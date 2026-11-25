Bisogna saper leggere e ascoltare cosa dicono i padroni se si vuole avere idea del buco nero dove stanno precipitando il mondo. E magari fermarli, se siamo ancora in tempo.

Si può leggere il manifesto suprematista di Alex Karp, Ceo di Palantir Technologies, per capire quello che Naomi Klein ha definito il fascismo della fine dei tempi. E si possono ascoltare le parole rilasciate in un’intervista alla Cnbc da Gerry Cardinale, gestore del fondo di private equity RedBird Capital Partners, tra le altre cose proprietario del Milan, per capire la trasformazione del calcio alla fine del gioco. Ovvero come una squadra di calcio diventa una piattaforma dell’intrattenimento e quale sia lo scopo politico e sociale di questa piattaforma.

Come RedBird trasforma il Milan in una «piattaforma per l’intrattenimento»

Se il paragone tra Cardinale e Karp, e in generale il suprematismo degli oligarchi, sembra azzardato, beh non è proprio così. Non solo il fondatore di RedBird ha più volte espresso ammirazione per il presidente degli Stati Uniti e le sue idee. Ma è in affari con tutta la galassia dei techno-bro. Basti pensare all’investimento da oltre un miliardo di dollari che Elon Musk avrebbe fatto in Skydance, nata dalla mega acquisizione di Warner Bros da parte di Discovery, chez Cardinale. E come vedremo anche il Milan rientra in questo progetto politico-economico.

Cominciamo proprio dalle prime battute dell’intervista alla Cnbc in cui Cardinale subito tramuta le emozioni dei tifosi in «elettricità», ovvero in qualcosa di monetizzabile. Poi a proposito delle partite parla di «eventi», «esperienze». Etichette oramai appiccicate a tutto che raccontano di un mondo di passioni tristi, remunerative solo per i padroni. E infine descrive la sua proprietà, il giocattolo con cui ha deciso di fare i soldi – che per inciso sarebbe l’Ac Milan sette volte campione d’Europa, conosciuto in tutto il mondo ben prima che lui nascesse – non più come di una squadra di calcio, ma come «una piattaforma per lo sport e l’intrattenimento».

Nasce la holding Milan Sports & Entertainment e muore il Milan

Qui stiamo parlando di finanza e fondi di private equity però. Quindi le parole servono a costruire fatti. E il fatto avviene qualche settimana dopo l’intervista, quando Cardinale annuncia la nascita di Mse (Milan Sports & Entertainment). Una holding finanziaria che «riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport (oltre al calcio anche basket, con la squadra europea di Nba, e il tennis, con futuri nuovi tornei, ndr), delle infrastrutture (il nuovo stadio di San Siro, ndr) e dell’intrattenimento (l’estrazione di valore, ndr)».

Come spiega Il Sole 24 Ore, «la nuova società organizzerà queste attività in un’unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività». La holding non è ancora nata, i verbi sono al futuro, ma il sentiero è tracciato e la strada è molto chiara. Il Milan diventa una piattaforma parte di «un ecosistema». Il cui «software», per usare un’altra parola cara a Cardinale, comprende «esperienze» come concerti, spettacoli, basket, tennis, hospitality. E il cui «hardware» si compone di musei, alberghi, negozi e, soprattutto, il nuovo stadio di San Siro.

Il nuovo San Siro nel progetto della piattaforma Milan-RedBird

Proprio il mese scorso è stato presentato il progetto del nuovo San Siro. Poi il mega-accordo di sponsorizzazione con Generali. E fa quasi ridere che, per motivi meramente elettorali in vista delle elezioni comunali di primavera, sia stato il centrodestra milanese a sollevare la questione della «valutazione di impatto sanitario» sulla demolizione del vecchio stadio. Quando oramai il dado è tratto. Con l’interesse di destra e sinistra, a spese del pubblico, l’intera area è stata probabilmente svenduta a prezzo di saldo agli interessi economici dei privati. Ovvero ai fondi che posseggono Milan e Inter.

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Nella colata di cemento che secondo i suoi progettisti richiama le forme del Duomo di Milano, spiega la Gazzetta dello Sport, «decine di ristoranti sostituiranno i classici camioncini dei panini». A confermare che il nuovo stadio di San Siro sarà un luogo per ricchi da cui i poveri saranno esclusi. E che la stessa operazione di social displacement avverrà in tutto il quartiere di San Siro, dove i residenti storici a basso reddito saranno sostituiti da abitanti con maggiore capacità di spesa.

Perché la piattaforma del Milan esclude le persone povere

L’operazione è completa. Quella che una volta era una squadra di calcio diventa una piattaforma dell’intrattenimento. Ovvero «un’esperienza» costosissima e monetizzabile, per i pochi che se la possono permettere e per i pochissimi che ne trarranno guadagno. Una piattaforma che ha un preciso scopo politico: il delirio millenarista dei techno-bro statunitensi per cui il nuovo mondo sarà per pochi, o pochissimi, eletti. Una visione possibile grazie al loro potere economico e all’insipienza dei loro sudditi. In questo caso gli amministratori cittadini che si sottomettono ai loro desideri non avendo altra idea di sviluppo della città. E, soprattutto, di tutela dei suoi abitanti. Il Milan non è più un club di calcio, ma una piattaforma per l’intrattenimento che ha il compito di scacciare i poveri, dallo stadio e dalla città di Milano.