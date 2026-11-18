Tutto è cominciato nel 2023. La Cop, era la 28ª, era a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a questo punto della seconda settimana sembrava in stallo. Il presidente era Sultan Al Jaber, un petroliere capo della locale azienda estrattiva – uno dei cattivi, ma anche un cattivo bravissimo. Constatata la mancanza di consenso, fece una mossa scenografica. Chiamò i giornalisti e disse che avrebbe riunito un Majlis, il nome di una forma assembleare della tradizione locale, con tutti i ministri.

La cosa piacque molto alla stampa, anche perché quella Cop portò davvero a un piccolo avanzamento – il famoso transitioning away from fossil fuels. Piacque anche troppo, perché da quell’anno ogni presidenza ha iniziato a indire riunioni con nomi in lingua locale e vaghe arie ancestrali. La Turchia, col suo orgoglio neo-ottomano, non poteva non aggiungersi. Oggi i ministri hanno partecipato a un Divan, il consiglio decisionale turco – o almeno, così assicura il presidente Murat Kurum.

Ci siamo tutti messi a cercare cosa fosse, questo Divan. Il collega Ferdinando Cotugno – ciao Ferdi! – sostiene ci sia una intera conferenza di Alessandro Barbero. Non l’ho ancora vista, se vi va sentitela e scriveteci per riassumercela.

Questo è il nono episodio di Copcast. La stanchezza inizia a farsi sentire. Cominciamo!

Ci sono due cose che dobbiamo spiegare.

Primo, perché si dibatte di scienza alla Cop. In teoria la scienza precede il negoziato. Gli organi di ricerca servono a produrre conoscenza, che la politica ha a disposizione mentre negozia. Il famoso Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, l’Ipcc, è stato creato dall’Onu proprio per mettere assieme tutta la ricerca e fornirla alle Cop.

Ma gli anni ’20 sono un’epoca strana, e quindi alla Cop si discute dell’ipotesi di chiedere alla scienza, all’Ipcc, di far avere alla politica informazioni aggiornate sul clima e la transizione… più lentamente. Un blocco saudita-indiano-russo (con forse o forse no l’appoggio della Cina) sta insistendo perché il prossimo rapporto Ipcc, il settimo, esca dopo il 2028. Cioè dopo che sarà terminato il Global Stocktake, il bilancio quinquennale della politica climatica globale previsto dall’Accordo di Parigi. Ufficialmente per ragioni tecniche varie, in realtà per evitare una scocciatura.

Su questo è l’Europa, assieme a una serie di latinoamericani e staterelli vari, a tenere la linea. Il proverbiale ago della proverbiale bilancia è la Cina. Cosa vogliono a Pechino? Come sempre, la risposta è chi lo sa. Ma la Cop31 ha questo compito: dimostrare che è almeno in grado di difendere la scienza, nell’era di Trump e del negazionismo al potere. Magari finanziandola: dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato tutto il lasciabile in ambito Onu, l’Ipcc ha fondi solo per un paio d’anni ancora.

Seconda cosa da spiegare: perché si parla di soldi. Fino a qui, lo abbiamo detto, la Cop31 è stata una Cop dell’elettrificazione. Quanto velocemente convertiamo consumi termici in consumi elettrici – aumentando l’efficienza e permettendo alle rinnovabili di espandersi. Il famoso 35×35, di cui vi abbiamo fatto la testa a capanna.

Ma il punto è sempre il palco da cui enunciamo. Da noi, elettrificare vuol dire anche ridurre bollette e snellire processi. Da altre parti del mondo, vuol dire costruire da zero infrastrutture che non esistono, e portare corrente a chi oggi non l’ha proprio. Una cosa importante e costosa.

Per questo la posizione del Sud globale è grossomodo la seguente: facciamo un po’ tutto, se aprite i cordoni della borsa, Paesi ricchi e wannabe ambiziosi. La nostra, al rispetto, è invece la seguente: no, grazie, cavatevela da soli.

Questo è tutto per oggi. Domani, al Divan piacendo, avremo la bozza. D’altronde si finisce venerdì, c’è tuuuutto il tempo del mondo.