Si tratta infatti del dimezzamento delle ricompense riconosciute ai “minatori” che via via risolvono i problemi matematici che creano i blocchi della catena (la blockchain), “liberando” unità della criptovaluta. Il sistema è studiato affinché gli halving avvengano ogni quattro anni circa e l’ultimo è avvenuto tra il 19 e il 20 aprile 2024, con la ricompensa per singolo blocco che è passata da 6,25 a 3,125 bitcoin.