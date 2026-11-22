La Cop31 di Antalya si è chiusa senza accordo, dopo i negoziati più lunghi della storia delle Cop. Nella plenaria finale la presidenza turco-australiana ha portato ai governi l’ennesima bozza su cui non c’era intesa, e la sala l’ha respinta tra le urla. Al centro dello scontro ci sono i combustibili fossili: Arabia Saudita e Russia volevano toglierli dal testo e inserire la cattura della CO2. L’Unione europea ha tenuto il punto, insieme a Regno Unito, isole del Pacifico e buona parte dei Paesi più poveri.

Nell’ultimo episodio del Copcast, Lorenzo Tecleme ricostruisce la cronaca della plenaria e prova a capire cosa resta di un negoziato che somiglia sempre di più al resto delle Nazioni Unite.



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Allora, che dire?

La Cop è finita. Questo credo lo sappiate – o quantomeno, credo che lo abbiate immaginato, vista l’ora. È stata, ufficialmente, la più lunga della storia.

La Cop è finita malissimo, e probabilmente sapete anche questo. Delle due ipotesi che dicevamo ieri è la prima, il no-deal. Non è che si è trovato un testo al ribasso, che non accontenta tutti. Non si è trovato nessun testo. La presidenza ha portato un’ennesima bozza nella seduta plenaria, la seduta plenaria gliel’ha bocciata tra le urla.

Dal punto di vista della cronaca, c’è da chiedersi cos’è successo. Sarà ovviamente il tema di questo ultimo, stanco, sovraeccitato episodio di Copcast. Dal punto di vista della Storia, vale la pena chiedersi come siamo arrivati a questo punto, e cosa succederà ora.

Registro da Madrid, la giornata l’ho passata in volo. Del numerosissimo e solidale gruppo di giornalisti italiani alla Cop – senza i quali questo podcast sarebbe molto più difficile – solo una manciata sono riusciti a rimanere fino alla fine. Sono i nostri eroi. Se mi state sentendo, vi voglio bene.

Questo è il dodicesimo episodio di Copcast, cominciamo!

Prima, la cronaca.

Le plenarie sono il momento più scenografico delle Cop. Un salone enorme, decorato, con un palco gigantesco su cui siede la presidenza e sotto, ognuno al suo posto, in cerchi concentrici, i rappresentanti di ogni nazione del Pianeta. Dietro siedono le organizzazioni internazionali, dietro ancora i giornalisti.

Di solito sono scenografiche perché coreografate. L’accordo si è trovato prima, la plenaria è una formalità che serve a battere il martelletto. Poi si fa un dibattito, ma a decisione presa, più per dare a ogni ministro un buon content da rivendere al pubblico domestico.

Quest’anno, alla Cop31 di Antalya, la plenaria è stata scenografica proprio perché non coreografata. Dopo due settimane di negoziato regolamentare e altre due supplementare – vi dicevo della metafora calcistica, no? – una presidenza doppia, turco-australiana, che passerà alla Storia per inefficacia ha deciso di portare ai rappresentanti dei governi del Pianeta un testo su cui non c’era intesa. E sono esplosi tutti.

I temi sono quelli che dicevamo ieri. Sull’Ipcc si era trovata una quadra, una debole ma esistente difesa della scienza. Sulla finanza si era trovata una quadra pure – nel senso che i Paesi ricchi non hanno promesso assolutamente nulla di nuovo, e i poveri – in quanto poveri – non hanno la forza di rompere il tavolo, ed erano pronti a firmare.

Ma il blocco a guida europea e quello a guida saudita non si sono parlati. Le petromonarchie e i loro alleati, leggi Russia ad esempio, volevano a tutti i costi i sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 nel testo – il piano B del fossile, lo abbiamo raccontato – e soprattutto non volevano che le parole «combustibili fossili» risultassero. E l’Europa, tutta unita, ha fatto una cosa che fa molto ma molto raramente: ha tenuto il punto. Nelle Cop si decide per consenso, tutti devono essere d’accordo. In passato si è ignorato il parere contrario di alcune Parti – bella l’Onu, bel clima – ma erano Stati del Pacifico o medie potenze. L’Unione europea intera non si può ignorare.

La delegazione europea ha detto no. Regno Unito, isole del Pacifico e la maggioranza del gruppo dei Paesi meno sviluppati – i più poveri, in breve – si sono uniti, con qualche altro alleato come Panama, che si era già mostrata molto bellicosa.

Da che lato tendesse la bozza è stato chiaro vedendo chi l’ha difesa: l’Arabia Saudita e la Russia. L’inviato del Cremlino ha accusato l’Europa di ipocrisia: dite agli altri di non investire sui fossili, ma voi stessi ci mettete soldi. Ha ragione, ma detto dalla nazione che più di chiunque altra in questo emisfero scommette sul futuro fossile, fa sorridere. Altri come Cina e Pakistan sono stati più prudenti, votando a favore pur mantenendo delle critiche. A un certo punto, e questo vi dice il clima, il rappresentante del Ghana – che pure, nell’insieme, era favorevole al testo – stava criticando la presidenza. E il presidente, il turco Murat Kurum, gli ha spento il microfono. Poi si è scusato. Belle cose accadono alle Nazioni Unite.

Bene, poi c’è l’analisi. Che per forza è a caldo, col mal di testa, il contrario del senno di poi. Ma è utile anche questo genere di analisi, credo, e poi al limite tra un anno ce le andiamo a risentire e vediamo se ci abbiamo preso.

Da Antalya è uscito lo stesso che uscì un anno fa dalla Cop30 di Belém: niente. Un anno fa si decise di fingere, e si approvò un testo che non diceva nulla pur di dire che non era stato un fallimento. Quest’anno abbiamo smesso di fingere.

Non è una cattiva notizia, questa. Tra un sistema di governance della transizione in pezzi e ipocrita e uno in pezzi ma sincero, preferisco il secondo. Ieri dicevamo di qualcuno che sperava nel no-deal come schiaffo morale. Ecco, schiaffo arrivato.

Ora le Cop non possono non guardarsi allo specchio. E quando lo fanno, non possono non vedere le Nazioni Unite nel loro complesso. Questa stessa settimana, mentre ad Antalya falliva la Cop31, a Ginevra falliva il summit Onu sull’uso dell’intelligenza artificiale in guerra e a New York il Consiglio di sicurezza arrivava alla nona fumata nera per eleggere il nuovo segretario generale e successore di António Guterres.

La ragione per cui la Cop va male non è diversa, almeno in parte, da quella per cui c’è l’invasione dell’Ucraina e il genocidio a Gaza. Siamo un mondo che si guarda in cagnesco, che fa la guerra più facilmente dei summit.

Mi ripeto. La presidenza turca ha tentato, in qualche modo, di vincere la Cop31 bluffando.

Si è scelta un obiettivo, il 35×35, al contempo importante e già nei fatti. Siamo al dato che davamo ieri: l’Agenzia internazionale dell’energia, nel rapporto fatto apposta per la Cop31, dice che arrivare al 33% al 2035 è già economicamente conveniente. Di fatto, il governo Erdoğan si è scelto un target verso cui il mercato tendeva a prescindere – quindi uno al contempo di peso e che pochi possono voler contrastare.

Il bluff, però, ha mostrato la sua debolezza. Se l’obiettivo ufficiale è già nei fatti, allora tutti ne inseriscono i loro, di obiettivi. Chi l’energia pulita, chi la cattura della CO2, chi i soldi. Fino a una plenaria di urla, insulti e microfoni spenti.

Sotto il bluff non c’era nulla. Solo noi.

La prima Cop che ho seguito era la ventiseiesima, a Glasgow, nel 2021. Avevo vent’anni, militavo in un movimento per il clima forte e in salute, il mondo sembrava pronto a mettere i miliardi dei piani post-Covid nella transizione, genocidio e invasione non erano iniziati. C’erano già lobby del fossile e petromonarchie, ma eravamo più ottimisti. Più felici.

Un negoziatore italiano, uno scienziato, mi disse che, per lui, quello che stavamo facendo era un processo di pace. Se non risolviamo la crisi climatica coi negoziati, lo faremo prima o poi con la guerra – per le risorse idriche, per le terre ancora coltivabili, per i rifugiati.

Aveva ragione, ha ancora ragione. Dobbiamo ricominciare.

Grazie per averci seguito. Ci leggiamo su Valori.it e nelle chat di Valori, se volete mandarmi un pensiero su quello che è successo scrivete a tecleme@valori.it. Vi voglio bene!