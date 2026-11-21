Allora, la situazione è la seguente.

Sono in sala stampa, dove fino a due giorni fa c’erano centinaia di persone e oggi qualche decina. La Cop è semivuota: i padiglioni hanno chiuso, gli incontri laterali sono finiti, persino alcuni ministri e capi-delegazione sono tornati a casa – compreso il nostro ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha lasciato l’inviato speciale Francesco Corvaro a negoziare in sua vece.

Ma la Cop non è finita, e non sembra vicina a finire.

Queste sono le ore in cui i giornalisti si affidano a quelli che, in un episodio del Copcast di uno o due anni fa, abbiamo chiamato gli oracoli. Quest’anno i miei oracoli sono stati, in ordine: un delegato delle isole del Pacifico, un attivista italiano di lunga esperienza, un consulente della delegazione qatariota. Il quadro che esce è un po’ il seguente.

Cominciamo!

La presidenza turca ha tentato una sorta di bluff.

Si era scelta un obiettivo, il 35×35, al contempo importante e già nei fatti. Considerate che l’Agenzia internazionale dell’energia, nel rapporto fatto apposta per la Cop31, dice che arrivare al 33% al 2035 è già economicamente conveniente. Di fatto, il governo Erdogan si è scelto un target verso cui il mercato tendeva a prescindere – quindi uno al contempo di peso e che pochi possono voler contrastare.

Il bluff, però, ha mostrato la sua debolezza. Se l’obiettivo ufficiale è già nei fatti, allora tutti ne inseriscono i loro, di obiettivi. E quindi c’è chi il 35×35 lo vuole clean (leggi Europa e suoi alleati), chi lo vuole solo se ci aggiungiamo un obiettivo irrealistico sulla cattura e stoccaggio (leggi petro-monarchie) e assolutamente senza il clean, c’è chi lo vuole ma solo se i Paesi ricchi lo finanziano anche nel Sud globale (vedi G77, e soprattutto africani).

Il bluff, invece di un risultato pulito e ordinato, ha portato il caos.

Ora che succede?

Un’ipotesi è il no-deal. Le Parti non si accordano, si torna a casa senza la cover decision – che sarebbe il testo più politico e quello su cui si sta discutendo – o addirittura senza testi, nemmeno gli altri più tecnici al netto di quelli procedurali già approvati. Una cosa quasi senza precedenti, e una gran botta. Tra le persone con cui ho parlato gli umori, rispetto a questa opzione, sono due. C’è chi dice che è il colpo finale sul multilateralismo, c’è chi dice che è lo schiaffo morale di cui il multilateralismo e le Cop hanno bisogno per svegliarsi. Segnalo tra l’altro che oggi si è chiuso con un fallimento anche un altro vertice Onu, quello sulle armi non convenzionali di Ginevra che mirava a regolare l’uso dell’intelligenza artificiale in guerra. Sarebbero due flop per l’Onu nel giro di qualche ora.

L’altra ipotesi è un compromesso di questo tipo. Niente soldi al Sud globale, figuriamoci, niente elettricità pulita, figuriamoci. Gli arabi ottengono il riferimento alla cattura e stoccaggio della CO2, che è la scusa della lobby fossile per continuare a emettere, e gli europei con gli alleati ottengono una menzione ai combustibili fossili, richiamando il linguaggio della Cop28 di Dubai.

Resta da capire che succede con la difesa dell’Ipcc contro l’assalto negazionista russo-saudito-indiano, di cui vi parlavamo qualche episodio fa e che sembrava sventato. Dovrebbe ancora esserlo, così dicono gli oracoli, ma chi lo sa.

Visto che siamo Valori.it, vale la pena raccontare una cosa che ieri non abbiamo fatto in tempo a inserire. Nell’episodio 9 spiegavamo la questione finanziaria, e perché i Paesi africani ce l’hanno tanto con l’Europa. Ecco, ieri è successa una cosa al riguardo.

La Francia, guidata dalla ministra Monique Barbut, ha provato a rompere la contrapposizione tra Europa e Africa, indicendo una conferenza stampa con altri Paesi e dicendo che i due continenti, tutti insieme, dovrebbero avere due linee rosse: l’abbandono dei combustibili fossili e i finanziamenti equi al Sud globale. Qual è la proposta di Barbut – anzi, qual era? Che i nuovi soldi si trovino non chiedendo di più all’Ue, al Regno Unito e agli altri che stanno mettendo, ma a chi non contribuisce perché il sistema Onu considera ancora in via di sviluppo pur essendo abbastanza ricco ed emittente – tipo l’Arabia Saudita, tipo soprattutto la Cina.

È andata come va tutte le volte che la Francia prova a fare l’egemone in Africa da dieci anni a questa parte: prende schiaffi. Barbut, infatti, aveva presieduto il tavolo tematico sulla finanza, e proprio a quel tavolo ha fatto di tutto perché il contributo dei Paesi sviluppati alla transizione nel Sud globale fosse calcolato nel modo più light possibile. Così gli attivisti riuniti nella coalizione Can hanno dato alla Francia il titolo di “fossile del giorno”, non proprio onorifico, e alla sua conferenza stampa ha partecipato un solo Paese africano, la Costa d’Avorio.

Questo per dire che le conferenze sul clima sono complesse. Ma sono anche facili. Se ci metti i soldi – almeno quelli che prometti da anni – è tutto più facile.

Un saluto un po’ stremato, ci sentiamo domani!