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Per anni le donne con dolore pelvico cronico si sono ritrovate soprattutto nei forum, a scambiarsi informazioni e sostegno tra pari. Poi qualcosa è cambiato. Quando il Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo portò la prima proposta di legge alla Camera, racconta Martina Carpani, successero due cose. «Per la prima volta si parlava apertamente di vulve in un luogo politico istituzionale. E per la prima volta persone che si erano sempre riunite nei forum come pazienti provavano a costruire un percorso di empowerment politico, non solo di supporto tra pari ma anche di rivendicazione. Assumendo che quello che vivono non è una sfiga individuale, ma un’ingiustizia».

Nonostante il supporto più o meno formale, più o meno strategico, di varie parti politiche, quella proposta non è mai diventata legge. Intanto ne è nata però una nuova, più larga, con una campagna per portarla alle elezioni. La storia dal futuro di oggi è quella di Mai più senza. Me l’ha raccontata Martina Carpani, tra le fondatrici del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo.

Dalle community di donne alle prime proposte di legge sulla vulvodinia

La vulvodinia è un dolore cronico che interessa vulva, vagina e pavimento pelvico. Dal primo gennaio 2022 l’Organizzazione mondiale della sanità la riconosce come sindrome. Ne soffre una donna su sette, tra il 12 e il 16% della popolazione femminile, ma in Italia non è ancora riconosciuta ufficialmente e resta fuori dai Livelli essenziali di assistenza (Lea). Questo impone alle donne che ne sono affette un’odissea alla ricerca di una diagnosi prima, di una terapia specifica individuale poi. E una spesa che oscilla tra i 300 e i 500 euro al mese.

Nel 2021 è nato il Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo che ha unito le principali associazioni italiane e le community social di donne malate. Nella primavera del 2022 ha ottenuto il deposito del disegno di legge 2591 al Senato e della proposta di legge 3540 alla Camera. Prevedevano il riconoscimento nei Lea, l’esenzione dal ticket, una rete di centri pubblici specializzati, un fondo nazionale da 20 milioni di euro l’anno. Nonostante un sostegno trasversale, la firma definitiva sulle coperture finanziarie non è mai arrivata.

Le differenze tra Regioni nel riconoscimento e nelle cure della vulvodinia

Nel frattempo il quadro è cambiato in modo diseguale. Il Lazio è stato la prima Regione a riconoscere la vulvodinia come malattia cronica. La Lombardia ha approvato nel 2025 una legge per una rete del dolore pelvico e anche in Abruzzo è stata approvata una legge regionale con un piccolo finanziamento per le campagne di sensibilizzazione.

Gli specialisti, però, restano concentrati soprattutto nel privato e in alcune aree del Nord e del Centro: per chi vive al Sud, dunque, la diagnosi spesso impone la mobilità sanitaria. Una legge nazionale che preveda un presidio pubblico in ogni Regione punta a evitare che l’assistenza dipenda soltanto dalle scelte e dalle risorse delle singole amministrazioni regionali.

© Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo

Verso una proposta di legge unitaria sul dolore pelvico cronico

Oggi il Comitato lavora con altre organizzazioni per scrivere una proposta di legge unitaria sul dolore pelvico cronico. La vulvodinia, infatti, non è l’unica patologia che lo determina. Ci sono la neuropatia del pudendo, l’endometriosi, la contrattura del pavimento pelvico, la fibromialgia, la sindrome della vescica dolorosa e la sindrome dell’intestino irritabile. Tutto un universo di disturbi, spesso collegati tra loro, che affligge milioni di donne e che ha poco spazio nella medicina ufficiale.

Il motivo, spiega Carpani, sono le comorbidità. Ogni professionista conosce il «suo piccolo pezzo di un piccolo organo» e nessuno prende in carico il quadro. Fa l’esempio della pillola anticoncezionale: spesso sull’endometriosi ha effetti positivi, sulla vulvodinia negativi. Servirebbe una cura coordinata che «molto spesso non viene portata avanti». Poi c’è l’endometriosi che può comparire anche fuori dall’area pelvica, la sindrome dell’intestino irritabile, la sindrome della vescica dolorosa: condizioni spesso correlate.

L’obiettivo è costruire almeno un centro multidisciplinare per Regione, quella che all’estero si chiama pelvic unit. Secondo Carpani il sistema pubblico, oggi, è molto più capace di prendere in carico un dolore acuto che uno cronico.

© Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo

Dalla crioconservazione gratuita degli ovuli alla disabilità «dinamica»

In discussione ci sono due novità rispetto alla proposta precedente. La prima riguarda la crioconservazione degli ovuli, che oggi, spiega Carpani, non è gratuita per le donne affette da dolore pelvico cronico, nonostante in molti casi non possano liberamente scegliere quando affrontare una gravidanza o siano affette da infertilità. La proposta chiede la gratuità della congelazione degli ovuli come accade per altre patologie, ad esempio oncologiche.

Il secondo aspetto riguarda il riconoscimento di una «disabilità dinamica e fluttuante». «Oggi – spiega Carpani – c’è una visione per cui hai la legge 104 se hai una disabilità sempre uguale, se tutti i giorni non riesci ad alzarti dal letto o hai problemi di mobilità. Non è esattamente la nostra condizione: ci sono giorni in cui riesci e altri in cui non riesci». Altre malattie croniche, come il morbo di Crohn, ottengono già il riconoscimento anche se la condizione cambia nel corso della vita, con riacutizzazioni, miglioramenti e variabilità funzionale. La proposta punta ad applicare gli stessi principi al dolore pelvico cronico e introdurre l’idea che la malattia può avere stati diversi di dolore che incidono in modo intermittente sulla qualità della vita e sui deficit funzionali.

Le attiviste chiedono impegni reali ai partiti in vista delle elezioni

La campagna, spiega Carpani, guarda alle elezioni politiche della prossima primavera. La scelta nasce da un’esperienza precisa. All’inizio della scorsa legislatura, racconta, c’è stato un viavai di politici che presentavano la proposta di legge già depositata nella legislatura ancora precedente, senza coinvolgere il Comitato e su canali separati. Eppure il testo, anche allora, lo avevano scritto le attiviste. Stavolta vogliono «ridare al sociale la centralità». Allearsi con le altre realtà, farsi dire con chiarezza da candidate e candidati se intendono prendere in carico la questione e, a Parlamento costituito, avere già alleanze trasversali tra più partiti. Le attiviste, continua Carpani, ragionano anche da elettrici: «Una donna su sette può essere un bacino elettorale interessante, se solo si desse peso a questa patologia».

La campagna sarà lanciata all’inizio del 2027, con un piccolo anticipo lo scorso 11 novembre, in occasione della Giornata internazionale della vulvodinia. Con il lancio, le attiviste locali potranno scaricare dal sito i materiali per interpellare i candidati della propria circoscrizione. In primavera arriveranno gli eventi sul territorio, intrecciati con quelli di marzo, il mese dell’endometriosi. Sperano di coinvolgere altre persone nella mobilitazione.

© Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo

Inclusiva e multidisciplinare, come dovrebbe essere la medicina del futuro

«Se e quando in futuro vulvodinia, endometriosi, adenomiosi, disfunzioni pelviche e tutte le malattie correlate verranno riconosciute, moltissime donne potranno ricevere cure, in modo accessibile, a prescindere dal posto in cui vivono o dalla loro condizione sociale». Questo rende la campagna Mai più senza una storia dal futuro. Una storia di sanità pubblica e di accesso alla salute, «in un momento in cui il sistema sanitario è in crisi e fortemente definanziato e non c’è una prospettiva di speranza».

«Noi vogliamo ricostruire un’idea per cui la cura debba evolvere insieme alle persone. Con un approccio che non sia più basato sull’uomo eterosessuale bianco di 80 chili, ma tenga conto di tutte le altre specificità. E che non guardi soltanto al singolo organo, come accade da tanti anni nella medicina occidentale, ma sappia costruire un approccio multidisciplinare orientato al dolore cronico, che ormai non è più solo delle persone anziane ma sempre più caratteristica anche della popolazione giovane».

Dai forum, dove tutto è cominciato, a candidate e candidati che dovranno prendere un impegno chiaro: «Mai più senza è il nostro tentativo di costruire nuovi diritti e portare nei luoghi in cui si decidono le leggi quella che, per anni, è stata considerata una vicenda sfortunata individuale».

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