I laghi dell’altopiano del Tibet si espandono e gli scienziati cercano di capire perché

Mentre nel resto del mondo i laghi si restringono, sulle distese d’alta quota dell’altopiano del Tibet si assiste a un fenomeno contrario e sorprendente: l’acqua si espande, inonda la terra e ridisegna il paesaggio. Le immagini satellitari raccontano di un cambiamento senza precedenti. Una trasformazione che gli scienziati stanno cercando di decifrare, consapevoli del fatto che le conseguenze potrebbero essere ben più vaste di quanto previsto.

Un fenomeno in crescita, osservato dallo spazio

Da oltre trent’anni i satelliti scrutano l’altopiano del Tibet, rivelando un’evoluzione sconcertante: il numero dei laghi sta aumentando, così come la loro estensione. Nel 1991 se ne contavano 4.385 con una superficie superiore a 0,1 chilometri quadrati. Nel 2023 il loro numero è salito a 6.159, coprendo un’area totale paragonabile a quella del lago Michigan.

Le immagini raccolte dai satelliti Landsat confermano l’espansione delle acque nelle praterie d’alta quota. In particolare nelle contee di Nyima e Qiemo, nella regione del Changtang, nel sud-ovest della Cina. Un confronto tra le fotografie del 1994 e quelle del 2024 mostra chiaramente il dilagare delle acque nel paesaggio tibetano.

Le teorie dei climatologi sull’espansione dei laghi del Tibet

Diversamente dalla maggior parte dei laghi terrestri, che ricevono e riversano acqua attraverso fiumi, molti bacini tibetani sono endoreici: sistemi chiusi, senza emissari, in cui l’acqua si accumula senza possibilità di deflusso naturale. Questa caratteristica li rende particolarmente sensibili ai mutamenti ambientali.

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Tra i principali fattori che contribuiscono alla loro espansione gli scienziati individuano l’aumento delle precipitazioni. Alcuni studi suggeriscono che il regime pluviometrico dell’altopiano stia cambiando, portando a un afflusso d’acqua superiore alla norma. Al tempo stesso, il riscaldamento globale accelera la fusione dei ghiacciai che alimentano i laghi con un costante flusso di acqua. Anche il permafrost, che per millenni ha sigillato il suolo sotto una coltre di ghiaccio, si sta disgelando, liberando acqua in superficie e contribuendo all’innalzamento dei livelli lacustri.

A questo si aggiunge un’ipotesi più sottile ma altrettanto cruciale: il rallentamento del tasso di evaporazione. Alcuni ricercatori ipotizzano che le variazioni atmosferiche e i cambiamenti stagionali nelle temperature stiano riducendo la dispersione dell’acqua nell’aria, favorendone l’accumulo nei bacini chiusi.

La crisi climatica rischia di stravolgere la vita degli abitanti del Tibet

Spesso descritto come un laboratorio naturale per lo studio del clima globale, l’altopiano tibetano si conferma un osservatorio privilegiato per comprendere l’impatto del riscaldamento terrestre sugli ecosistemi d’alta quota. E che i cambiamenti climatici giochino un ruolo chiave nel fenomeno fin qui descritto è ormai fuori discussione. Studi pubblicati su Scientific Reports e sul Journal of Hydrology dimostrano che il riscaldamento dell’aria non solo intensifica la fusione glaciale, ma modifica anche le dinamiche delle precipitazioni, alterando gli equilibri idrici della regione.

Quella che in prima battuta sembra una bella notizia potrebbe rivelarsi come una sciagura in un futuro prossimo. Le previsioni, infatti, non sono rassicuranti. Un’analisi pubblicata su Nature Geoscience suggerisce che, entro il 2100, l’espansione dei laghi del Tibet possa sommergere fino a 10mila chilometri quadrati di praterie, zone umide e terreni agricoli. Un simile scenario implicherebbe lo sfollamento di intere comunità, la distruzione di infrastrutture e l’interruzione di collegamenti stradali fondamentali. La vita degli abitanti di quest’area rischia di essere stravolta. E saranno proprio queste popolazioni a chiederne conto a chi ne porta la responsabilità.