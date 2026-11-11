Il costo del mercato dei carbon credit per i popoli indigeni del Kenya

In breve In Kenya i progetti che generano carbon credit, come la tutela di foreste e pascoli, hanno portato allo spostamento di comunità locali che vivono su quelle terre da secoli.

Le aziende comprano i crediti per compensare le proprie emissioni, mentre il governo kenyano, alle prese con un debito pubblico pesante, vede nella loro vendita una fonte di entrate.

Secondo Survival International e attiviste locali, il consenso delle comunità arriva a progetti già avviati e senza spiegazioni comprensibili: un modello definito «coloniale».

Gas e petrolio, data center, digitale: i grandi inquinatori continuano a emettere gas serra e si ripuliscono il curriculum comprando carbon credit in giro per il mondo. A volte questi crediti vengono creati piantando foreste: ma il meccanismo si inceppa quando, per farlo, si spostano intere comunità.

Se ne è parlato in una due giorni in Kenya, Paese dove il problema dei carbon credit è particolarmente sentito. L’evento, intitolato Our Land, Our Nature, è stato organizzato a fine settembre a Nairobi da Survival International, piccola ma battagliera Ong impegnata nella tutela delle comunità locali a livello globale.

Il Kenya è una delle poche democrazie dell’Africa orientale, c’è libertà di parola e una stampa vivace, ma sconta parecchi problemi di corruzione, anche tra le autorità e le forze dell’ordine. Il fatto che il convegno non sia stato pubblicizzato in anticipo, spiegano gli organizzatori, si deve alle minacce che subisce nel Paese chi critica il modello dei carbon credit. La posta in gioco è alta. Vediamo, cominciando dall’inizio.

Il mercato dei carbon credit e il meccanismo delle compensazioni

Il mercato dei carbon credit è il tentativo di sfruttare gli appetiti del modello economico capitalista per contrastare i cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Si usa il mercato per riparare ai fallimenti del mercato, invece di riparare o cambiare il mercato stesso. È complesso? Il gioco di parole rende l’idea. Del resto, si tratta di una delle materie più difficili e tecniche da affrontare per chi si occupa di clima, tenuta a distanza da quella parte di negoziatori e giornalisti che possono permetterselo; ma, anche, della chiave per passare dalle parole ai fatti.

FestiValori 2026, sabato 14 novembre a Milano: Non aspettiamo la prossima estate. Il festival di Valori e Radio Popolare, ingresso libero. Scopri il programma

Ma come funziona? In sostanza, si consente a chi inquina di continuare a farlo comprando delle specie di “gettoni” (i crediti di CO2) creati da chi riduce le emissioni o rimuove CO2 dall’atmosfera. Esistono molti modi per farlo: tra gli altri, piantare alberi, preservare le foreste, sostituire pratiche di cottura antiquate con altre più moderne. L’elenco è lungo: il fatto che la riduzione avvenga effettivamente e non solo sulla carta viene certificato sulla base di standard condivisi.

Aziende e governi ci guadagnano, le comunità locali pagano

Chi può permettersi di pagare non ha problemi: le aziende che vogliono continuare a emettere gas serra, o non possono evitare di farlo per il tipo di produzione, acquistano i crediti in moneta sonante. Con un vantaggio: fino a poco tempo fa, con questo escamotage potevano definirsi green senza troppi fronzoli. Persino in Europa. I governi, dal canto proprio, sono ingolositi dalla possibilità di incamerare denari abbastanza facilmente: come visto poco sopra, uno dei metodi per creare crediti da vendere è quello di piantare alberi o proteggere foreste esistenti dalla deforestazione.

Il problema è che sui terreni in cui si vuole piantumare spesso abitano da secoli comunità locali che vengono spostate forzatamente. Così facendo, si calpestano le esigenze di migliaia di persone che con le emissioni di gas serra c’entrano poco. Senza, peraltro, correggere il modello di sviluppo alla base della crisi climatica. Per dirla brevemente, si tira a campare, e, nel frattempo, business as usual. Sulle spalle di chi difficilmente può difendersi.

Il Kenya stretto tra danni climatici, debito e carbon credit

Il caso del Kenya è paradigmatico. Il Paese è estremamente vulnerabile agli impatti del riscaldamento globale. Nell’Ndc (nationally determined contribution), il piano che i Paesi che aderiscono all’Accordo di Parigi sul clima sono tenuti a presentare ogni cinque anni, si legge che la siccità del 2022-2023 ha causato danni stimati in ben 650 milioni di dollari. Le inondazioni della primavera del 2024, invece, avrebbero portato 672 milioni di dollari di perdite e addirittura 783 milioni di danni. Per raggiungere gli obiettivi climatici al 2035, Nairobi necessita di circa 56 miliardi di dollari.

I margini di manovra per l’esecutivo, però, sono ridotti. Il debito pubblico kenyano nel 2025 ha raggiunto la cifra di 91 miliardi di dollari, con gli interessi che da soli inghiottiscono il 40% del bilancio governativo, a fronte di un prodotto interno lordo (Pil) di circa 135 miliardi di dollari.

Il governo di William Ruto fissa un tetto alla vendita di crediti

Il business dei carbon credit fa parte della questione: la vendita dei crediti, “creati” tutelando aree e piantando foreste, consente infatti di fare cassa. Ma non tutti sono d’accordo sul fatto che sia la strada giusta. Secondo la Ong dei Paesi Bassi Somo, per esempio, «l’industria della compensazione è presentata come una panacea per finanziare sia la mitigazione sia l’adattamento».

L’analisi trova conferma nelle parole che il presidente William Ruto ha pronunciato nel 2023. Quella dei carbon credit, pronosticava il leader, sarebbe potuta diventare «la prossima esportazione significativa» del Kenya. Nei primi anni, secondo Survival International, i crediti avrebbero generato tra i 21 e i 45 milioni di dollari nel Paese. Secondo la società di consulenza strategica McKinsey il mercato potrebbe valere ben 50 miliardi di dollari a livello mondiale nel 2030.

Il problema di sacrificare territorio agli interessi delle multinazionali ha cominciato a manifestarsi in maniera tale che, nonostante la necessità di denari e le dichiarazioni di Ruto, lo scorso agosto il Paese si è dato un limite preciso. Una nuova legge stabilisce che non si potranno piazzare più di 10 milioni di tonnellate di CO2 equivalente sul mercato internazionale da qui al 2030, con un limite di 1,67 milioni di tonnellate l’anno. Il fatto che l’esecutivo abbia sentito l’esigenza di mettere ordine mostra come gli appetiti siano difficili da gestire.

Le comunità locali del Kenya ignorano i reali impatti dei progetti per i carbon credit

Valori ha potuto parlare con Rose Orguba, attivista originaria dell’ex Provincia orientale del Kenya, di etnia Rendille. Qualche legge che impedisce che il far west diventi totale esiste, racconta; ma è facile aggirarla. «Sono nata in un piccolo villaggio di circa seimila persone», dice. «Un giorno sono venuti quelli del Northern Rangelands Trust [un’organizzazione che si occupa di conservazione, ndr.] a informarci sui carbon credit e quello che sarebbe accaduto alla nostra terra. Ma la gente non capisce ciò che le viene detto, perché è un argomento troppo complesso».

Prosegue Orguba: «Non viene raccontata la verità: e non si possono firmare accordi da 50 milioni di scellini se non si capisce esattamente a cosa si sta rinunciando. Cosa chiediamo? Che le cose ci vengano spiegate bene. Mi pare che serva almeno una settimana per spiegare alla mia gente che cosa significano questi accordi. E sono convinta che, se sapessero di cosa si tratta, non firmerebbero».

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

«I carbon credit sono l’ultima frontiera del capitalismo selvaggio»

«Si tratta di un metodo che non mette in discussione il capitalismo che sta alla base della crisi del clima», dice Fiore Longo, attivista di Survival International. «In sostanza, non si inquina meno, ma si continua a farlo come se niente fosse. E si calpestano i diritti delle comunità locali coinvolte che poi sono quelle che pagano il prezzo».

«Oggi proteggere la natura è un business, e le grandi Ong come il Wwf sono anch’esse delle multinazionali. I carbon credit sono l’ultima frontiera del capitalismo selvaggio», prosegue Longo. Secondo l’attivista, le comunità locali potrebbero gestire meglio delle grandi Ong i progetti di conservazione e riduzione della CO2, senza bisogno di stravolgerne il modello di vita. Il fatto che entrino in gioco grandi soggetti privati internazionali, dice la docente, «si basa sull’assunto che le comunità locali, spesso costrette a spostarsi o a cambiare abitudini, non avrebbero saputo fare quello che serviva». Ma, sostiene, «le pratiche tradizionali di conservazione spesso funzionano, e ci sono molte frodi nella rendicontazione. Per non parlare del fatto che spesso con questi progetti si procede a impiantare monocolture che rovinano il suolo e prendono fuoco più facilmente».

Secondo Survival, le popolazioni locali vengono poste di fronte al fatto compiuto, e il consenso viene sanato a posteriori. È una partita che si gioca sui valori, e sulla priorità che ci si dà. Fino a che punto si può compensare e tentare di salvare il clima a spese di chi non ha colpe?

Il costo sociale dei progetti di conservazione pensati per le grandi aziende occidentali

«A noi – continua Longo – sta a cuore soprattutto il costo sociale di questi progetti di conservazione. I popoli vengono sfrattati, criminalizzati e devono pagare il prezzo perché aziende come Shell, Meta e Netflix continuino a inquinare. Nei posti dove siamo stati c’è una totale mancanza del diritto fondamentale di consenso previo e informato; i progetti cominciano molti anni prima, quindi come può il consenso essere previo? È ottenuto a cose già fatte».

«Per quanto riguarda l’informazione, sono argomenti che insegno all’università e studio da anni: come fa un pastore a capirli? I popoli indigeni pensano di vendere solo la propria aria, ma non è così. E abbiamo riscontrato, per esempio in Cambogia, che non comprendevano affatto il concetto di compensazione di emissioni prodotte in Occidente», conclude. In sintesi, «una visione coloniale». E che l’idea non sia del tutto sbagliata lo si può dedurre dal fatto che in Occidente il processo di informazione e negoziazione con le comunità locali è molto più rigido. Insomma, si cerca l’anello debole per avere meno problemi. E quasi sempre la strategia funziona.