Il Mondiale è finito, diamo i numeri. Tutti, anche quelli scomodi

32 le squadre partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022

64 le partite disputate ai Mondiali di Qatar 2022

172 le reti segnate ai Mondiali, record, più dei 171 di Francia 1998 e Brasile 2014

3,1 i milioni di spettatori allo stadio, terzo posto dopo Stati Uniti 1994 e Brasile 2014

3 i milioni di abitanti del Qatar

330mila circa quelli di nazionalità qatariota, poco più dei 300mila egiziani, dei 230mila filippini e dei 150mila pachistani

6.500 circa i lavoratori, per lo più migranti, che sono morti per costruire o riammodernare gli 8 stadi necessari allo svolgimento del torneo

13mila circa i lavoratori, per lo più migranti, morti in Qatar negli ultimi 10 anni

10mila circa i lavoratori morti sul lavoro in Italia nello stesso periodo, forse meno migranti rispetto al Qatar ma di sicuro più ragazze e ragazzi in alternanza scuola-lavoro

20mila i lavoratori volontari, quindi non pagati, che hanno lavorato in Qatar durante il mese del Mondiale

9 i milioni di passeggeri che hanno utilizzato la metropolitana a Doha durante il mese del Mondiale

13 milioni gli spettatori davanti a Rai 1 per la finale tra Argentina e Francia, una delle partite di calcio più belle di sempre

3 i Mondiali vinti dall’Argentina dopo Argentina 1978 e Messico 1986

2 i Mondiali vinti dalla Francia

7 i gol segnati da Messi a Qatar 2022, di cui 2 in finale

8 i gol segnati da Mbappé a Qatar 2022, di cui 3 in finale

2.314 i minuti giocati da Messi in cinque Mondiali, superato Maldini fermo a 2.217

26 le partite di Messi nei cinque Mondiali, superato Matthaeus fermo a 25

24 gli anni compiuti ieri da Mbappé

3 i gol segnati da Hurst in finale nel 1966, record eguagliato a Qatar 2022 da Mbappé

3 i gol segnati da Di Maria nelle ultime 3 finali vinte dall’Argentina

3 le semifinali raggiunte dalla Croazia quando supera la fase a giorni

1 la semifinale raggiunta da una squadra africana nella storia dei Mondiali, il Marocco a Qatar 2022

10 su 11 i giocatori di origine africana in campo con la Francia negli ultimi minuti della finale contro l’Argentina

1 il presidente della Fifa di origine svizzera che ha preso la cittadinanza in Qatar, Gianni Infantino a inizio 2022

3 i mandati da presidente Fifa di Infantino, adesso al secondo, e candidato senza rivali al prossimo 74mo Congresso Fifa

22 i votanti che al 60mo Congresso Fifa nel 2010 hanno assegnato i Mondiali al Qatar nel 2022

16 su quei 22 quelli che poi sono stati inquisiti, squalificati o radiati

7,5 i miliardi di dollari che la Fifa di Infantino ha intascato per i Mondiali

5,4 i miliardi di euro di debiti complessivi del calcio italiano nel 2021

20 circa i miliardi di dollari spesi dal Qatar per i Mondiali di Qatar 2022

200 circa i miliardi di dollari spesi dal Qatar per altri investimenti sul territorio durante la preparazione dei Mondiali di Qatar 2022

6 su 8 gli stadi costruiti dal nulla in Qatar

10 i manti erbosi a disposizione per ognuno degli 8 impianti per la durata del torneo

40 circa i manti erbosi a disposizione in un deposito di Doha per ogni emergenza

10mila i litri d’acqua necessari ogni giorno per irrorare i manti erbosi

300mila i barili di petrolio utilizzati da ognuno degli impianti di desalinizzazione usati dal Qatar per estrarre acqua dal Golfo e irrorare i manti erbosi

90 tra aerei, elicotteri e jet militari venduti solo dagli Stati Uniti al Qatar con la scusa dei Mondiali

28 gli elicotteri militari NH90 venduti dall’Italia al Qatar con la scusa dei Mondiali

4,6 miliardi di euro fatturati in Italia nel 2021 per l’esportazione di armi, il primo cliente è il Qatar

0 le partite dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022

5 le persone arrestate tra Bruxelles, Bergamo e Strasburgo per essere stati pagati per dire che il Qatar è avanguardia nei diritti umani

4 di queste 5 persone sono italiane

2 i francesi che non sono finiti benissimo per aver venduto i Mondiali al Qatar nel 2010, ovvero Platini e Sarkozy

1 la multinazionale francese su cui il tribunale di Nanterre ha aperto un procedimento per le “condizioni di lavoro prossime alla schiavitù” utilizzate in tre cantieri di Doha per il Mondiale

1 il pallone d’oro francese assente in finale contro l’Argentina per dissidi con l’allenatore

2 le sostituzioni effettuate dall’allenatore francese prima della fine del primo tempo

7 le sostituzioni effettuate dalla Francia in finale, una in più per i supplementari e una in più per un calciatore colpito alla testa

3 le finali decise ai rigori, oltre a Qatar 2022 anche Usa 1994 e Germania 2006

5 la partite finite ai rigori durante Qatar 2022, è record

667 i minuti di recupero concessi nelle 64 partite del torneo, è record

4 i gol segnati da Mbappé nelle due finali mondiali disputate, è già record

0 i Palloni d’oro vinti da Mbappé, 24 anni

7 i palloni d’oro vinti da Messi, 35 anni

10 il numero di maglia di Messi e Mbappé

10 il voto della Gazzetta dello Sport alla finale di Messi e Mbappé

1,5 i miliardi di dollari investiti dal Qatar nel Psg dal 2010

180 milioni spesi dal Psg per acquistare Mbappé dal Monaco nel 2018

0 i milioni spesi dal Psg per il cartellino di Messi nel 2021

90 circa, i milioni di euro l’anno che il Psg versa a Mbappé

41 circa, i milioni di euro l’anno che il Psg versa a Messi

1 la casacca tradizionale imposta dall’emiro del Qatar a Messi al momento di alzare la Coppa

0 il voto di questa rubrica a chi si è accorto solo a Qatar 2022 che il calcio è un dispositivo del potere ed è pronto a dimenticarselo di nuovo per Usa-Canada-Messico 2026