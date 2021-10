Hedge fund, nelle tasche dei 25 manager più ricchi 220 miliardi di dollari

Il settore della finanza speculativa viaggia a gonfie vele. Almeno a guardare di dati pubblicati dalla rivista americana Forbes. La ricchezza posseduta dai gestori dei 25 più grandi hedge fund statunitensi è cresciuta infatti del 19 per cento nel 2021. I miliardari proprietari di fondi speculativi hanno in mano, infatti, 220 miliardi di dollari. Ovvero 35 miliardi di dollari in più rispetto all’anno precedente.

I numeri uno dei fondi speculativi sono sempre più ricchi

Si sa che a riprendersi per prime dopo la pandemia, negli Stati Uniti (e non solo) sono state le grandi ricchezze. Sono queste infatti ad aver giovato maggiormente delle politiche accomodanti e di sostegno del governo di Washington e della Federal Reserve. Ciò nonostante, i dati relativi agli hedge fund appaiono inaccettabili, di fronte alle difficoltà che le società di tutto il mondo hanno patito a causa della crisi sanitaria.

Longform Occupy Wall Street, dieci anni dopo Un appello partito dal Canada. Echi di proteste in Nord Africa. Tende piantate nelle piazze spagnole. Le radici di Occupy Wall Street, dieci anni dopo

Così, sottolinea Forbes, mentre per il 99 per cento della popolazione americana occorre ancora battersi, «per i miliardari della finanza speculativa è un ottimo anno». I ricavi dell’industria degli hedge fund, soltanto nella prima metà dell’anno in corso, sono cresciuti di oltre il 10%, il che rappresenta il miglior risultato degli ultimi 20 anni, secondo i dati di Hedge Fund Research.

Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy

3 miliardi di dollari per stare nella lista dei proprietari di hedge fund più ricchi

Di conseguenza, per entrare a far parte della lista dei 25 manager di fondi speculativi più ricchi era necessario oltrepassare quota 2,1 miliardi di dollari di ricchezza nel 2020. Oggi occorre arrivare a 3 miliardi. Non stupisce che, tra coloro che erano presenti nell’elenco lo scorso anno, 18 sono diventati più ricchi, quattro sono rimasti stazionari e soltanto uno (John Paulson) ha visto decrescere il proprio immenso patrimonio.

Fondi d’investimento Hedge fund mai così ricchi: 3.800 miliardi di dollari per speculare Secondo i dati di Hedge Fund Research, i fondi d’investimento speculativi hanno raggiunto un record in termini di capitali a disposizione

Il più ricco in assoluto è Jim Simons, fondatore di Renaissance Technologies, con 24,4 miliardi di dollari. Tra i nuovi miliardari, invece, spicca Philippe Laffont, con una ricchezza pari a 6,5 miliardi di dollari, costruita grazie al suo hedge fund Coatue Management. Altra new entry è quella di Joseph Edelman, numero uno di Perceptive Advisors.