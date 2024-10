Il sabato mattina a FestiValori | Live

Qui potrete seguire la diretta degli eventi del sabato mattina di FestiValori, dal Teatro San Carlo di Modena. Dopo i saluti istituzionali si svolgeranno due panel.

Padroni a casa vostra

Con Alessandro Volpi, professore di Storia contemporanea all’Università di Pisa, parleremo di come si è arrivati a questo nuovo medioevo capitalista, in cui pochissime società d’investimento controllano la quasi totalità dell’economia globale. Sono i grandi fondi finanziari, che hanno creato un vero e proprio oligopolio al di fuori di ogni regola democratica.

Medioevo digitale, chi controlla l’intelligenza artificiale

Se ci siamo abituati a vedere ogni aspetto delle nostre vite regolato dagli algoritmi, ora dobbiamo prendere atto che a breve lo saranno dall’intelligenza artificiale. Questa nuova ragione tecnologica del mondo è di per sé neutra, e la sua declinazione in positivo o in negativo dipenderà solo da chi già adesso ne gestisce i comandi: i grandi fondi d’investimento finanziario. La sfida è alle porte, prepariamoci.

