In breve La ricerca sull’intelligenza artificiale per parlare con gli animali è finanziata soprattutto da miliardari, fondi filantropici e private equity, come Jeremy Coller, Reid Hoffman e Laurene Powell Jobs.

Il premio Coller Dolittle prevede 10 milioni di dollari in quote di impresa, e il Project Ceti riceve fondi anche tramite donor-advised fund che permettono ai donatori di restare anonimi.

Senza un trattato internazionale restano aperti i rischi di usi impropri, come attirare animali con richiami decifrati, e la questione di chi possieda dati e modelli.

Microfoni applicati alle penne delle cornacchie, sensori acustici sul dorso dei capodogli, modelli di intelligenza artificiale addestrati su milioni di versi, richiami e fischi. La ricerca sulla comunicazione animale vive una stagione di accelerazione senza precedenti, che Bloomberg ha definito il prossimo dilemma etico dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è capire cosa si dicono gli animali e, un giorno, rispondere.

A rendere possibile questa accelerazione sono due tecnologie: i biologger, sensori sempre più piccoli che raccolgono dati sonori e di movimento in quantità mai viste, e la potenza di calcolo necessaria ad analizzarli. Entrambe costano. E a finanziare le iniziative più ambiziose sono soprattutto capitali privati: private equity, fondatori della Silicon Valley, famiglie di miliardari, fondi filantropici che non rivelano i nomi dei donatori. Seguire il denaro serve a capire chi sta decidendo, oggi, chi in futuro potrà comunicare con gli animali. E, chissà, magari anche quali domande porre.

Jeremy Coller, dal private equity al premio per chi riesce a parlare con gli animali

Il finanziatore più visibile è Jeremy Coller. Nel 1990 ha fondato a Londra Coller Capital, specializzata nel mercato secondario del private equity: acquista quote di fondi da investitori, come fondi pensione, assicurazioni e banche, che vogliono venderle prima della scadenza. Il nome dell’azienda si è affermato alla fine degli anni Novanta con l’acquisto del portafoglio di private equity del fondo pensione statunitense di Shell, allora la più grande operazione del suo genere. Un mercato che si è espanso con decisione: nel 2025 i volumi delle transazioni secondarie sono cresciuti del 41%, arrivando a 226 miliardi di dollari.

A gennaio 2026 il gruppo svedese Eqt ha annunciato l’acquisizione di Coller Capital, che gestiva quasi 50 miliardi di dollari, per 3,2 miliardi di base e fino a 500 milioni aggiuntivi legati ai risultati. L’operazione si è chiusa con la nascita di Coller Eqt, guidata dallo stesso Coller, che è entrato nel comitato esecutivo di Eqt.

Accanto agli affari, Coller ha costruito una rete filantropica dedicata agli animali. Nel 2015 la sua fondazione ha creato Fairr, un network che misura i rischi finanziari degli allevamenti intensivi. Oggi riunisce oltre 400 investitori che dichiarano di rappresentare complessivamente più di 95mila miliardi di dollari. Poi è arrivato il Coller Dolittle Challenge, lanciato con l’università di Tel Aviv e ispirato al test di Turing. Ogni anno assegna 100mila dollari alla ricerca più promettente: nel 2025 a Laela Sayigh per i fischi dei delfini, nel 2026 a Julie Elie dell’Università della California a Berkeley per il vocabolario dei diamanti mandarini, piccoli uccelli canori diffusi anche come animali da compagnia.

Il dettaglio rivelatore è nella struttura del premio maggiore, riservato a chi otterrà una vera comunicazione bidirezionale con un’altra specie: 10 milioni di dollari sotto forma di investimento azionario, oppure 500mila dollari in contanti. La differenza tra le due cifre dice molto. Chi sceglie l’investimento ottiene una cifra venti volte più alta, ma non come premio: come capitale per un’impresa di cui Coller diventa socio. Una conquista che riguarderebbe l’intera specie umana viene così ricompensata come una startup promettente.

I miliardari della Silicon Valley finanziano l’Earth Species Project

Il secondo grande polo è l’Earth Species Project, organizzazione non profit californiana cofondata da Aza Raskin, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale per l’analisi dei suoni animali e li mette a disposizione di altri gruppi di ricerca. Nell’ottobre 2024 ha annunciato di aver ricevuto 17 milioni di dollari di finanziamenti. Nello specifico, 10 da Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn e investitore di venture capital, e 7 dalla Waverley Street Foundation, la fondazione per il clima di Laurene Powell Jobs, vedova ed erede di Steve Jobs.

In altre parole, come ha sottolineato Forbes, l’intero finanziamento annunciato viene dai patrimoni di due miliardari. Inoltre, tra chi aveva finanziato in precedenza l’organizzazione ci sono la fondazione di famiglia del cofondatore di Microsoft Paul G. Allen e il noto venture capitalist Steve Jurvetson, storico investitore di Hotmail e tra i primi a investire in Tesla e SpaceX. Altri finanziamenti provengono dal mondo delle criptovalute, nello specifico da Chris Larsen, cofondatore di Ripple, e della Filecoin Foundation. L’obiettivo dichiarato è arrivare a scoperte decisive entro il 2030.

Project Ceti, i finanziamenti e i donatori anonimi

Lo stesso schema si ritrova nell’altro grande progetto del settore, con una differenza: qui una parte dei donatori resta nell’ombra. Il Project Ceti, che studia le comunicazioni tra capodogli al largo della Dominica, è partito nel 2020 grazie all’Audacious Project, il programma di finanziamento collettivo ospitato da Ted che riunisce grandi donatori privati. Le dichiarazioni fiscali statunitensi, aggregate dal portale Kindora, registrano 13,6 milioni di dollari in contributi da sette enti. Tra questi c’è il fondo filantropico della famiglia di Ray Dalio, fondatore dell’hedge fund Bridgewater, con 2 milioni. Ma tra le voci più consistenti ci sono soggetti come il Fidelity Investments Charitable Gift Fund (3,2 milioni), l’American Endowment Foundation (2 milioni) e la Silicon Valley Community Foundation (1,4 milioni).

Si tratta di tre gestori di donor-advised fund, uno strumento molto diffuso negli Stati Uniti: il donatore versa il denaro a un ente intermediario, ottiene subito il beneficio fiscale e poi indica a chi destinare i fondi. Nelle dichiarazioni fiscali compare solo il nome dell’intermediario, e il donatore può restare anonimo anche verso chi riceve i fondi. Per una parte rilevante dei finanziamenti a Ceti, in altre parole, non è possibile sapere dall’esterno chi abbia pagato.

Dal laboratorio al brevetto, chi vuole guadagnare con la ricerca

Finora il settore si regge soprattutto su donazioni, ma c’è già chi pensa a come guadagnarci. Nel dicembre 2024 il colosso cinese Baidu ha depositato un brevetto per un sistema che raccoglie versi, comportamenti e segnali fisiologici degli animali, ne ricava lo stato emotivo con l’intelligenza artificiale e lo traduce in linguaggio umano. L’azienda ha precisato che il progetto è ancora in fase di ricerca. Intanto sugli store circolano da anni app come MeowTalk, che promettono di tradurre i miagolii in tempo reale, tra lo scetticismo di molti studiosi del comportamento animale.

Il bersaglio più ovvio è il mercato degli animali domestici, ma non è l’unico. Una tecnologia capace di riconoscere segnali di stress o di allarme interessa agli allevamenti, alla gestione della fauna selvatica, all’industria della pesca. E una tecnologia capace di produrre segnali credibili interessa a chiunque voglia attirare, allontanare o guidare degli animali. È qui che la strada della ricerca aperta, rivendicata per esempio dall’Earth Species Project, e quella di chi vuole riservarsi lo sfruttamento commerciale delle scoperte potrebbero separarsi.

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Chi finanzia la ricerca sugli animali ne decide le priorità

La prima implicazione etica riguarda l’agenda della ricerca. Quando i fondi arrivano soprattutto da pochi grandi donatori, sono le loro priorità a stabilire quali specie studiare, con quali tempi e con quali obiettivi. E la promessa di una conversazione con un’altra specie raccoglie finanziamenti molto più facilmente del lavoro paziente e poco spettacolare di cui la bioacustica ha bisogno.

Il caso del Project Ceti è eloquente. Nel 2020 si presentava ai donatori dell’Audacious Project con l’obiettivo di comprendere la comunicazione dei capodogli e, un giorno, rispondere loro. Cinque anni dopo, in seguito a una segnalazione del fondatore David Gruber, la rivista AI and Ethics ha pubblicato una rettifica a un articolo che attribuiva al progetto l’obiettivo di comunicare con una balena entro il 2026: quella scadenza, precisa la nota, circola sui media ma non è la posizione ufficiale di Ceti, che si definisce un progetto di ascolto.

I rischi dell’intelligenza artificiale per parlare con gli animali

La seconda riguarda i possibili usi impropri. L’inchiesta di Bloomberg racconta il lavoro del biologo italiano Vittorio Baglione sulle cornacchie nel nord della Spagna, e il suo timore che un cacciatore possa usare i richiami decifrati per attirare gli uccelli. Un rapporto pubblicato nel 2025 dal programma More-Than-Human Life della New York University avverte che, se queste tecnologie venissero commercializzate senza regole, utenti improvvisati o attori militari potrebbero usarle per molestare, sfruttare o trasformare gli animali in armi.

La terza è la più politica. Non esiste un trattato internazionale né un’autorità che stabilisca come condurre queste ricerche, chi possieda i dati raccolti e i modelli addestrati, chi possa usarli e per quali scopi. Il rapporto della New York University propone principi volontari ma, in assenza di regole vincolanti, le scelte restano nelle mani di chi finanzia. Una scoperta che toccherebbe il rapporto tra la specie umana e il resto del vivente rischia così di arrivare con il marchio di un fondo d’investimento. Mentre la ricerca pubblica, che potrebbe garantire trasparenza e controllo democratico, resta ai margini.