti di sussidio federale alla rete elettrica e alle infrastrutture energetiche indispensabili per il settore tech.

La Fed potrebbe ricalibrare la politica monetaria e fungere da detonatore finanziario sull’hi-tech

In questo nuovo quadro di incertezza, la Federal Reserve si trova costretta a ricalibrare la propria traiettoria monetaria: di fronte a spinte inflazionistiche persistenti e al deficit pubblico in aumento, l’istituto centrale potrebbe mantenere una postura rigorosa o persino spingere verso un rialzo dei tassi d’interesse, subendo assai probabilmente minori pressioni dalla indebolita presidenza Trump.

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In tal caso un costo del denaro elevato per un periodo prolungato agirebbe da potente detonatore finanziario, aumentando l’onere del debito per l’intero ecosistema tecnologico, provocando una severa compressione dei multipli azionari e drenando la liquidità complessiva. Le conseguenze di un simile cortocircuito istituzionale e monetario si abbatterebbero, in particolare, con estrema violenza sul settore del Private Credit e sull’indebitamento non bancario, fonti principali di approvvigionamento del settore dell’IA.

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Negli ultimi anni, i fondi di credito privato, le società di private equity e la finanza ombra hanno strutturato infatti un’opaca e complessa rete di veicoli societari e prestiti collateralizzati orientati verso cluster di chip avanzati, a partire da Nvidia, e in direzione degli investimenti immobiliari dei data center. Questo sistema finanziario parallelo ha generato una massa gigantesca di debito a tassi variabili e soggetta a continui e onerosi rifinanziamenti.

Il debito potrebbe schiacciare il settore Big tech

Nel momento in cui la Fed alzasse o mantenesse elevati i tassi e il credito si raggelasse, anche a causa del nuovo clima politico, la tenuta di tali operatori verrebbe messa a dura prova. Se i rendimenti attesi dalle infrastrutture AI non si materializzassero con la rapidità prevista, il rischio di default si potrebbe propagare a cascata anche nei bilanci di investitori istituzionali, fondi pensione e compagnie assicurative che hanno acquistato questi strumenti di debito non regolamentati alla ricerca di rendimenti assai elevati.

Le banche commerciali tradizionali, pur mostrando un’esposizione diretta più contenuta, rimangono vulnerabili attraverso i finanziamenti erogati ai fornitori di energia e agli sviluppatori infrastrutturali. Parallelamente, i giganti del cloud — Microsoft, Amazon e Alphabet — possono sfruttare la loro imponente liquidità per proteggersi, utilizzando i veicoli fuori bilancio per esternalizzare i rischi. Con la conseguenza di indebolire in modo sostanziale la loro trasparenza, e preparandosi a rilevare a prezzi di sconto gli asset svalutati dei concorrenti travolti dalla stretta creditizia, con l’effetto di esporsi tuttavia a ulteriori deprezzamenti.

Gli stessi colossi possono provare a reggere l’urto ricorrendo agli ampi flussi di cassa, solidissimi, derivanti dal loro core business tradizionale (advertising, e-commerce, cloud aziendale standard), ma dovrebbero operare una riconversione interna, altrettanto pericolosa, verso la sola IA.

Per le Big tech il rischio di inchieste antitrust, su privacy e responsabilità legale sui contenuti

Sul piano normativo l’impatto del voto di midterm risulta invece ancora più immediato: un Congresso a maggioranza ostile alle Big tech può sbloccare inchieste antitrust aggressive, imporre rigidi vincoli sulla privacy dei dati e promuovere leggi sulla diretta responsabilità legale per i contenuti generati dai modelli. A livello locale e federale, si inaspriscono inoltre i controlli ambientali sul consumo idrico ed elettrico dei data center, introducendo importanti extra-costi operativi e rallentando i tempi di autorizzazione.

La finanza internazionale osserva questa transizione con forte apprensione, poiché la sproporzionata concentrazione degli indici azionari mondiali sui colossi dell’IA rende i portafogli globali vulnerabili a shock sistemici, innescando così una rapida fuga dei capitali verso altre tipologie di titoli, con una ricerca di diversificazione tanto affannata quanto difficile.

Dai grandi fondi una riallocazione difensiva

In uno scenario di estrema fragilità, assume un ruolo centrale la strategia dei grandi gestori del risparmio globale come BlackRock, Vanguard e State Street. Consapevoli delle tensioni sulle valutazioni e del potenziale rialzo dei tassi, i gestori istituzionali tendono ad attuare una riallocazione tattica e difensiva: da un lato riducono la ponderazione diretta sulle aziende puramente speculative del settore AI per concentrare l’esposizione sui colossi tech dotati di flussi di cassa almeno apparentemente inattaccabili; dall’altro lato accelerano l’espansione nei mercati privati.

Attraverso piattaforme dedicate al Private Credit e alle infrastrutture reali, colossi come BlackRock mirano a catturare, in un brevissimo orizzonte temporale, i rendimenti elevati generati dal finanziamento diretto di data center e centrali elettriche, provando a blindare, al contempo, le posizioni con garanzie reali e contratti a lungo termine a tasso variabile per proteggersi sia dalle oscillazioni dei mercati azionari sia dalle stretta della Fed. Che, se diventasse sempre più dura, finirebbe per rendere insostenibili anche tali posizioni “protettive”.

Gli ETF rischiano di trasformarsi in casse di risonanza della crisi

Tuttavia, questa concentrazione di capitale è amplificata dalla massiccia presenza degli ETF passivi e dei fondi indicizzati nei portafogli dei risparmiatori individuali. L’enorme flusso di denaro convogliato automaticamente negli ETF sul S&P 500 e sul Nasdaq ha esacerbato l’iper-concentrazione dei mercati, spingendo le ponderazioni delle Big Tech a livelli storici mai visti.

In presenza di uno shock politico o monetario, il funzionamento stesso degli ETF rischia di trasformarsi in una cassa di risonanza della crisi: di fronte alle vendite da parte dei risparmiatori, gli ETF sono contrattualmente obbligati a liquidare i titoli in modo pro-quota senza alcuna distinzione di merito fondamentale. Innescando vendite forzate e indiscriminate sulle azioni a maggiore capitalizzazione. Una simile dinamica passiva rischia di contribuire a provocare una spirale ribassista ad alta velocità, prosciugando la liquidità del mercato e trasformando una più o meno fisiologica correzione del settore tecnologico in un crollo sistemico a catena sull’intera architettura dei mercati finanziari globali.