La mano invisibile dell’Europa dietro il crac di Ueno Bank in Paraguay

In breve Ueno Bank, banca digitale di oltre metà dei paraguaiani, è in liquidazione coercitiva: il presidente Santiago Peña, ex socio del gruppo, ha subito l’impeachment.

Il gruppo era controllato da U Holdings, società veicolo registrata in Lussemburgo, in cui nel 2026 l’ungherese Otp Bank ha investito 17 milioni di dollari.

Il crac ricorda quello del Banco Master in Brasile e ripropone lo schema del 2008: a pagare sono i cittadini, con i tagli annunciati dal nuovo presidente.

«Per fortuna noi usiamo diverse banche, ma purtroppo per gran parte della popolazione la situazione ha avuto un impatto enorme», ci racconta Dahiana, giovane madre di tre figli che vive ad Areguá, nei pressi della capitale Asunción. Dahiana è tornata in Paraguay dall’Argentina tre anni fa, scappata dalla motosega di Javier Milei. Nel suo Paese l’hanno accolta una corsa agli sportelli, corruzione e un impeachment.

Questa è l’America Latina governata dai Maga. La sua preoccupazione rispecchia il caos scoppiato in Paraguay dopo che la Banca centrale ha annunciato l’avvio della procedura di liquidazione coercitiva per Ueno Bank, dovuto al crollo dell’indice di solvibilità sceso ben al di sotto del minimo legale.

Ueno Bank, il crac che ha travolto il presidente Santiago Peña

Oltre il 50% della popolazione paraguaiana era titolare di un conto presso Ueno Bank, una moderna banca digitale che prometteva agilità nelle transazioni e pagamenti internazionali a zero costi. Ma il vero successo di Ueno derivava dalla sua capacità di erogare rapidamente linee di credito ai clienti. «Dimenticati degli imprevisti», recitava il sito web nella sezione dedicata ai mini-prestiti.

Oggi migliaia di cittadini hanno visto congelati o persi i risparmi di una vita. Travolto dallo scandalo, il presidente Santiago Peña – che fino al 2025 figurava tra i soci del gruppo finanziario – è stato protagonista di un impeachment. Ora è agli arresti domiciliari. Due giorni prima si era già dimesso il presidente della Banca centrale, Carlos Carvallo Spalding, che in precedenza aveva guidato la stessa Ueno. Soltanto tre anni fa, all’inizio del suo mandato istituzionale, era stato proprio lui ad autorizzare l’ingresso formale della società nel mercato bancario nazionale.

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La vicenda di Ueno Bank in Paraguay, con le sue profonde ramificazioni politiche, ricorda il dissesto del vicino Banco Master in Brasile, sebbene quest’ultimo coinvolgesse una platea più ristretta di piccoli risparmiatori. Eppure, quella che a prima vista potrebbe sembrare soltanto l’ennesima storia di finanza “tropicale”, all’insegna della speculazione e del malaffare, estende i suoi fili ben oltre i confini del Sudamerica, spingendosi fino al cuore dell’Europa.

U Holdings e Otp Bank: la catena che porta da Asunción all’Europa

La fallita Ueno Bank era il cuore di un ecosistema finanziario ideato dal trentaseienne Miguel Vázquez, oggi in carcere. Vázquez sognava di portare la prima azienda paraguaiana a quotarsi alla Borsa di Wall Street. Ma il percorso verso New York passava per uno scalo nel Granducato di Lussemburgo.

Attraverso il Grupo Vázquez, l’imprenditore ha registrato nel 2023 in Lussemburgo – con un capitale iniziale di 40 milioni di dollari – la società veicolo U Holdings, contenitore di tutti i servizi collaterali all’istituto: dall’asset management ai sistemi di pagamento, fino al ramo assicurativo. Era proprio da questa holding lussemburghese che partiva la catena di controllo su tutto il gruppo bancario paraguaiano.

Nel giugno del 2026 è poi entrato nella partita un colosso europeo: la banca ungherese Otp Bank, che ha iniettato 17 milioni di dollari per rilevare una quota di circa il 10%. Stando a quanto dicono gli istituti, l’operazione era puramente finanziaria, priva di diritti di gestione o di controllo diretto. Verosimilmente, le due società erano attirate dalle promesse di rendimenti elevati. Non a caso, appena un mese dopo, a luglio 2026, Ueno Bank ha dichiarato di aver chiuso il miglior trimestre della sua storia, arrivando a collocare sul mercato internazionale un’emissione di bond per 350 milioni di dollari.

Fallimento di Ueno Bank in Paraguay: tutto quello che non torna

Come sia stato possibile che le società di revisione indipendenti abbiano approvato i documenti del gruppo prima di un collocamento internazionale così imponente, e come la holding abbia ottenuto il via libera dalle autorità lussemburghesi, sarà materia per i magistrati nei prossimi mesi. Resta l’incredibile velocità con cui una startup bancaria paraguaiana, spinta dall’intreccio tra politica nazionale e vertici della Banca centrale, sia riuscita a mobilitare depositi privati e fondi pubblici, schermarsi in un paradiso fiscale europeo e drenare capitali internazionali ed europei prima del definitivo collasso. Così, in pochi mesi si è passati dal raccogliere capitale internazionale a un grave deterioramento degli indicatori di solvibilità e all’individuazione di irregolarità nella concessione di crediti a società collegate agli azionisti dello stesso Grupo Vázquez.

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Banco Master in Brasile: il precedente del crac di novembre 2025

Il 18 novembre di un anno fa, la Banca centrale del Brasile decretava la liquidazione extragiudiziale del Banco Master, l’istituto fondato dal finanziere Daniel Vorcaro. «La maggiore frode bancaria nella storia del Paese», così la definì il ministro dell’Economia Fernando Haddad. In questo caso furono quasi due milioni di investitori e correntisti a essere coperti dalle casse dello Stato tramite il fondo di garanzia. Circa 1.600 dipendenti hanno perso il lavoro dopo il fallimento.

La strategia del Banco Master ricorda le vecchie pratiche che hanno portato alla crisi finanziaria del 2008. La banca vendeva certificati di deposito bancario (Cdb) promettendo rendimenti fuori mercato e sfruttando la soglia massima del fondo di garanzia statale per attirare oltre 1,6 milioni di risparmiatori. Parallelamente, il banco gonfiava artificialmente il proprio patrimonio cedendo ad altri istituti finanziari portafogli di crediti ormai deteriorati. L’inchiesta giudiziaria a carico di Vorcaro ha poi aperto uno squarcio ancora investigato sugli intrecci con la classe politica brasiliana: dai finanziamenti al film Dark Horse sull’ex presidente Jair Bolsonaro veicolati tramite holding statunitensi, fino ai legami con il presidente del Supremo tribunale federale, Alexandre de Moraes, figura considerata vicina al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rapporto Stiglitz del 2009: dalla crisi bancaria all’austerity

Nel settembre 2009 l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz coordinava un articolato rapporto delle Nazioni Unite sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale. Le lezioni di quel documento sono ancora attuali, dal ruolo della politica fiscale e monetaria fino all’impatto sulle crescenti disuguaglianze. Ma ciò che risalta, a distanza di 17 anni, è il ripetersi delle stesse dinamiche. «La crisi non è semplicemente un evento straordinario, qualcosa che è accaduto all’economia senza che si potesse prevedere né evitare», si legge nel rapporto. «Riteniamo che, al contrario, la crisi sia stata provocata dall’uomo: è il risultato di errori commessi dal settore privato e di politiche errate e fallimentari del settore pubblico».

Con Santiago Peña agli arresti domiciliari, il nuovo presidente è Pedro Alliana, finora vicepresidente. Nel suo primo discorso ha promesso tagli alla spesa pubblica, una telenovela che ci porta dritti nel post-2008. La banca froda, i cittadini pagano. In un Paese con il 20% della popolazione in condizioni di povertà e alti livelli di disuguaglianza, l’effetto di questa scaltra e fraudolenta operazione bancaria potrebbe rivelarsi fatale per la società e l’economia.