Cinque cose che forse non sapevi su Olanda-Stati Uniti

1. L’Olanda è l’unica squadra europea in campo oggi. A ricordarci che Qatar 2022 potrebbe segnare la fine di un certo tipo di dominio. Al di là della retorica sulle esplosioni del calcio asiatico o africano, da questo torneo emerge il brusco risveglio di quello europeo. Alla fine potrà anche vincere, ma qualcosa è cambiato.

2. Rappresentazione plastica di questo cambiamento può essere considerato proprio il gioco espresso sul campo dagli olandesi. Celebri per il calcio totale proposto con un modulo offensivo e intercambiabile tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, oggi gli Oranje giocano di rimessa con un modulo molto difensivo.

3. E l’Olanda vale come esempio anche per quel che non funziona in Europa fuori dal calcio. È un paradiso fiscale dove hanno sede alcune tra le più importanti e celebrate aziende italiane (o loro divisioni), che ricevono aiuti dallo Stato e poi non pagano le tasse nel nostro Paese.

4. Gli Stati Uniti invece, insieme a Polonia e Australia, sono tra le squadre qualificate agli ottavi con meno meriti, seconde solo grazie agli incroci degli altri risultati. Ma la fortuna continua a baciarli, regalando loro la peggiore tra le prime. Una tra Olanda e Usa arriverà quindi ai quarti chiedendosi come abbia fatto.

5. Un’ottima vetrina per le due rispettive stelle: quella in ascesa di Cody Gakpo e quella che sembrava spenta di Christian Pulisic. Perché alla fine quella di oggi pomeriggio potrebbe risultare una delle partite più emozionanti e divertenti del torneo, essendo entrambe le squadre libere di giocare senza pressione.