Cinque cose che forse non sapevi su Ghana-Uruguay

1. È l’ultima giornata dei gironi, da domani si passa all’eliminazione diretta e il Mondiale entra nel vivo. Giusto finire dunque con due squadre che rischiamo di non vedere più ma ci hanno fatto molto divertire. Soprattutto l’incredibile Ghana, che con 5 gol fatti in sole 2 partite è una di quelle che ha segnato di più.

2. Gran parte del merito è di Mohammed Kudus, 22 anni. Cresciuto nella Right to Dream Academy di Accra, una di quelle istituzioni totali occidentali create per produrre talenti in serie da trasferire nei campionati europei, appena maggiorenne è infatti passato a una piccola società danese. E poi all’Ajax.

3. Ex colonia britannica (e infatti la Right to Dream Academy è stata fondata da un britannico, che con il colonialismo europeo il suffisso ex è sempre fragile), il Ghana è considerato uno degli Stati più ricchi e sviluppati del continente africano. Ghanese era Kofi Annan, per dieci anni segretario generale dell’Onu.

4. Per arrivare secondo dietro al Portogallo nel Gruppo H al Ghana potrebbe bastare un pareggio. L’Uruguay deve invece vincere e sperare la Corea del Sud non faccia altrettanto. Il problema è che poi chi arriva secondo agli ottavi incontra il Brasile, fino ad ora la squadra più bella del torneo insieme alla Spagna.

5. Altra partita da vedere è Serbia – Svizzera (ore 21, Rai Sport). La Serbia, incapace finora di vincere una partita, è stata la delusione più grande di Qatar 2022. Ma le potrebbe ancora bastare una vittoria stasera per ribaltare tutto. Poi non ci saranno più appelli, per nessuno. Da domani o si vince o si torna a casa.