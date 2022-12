Cinque cose che forse non sapevi su Inghilterra-Senegal

1. Mentre nel dibattito politico, con il Paese devastato da una delle peggiori crisi economiche degli ultimi quarant’anni, tutti cominciano a chiedersi il senso della Brexit, in quello calcistico si comincia a temere l’ennesima Brexit del pallone. Anche qui, a grandi speranze non corrispondono mai dei risultati decenti.

2. Nonostante i nove gol segnati nel torneo dall’Inghilterra, è ancora a secco il capitano Harry Kane, centravanti del Tottenham dove è goleador sopraffino e collezionista di record individuali. Alla soglia dei trent’anni, Kane rischia di passare alla storia come uno dei più forti calciatori a non avere mai vinto nulla.

3. Al Senegal invece il centravanti è saltato subito, con Sadio Mané, attaccante del Bayern Monaco e secondo al Pallone d’Oro, che ha dato forfait a poche ore dall’inizio del torneo. Nonostante ciò, i Leoni della Teranga hanno supplito alla mancanza della loro stella dividendosi in cooperativa le cinque reti fatte.

4. Tra questi ha segnato Boulaye Dia, attaccante della Salernitana. Intervistato tempo fa dalla Gazzetta ha detto di essere cresciuto senza avere alcun calciatore come idolo. Peccato di hybris? No, la sua famiglia era troppo povera per avere una televisione, quindi da bambino non ha mai visto una partita di pallone.

5. L’Inghilterra parte favorita, ma dovesse vincere il Senegal sarebbe la loro seconda volta ai quarti di finale, dopo i Mondiali di Corea Giappone 2002 dove furono sconfitti 1-0 dalla Turchia al golden gol. Le uniche altre due squadre africane arrivate ai quarti sono state il Camerun a Italia 90 e il Ghana a Sudafrica 2010.