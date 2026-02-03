Milano Cortina 2026, Greenpeace denuncia Eni e gli sponsor inquinanti

Alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Greenpeace Italia accende i riflettori sulle responsabilità ambientali delle aziende inquinanti come Eni. Il colosso italiano del petrolio e del gas, fra i principali sponsor dei Giochi Invernali 2026. Lo fa con un video di denuncia realizzato da Studio Birthplace in cui le competizioni sportive vengono interrotte da un’onda nera di petrolio che invade le piste, travolge gli atleti e cola sui cinque cerchi simbolo dei Giochi Olimpici.

Nonostante Eni si finga attenta al clima e allo sport, si stima infatti che nel lungo termine le sue emissioni per il solo 2024 (pari a 395 Mt CO₂eq) a livello globale potrebbero fondere 6,2 miliardi di tonnellate di ghiaccio glaciale. Cifra che corrisponderebbe a oltre la metà (58%) del volume dei ghiacciai alpini italiani. Per questo Greenpeace ha inviato oggi una lettera aperta al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per chiedere di rinunciare alle sponsorizzazioni delle aziende del petrolio e del gas. Tenendo fede ai valori olimpici del rispetto per le persone e l’ambiente.

«La crisi climatica causata dai combustibili fossili sta già mettendo a rischio la stagione invernale e gli stessi Giochi. Fino a pochi giorni fa, Cortina ha rischiato di accogliere gli atleti e le atlete di tutto il mondo su montagne senza neve», dichiara Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace Italia.

«È assurdo che fra i principali partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 figurino aziende che, con le loro emissioni fuori controllo, rischiano di far scomparire il ghiaccio e la neve da cui dipendono le Olimpiadi Invernali. Chiediamo al Comitato Olimpico Internazionale di interrompere tutte le sponsorizzazioni e partnership con le aziende del gas e del petrolio, a partire da Eni, per salvaguardare i Giochi Olimpici presenti e futuri», conclude Spadini.

Greenpeace parteciperà alla manifestazione del 7 febbraio contro Milano Cortina 2026

Secondo uno studio commissionato dallo stesso Cio, entro il 2080 oltre la metà delle località idonee a ospitare i Giochi Olimpici Invernali non potrà più farlo a causa del riscaldamento globale, alimentato dalle aziende dei combustibili fossili come Eni. Già sponsor della nazionale di calcio italiana, Eni investe grandi risorse economiche in sponsorizzazioni e cause legali per difendere la propria immagine. Ma investe molto meno nella transizione energetica di cui abbiamo urgente bisogno.

Nel 2024, per ogni euro investito in Plenitude (la sua presunta divisione “verde” che in realtà comprende tanto energie rinnovabili quanto gas fossile e ricerca sul nucleare), Eni ha investito 7,7 euro nel settore petrolifero e del gas. Nello stesso anno, Eni ha avviato una causa per diffamazione, ancora in corso, nei confronti di Greenpeace Italia per aver diffuso un report sulle morti premature attribuibili alle emissioni di gas serra di cui è l’azienda responsabile.

In passato il Cio ha già sfruttato il suo potere di influenza per contrastare le industrie che danneggiano le persone, vietando la pubblicità del tabacco già alle Olimpiadi invernali del 1988. Ora può contribuire a guidare la fuoriuscita dai combustibili fossili. Rifiutando sponsorizzazioni e partnership con quelle aziende inquinanti che, con le loro emissioni, minacciano gli stessi Giochi invernali che tutti amiamo. A partire da Milano Cortina 2026.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e ribadire le sue richieste, Greenpeace Italia parteciperà il 7 febbraio a Milano al corteo nazionale indetto da movimenti e organizzazioni della società civile contro l’impatto ambientale, economico e sociale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.