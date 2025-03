L’Europa dimentica se stessa, e va alla guerra

I contenuti del piano europeo ReArm Europe, formalmente presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sono a mio parere tragici. Per almeno tre ragioni. In primo luogo, il principio che ispira tale piano è assolutamente esplicito: l’Europa sta per entrare in guerra. Si sta attrezzando per un conflitto contro la Russia e contro chi sosterrà la Russia.

Il pacifismo armato dell’Europa che vuole la guerra

La politica del riarmo si fonda sulla retorica della difesa da una possibile invasione russa dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti all’Ucraina. Ma una simile argomentazione è molto debole di fronte all’annuncio di un vero e proprio cambiamento di paradigma. Per cui gli europei devono destinare la gran parte della propria spesa pubblica e dei capitali privati al riarmo. Le manifestazioni per la pace diventano rapidamente l’espressione di una visione europea dove essere armati è l’unico vero deterrente contro la guerra, secondo un modello storicamente devastante che ha generato soltanto drammatici conflitti.

Siamo in guerra, la Russia è un nemico irriducibile con cui non si può negoziare se non dopo la sua sconfitta. E dunque ogni spazio di mediazione, di confronto, di dialettica sparisce, sostituita dalla narrazione belluina del nemico. Il pragmatismo dei tanti “pacifisti armati” pare dimenticare del tutto che le guerre si evitano prima di tutto eliminando lo “spirito della guerra” come dominus delle relazioni internazionali. Il paradosso però è che mentre ci armiamo dichiariamo esplicitamente di non voler mandare un solo soldato sul fronte, coltivando un fariseismo che è ormai il tratto tipico della fase attuale.

L’Europa deroga dal Patto di stabilità, ma solo per la guerra

La seconda ragione è ancora di carattere culturale. La Commissione europea è disposta a rimuovere i vincoli del Patto di stabilità solo per il riarmo. Se gli Stati aumenteranno almeno dell’1,5% del loro Pil la spesa per il riarmo, potranno farlo senza che quella spesa rientri nei vincoli del Patto. In altre parole, non è possibile derogare alle ferree regole europee per la sanità, ormai in profonda crisi. Per la spesa sociale, legata al crescente impoverimento. Per l’istruzione, per la transizione ecologica, per la tutela del territorio. Ma per le armi sì.

Non conta il fatto che l’Europa ha bisogno di maggiori risorse pubbliche per fronteggiare l’invecchiamento della popolazione, per l’istruzione di milioni di giovani legati ai grandi spostamenti di popolazione, alla trasformazione produttiva in termini sostenibili, alle profonde disuguaglianze. No, nessuna di queste esigenze strutturali ha un valore paragonabile a quello delle armi. Tanto da consentire ai singoli Stati membri non solo di tenere fuori dal Patto le spese militari. Ma di poter negoziare persino le somme attribuite per le politiche di coesione o per altre finalità, purché simili rinegoziazioni finiscano in armi.

La bolla speculativa del mercato finanziario delle armi

La terza ragione è la più meschina. ReArm Europe contiene l’invito a creare un mercato unico dei capitali. E a favorire strategie di finanziarizzazione verso il settore delle armi, anche attraverso la Banca europea per gli investimenti (Bei), così da facilitare la piena declinazione del capitalismo in termini bellici. Il Piano è l’indicazione per i grandi fondi statunitensi, BlackRock Vanguard e State Street, per quelli europei, a partire da Amundi, e per la grandi banche di comprare i titoli dell’industria delle armi.

Indicazione peraltro ben specificata nelle parole di von der Leyen quando nomina: «difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone». Mettendo in secondo piano le altre forme di investimento, con la conseguenza di generare una vera e propria, colossale bolla speculativa. L’Europa è in guerra. Vuole un’economia di guerra che distruggerà il sistema produttivo. Violenterà i sistemi di welfare e coltiverà odi nazionalistici capaci di distruggere il senso di convivenza collettiva.