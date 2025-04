È morto Papa Francesco, il pontefice che veniva da lontano

Alle 7:25 di lunedì 21 aprile 2025, nel giorno in cui si celebra la Pasquetta, è morto Papa Francesco. Al soglio pontificio dal 2013, nato Jorge Mario Bergoglio, è stato il primo gesuita e il primo latinoamericano a guidare la Chiesa cattolica.

Soprattutto, è stato in tanti momenti del suo pontificato una voce fuori dal coro. Sull’economia, con il richiamo a ricordare che essa deve essere uno strumento a favore dei popoli, del benessere, della lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Sul clima e l’ambiente, con la richiesta al mondo intero di agire per custodire la nostra casa comune. Sulla pace, con i continui appelli al dialogo in ogni dove nel mondo. A cominciare dalla Striscia di Gaza, con il Vaticano che ha rappresentato una delle poche voci dissonanti nel coro di sostanziale giustificazionismo che ha avvolto la brutale invasione militare di Israele.

Papa Francesco verrà ricordato come qualcuno che ha tentato di riformare un istituto, quello della Chiesa, spesso cristallizzato nei suoi duemila anni di storia. Prova ne sono i numerosi – e negli ultimi anni per nulla velati – tentativi di criticarne l’operato, ostacolarne l’attività, sminuirne la visione, giunti non di rado dagli stessi ambienti ecclesiali.

Quegli stessi ambienti che saranno ora chiamati a scegliere il suo successore. L’internazionale reazionaria – della quale, assieme ai nazional-popolari e ai tecno-libertari, uno dei pilastri è rappresentato proprio dagli ultraconservatori cristiani – tenterà certamente di incidere sulla decisione, di imporre una sorta di restaurazione. Completando così un mosaico occidentale nel quale, oggi, soltanto poche caselle restano da riempire.

L’augurio, per la Chiesa cattolica e per tutti noi, è che a prevalere possano essere proprio gli insegnamenti che ci ha lasciato Papa Francesco nei suoi dodici anni di pontificato. Che possano continuare a riecheggiare nei prossimi decenni le parole dell’ultimo messaggio urbi et orbi diffuso ieri, in occasione della Pasqua: «Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. […] Faccio appello a tutti quanti nel mondo hanno responsabilità politiche a non cedere alla logica della paura che chiude, ma a usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo. Sono queste le “armi” della pace: quelle che costruiscono il futuro, invece di seminare morte!».

Bergoglio è stato questo: un Papa coraggioso, riformatore, senza paura di porsi controcorrente. Un uomo che veniva da lontano.