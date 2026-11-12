A Gaza le forti piogge rendono ancora più difficile la vita dei palestinesi

In breve Le piogge degli ultimi giorni hanno allagato circa 70mila tende a Gaza. A Deir al-Balah il crollo di un terrapieno ha ucciso almeno cinque persone, tra cui tre bambini.

La protezione civile non riesce a gestire oltre 1.500 richieste di soccorso: mancano carburante e mezzi pesanti, mentre Israele ritarda l’ingresso dei materiali di soccorso ai valichi.

Anche il Board of Peace voluto da Trump condanna Israele. Intanto, nonostante il cessate il fuoco, gli attacchi israeliani hanno ucciso circa 1.580 persone in tredici mesi.

A Gaza, il maltempo degli ultimi giorni sta aggravando la crisi umanitaria. Le forti piogge hanno causato morti tra la popolazione della Striscia. E hanno costretto le famiglie che hanno già perso tutto a causa di Israele a trovare un nuovo riparo. Domenica almeno cinque palestinesi, tra cui tre bambini, sono rimasti uccisi quando un terrapieno di sabbia è crollato in un campo profughi a Deir al-Balah. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Chi era nella stessa zona dell’incidente ha provato a prestare soccorso scavando a mano o con mezzi di fortuna.

Le stime delle autorità locali parlano di circa 70mila tende allagate in poche ore. La protezione civile ha ricevuto oltre 1.500 richieste di soccorso, a cui però è difficile rispondere. Mancano attrezzatura, carburante e mezzi pesanti per pompare l’acqua, sgomberare le strade e raggiungere le zone colpite. L’acqua, in alcune zone, ha raggiunto 1,5 metri di altezza.

Secondo l’Autorità nazionale palestinese, quasi due milioni di persone vivono in circa 270mila tende e siti per gli sfollati. Oltre 400mila, secondo le Nazioni Unite (Onu), si trovano in aree ad alto rischio di inondazione. Più di 26mila famiglie, i cui rifugi o beni sono stati danneggiati dalla pioggia e dai forti venti, hanno chiesto aiuto agli operatori umanitari. Sempre l’Onu, attraverso l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari nei Territori palestinesi occupati, ha denunciato la difficile situazione sul terreno. «Le organizzazioni umanitarie si sono mobilitate rapidamente, ma le scorte disponibili sono insufficienti. È necessario consentire subito l’ingresso dei beni di prima necessità per affrontare l’inverno. Servono urgentemente maggiori finanziamenti umanitari».

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Israele blocca ai valichi tende e materiali per l’inverno a Gaza

Il clima ha reso ancora più insostenibili le condizioni di vita della popolazione. L’Onu stima che circa 1,98 milioni di palestinesi abbiano ancora bisogno di assistenza per trovare un riparo. Ma la mancanza di tende, materassi e attrezzatura necessaria per affrontare il clima invernale rende l’assistenza complessa. Come denunciato dalle organizzazioni umanitarie che ancora operano nell’area, Israele ritarda l’ingresso dei materiali di soccorso e dei beni di prima necessità. La giustificazione ufficiale, come sempre, è che questi beni potrebbero finire nelle mani di Hamas ed essere usati per fabbricare armi. Ma tra i materiali bloccati al confine ci sono beni e mezzi che allevierebbero le precarie condizioni di vita a cui Israele sta da tempo condannando i civili palestinesi.

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In un comunicato senza precedenti, anche il Board of Peace, l’organismo voluto da Donald Trump per gestire e coordinare la ricostruzione a Gaza, ha condannato il comportamento del governo israeliano. E ha descritto le piogge di questi giorni come «un’immediata emergenza umanitaria». Il Board of Peace afferma di aver anche fatto pressione su Israele per aumentare l’ingresso dei materiali fermi ai valichi. Si tratta di materiali necessari ai nuovi alloggi, alle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, alla gestione dei rifiuti, al drenaggio e alla rimozione delle acque reflue.

Gli attacchi israeliani sulla Striscia non si sono mai fermati

Ma il clima non è l’unico problema che la popolazione di Gaza deve affrontare. Nella Striscia è in vigore un cessate il fuoco, ma i bombardamenti israeliani non si sono mai davvero fermati. Negli ultimi tredici mesi, l’esercito ha ucciso circa 1.580 persone con attacchi aerei oppure lungo la cosiddetta “linea gialla”. È la linea di demarcazione interna alla Striscia che delimita il territorio controllato dai militari israeliani.

Come scrive Amnesty International, «nell’ultimo anno gli attacchi aerei, le sparatorie e le operazioni militari delle forze israeliane hanno ucciso oltre 1.400 persone palestinesi, tra cui almeno 327 bambini e bambine. Le famiglie e le squadre di soccorso hanno recuperato centinaia di corpi dalle macerie, spesso scavando a mani nude, perché le autorità israeliane limitano l’ingresso dei macchinari necessari per estrarli. Molti altri corpi restano sepolti sotto le macerie, in luoghi inaccessibili». Inoltre, nel tempo l’esercito israeliano ha continuato a spostare i confini della “linea gialla” sempre più all’interno della Striscia, oltre la linea di ritiro prevista dall’accordo. Così ha costretto la popolazione palestinese a concentrarsi in un territorio sempre più ristretto e sovraffollato.