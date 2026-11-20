Oggi in teoria è l’ultimo giorno della Cop. In realtà, si andrà avanti almeno fino a domani. La formula che piace moltissimo a chi fa giornalismo è “tempi supplementari”. Preparatevi, la sentirete.

L’ultimo giorno ufficiale di una Cop, e quelli non ufficiali che quasi sempre seguono – da anni una Cop non finisce per tempo – ha sempre un’atmosfera un po’ strana. Per metà è la fase elettrizzante: capita di fare le notti appostati su una poltrona aspettando i ministri, o di inseguire delegati da una parte all’altra per avere informazioni. Dall’altra è decadente, perché quella grande baracca che è la Cop inizia a essere smontata con la gente ancora dentro. I padiglioni chiudono, chi era venuto solo per osservare se ne va, la green zone viene smantellata.

Io oggi non ho vissuto né l’adrenalina né la decadenza. Sono rimasto nel mio albergo, conservando le forze e scommettendo sul fatto che domani sarà il grande giorno. Quando mi sono alzato ho fatto una breve passeggiata al mercato dietro l’Otel – scritto senza la h, funziona così in turco – per prendere del cibo.

Non era un posto particolarmente bello, o particolare in nessun senso. Un mercato rionale molto simile a quelli delle città italiane. Però, sarà stata la febbre, mi è sembrato sano avere questa pausa dai negoziati.

Parliamo di difendere clima ed ecosistemi, giustamente, ma in fondo stiamo soprattutto parlando di difendere persone. Che ci sia cibo nei banconi del mercato, che sia salutare, che abbia costi accessibili per tutti, che l’aria al mercato non sia cancerogena e che le temperature non siano di 40 gradi.

Alla fine sono queste le cose che si cerca di difendere a una Cop.

Questo è l’undicesimo episodio, cominciamo!

Alla fine, nel momento in cui registro, non c’è né una nuova bozza né l’accordo. Però si è rotta l’apatia che ieri aveva accompagnato la pubblicazione del documento intermedio. Ieri, per farvi un esempio, a un certo punto siamo tutti corsi a sentire Wopke Hoekstra, il commissario europeo del Partito popolare che gestisce il negoziato per il continente. E lui ha solo detto una cosa tipo «stiamo leggendo la bozza, vedremo». Oggi invece Teresa Ribera, altra commissaria ma lei socialista, ha scritto sui suoi social che «le notizie che arrivano dalla Cop31 sono estremamente tristi e frustranti».

La sensazione, nell’insieme, è che difficilmente ci sarà un accordo molto diverso da quello di ieri: abbasso subito le aspettative. Ma è interessante capire quanto ogni governo terrà sulle proprie linee rosse.

Stamane alla Cop31 c’erano alcune conferenze stampa interessanti. Prima hanno parlato gli attivisti, riuniti sotto la sigla Can (Climate Action Network), che hanno sostanzialmente detto: come sempre, ci deludete. Uno degli interventi ha parlato di «peggiore Cop della storia», e capite che ci sarebbe concorrenza.

Poi hanno parlato i Paesi africani, che trattano assieme. E hanno detto una cosa forte: «C’è chi lascia il negoziato. Almeno è onesto. Altri rimangono per fare promesse che non mantengono».

Questa cosa va spiegata. Chi lascia il negoziato sono chiaramente gli Stati Uniti di Donald Trump, che uscendo dall’Accordo di Parigi e dall’Unfccc (la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) hanno anche tagliato tutti i fondi per adattamento e transizione nel Sud globale. Quelli che rimangono, promettono e non mantengono siamo noi. Gli europei.

Hoekstra dice che siamo i principali finanziatori della finanza climatica, dei soldi che dai Paesi ricchi vanno a quelli poveri per fare la transizione. Ed è vero, ma anche per mancanza di concorrenza. E, a costo di suonare un po’ populista, se facciamo un bilancio di quanto le nostre multinazionali estraggono da quelle parti – o hanno estratto storicamente, dalle colonie in poi – il bilancio è iniquo.

Questo cosa c’entra con l’elettrificazione? La domanda è legittima, ma il punto che spesso delle Cop si perde è che questo è un negoziato. Se vuoi qualcosa, ad esempio obiettivi più ambiziosi sull’elettricità, magari pulita, devi anche dare qualcosa. Come i finanziamenti climatici che abbiamo promesso già anni fa e che puntualmente non rispettiamo.

Non dico sia l’unico problema: i sauditi faranno ostruzionismo in ogni caso. Ma esiste una strada per sbloccare questo come altri incontri negoziali sul clima. E passa dal fare la nostra parte. Noi come gli statunitensi o i britannici o i giapponesi o i cinesi, per inciso. Per questo le delegazioni africane se la prendono con noi.

Domani spero di avere meno febbre e più accordi negoziali in mano. A domani!