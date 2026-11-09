Giorno 1: diversi e familiari

Nelle stesse ore in cui ad Antalya, nel Sud della Turchia, si è aperta la Cop31, io mi stavo svegliando fresco di jet-lag ad Istanbul, la prima tappa del viaggio che anche quest’anno porterà Valori.it e me a seguire i negoziati sul clima delle Nazioni Unite.

Di solito ci precipitiamo nella città dove si svolge l’incontro, perché i primi giorni sono densi di notizie. Quest’anno però, grazie a un calendario ufficiale più rilassato, abbiamo fatto come fa chi scala in quota: abbiamo preso del tempo per acclimatarci. Istanbul serve a questo: a capire il contesto, prima del testo che verrà discusso virgola per virgola dai diplomatici.

Sono atterrato qui con una collega, e appena usciti dall’aeroporto siamo andati a cena con un gruppo di giornalisti stranieri che vivono ad Istanbul. Abbiamo parlato delle cose di cui parlano le persone che non si conoscono: del lavoro, delle città in cui viviamo, di cosa ci aspettiamo da questa trasferta.

Loro, ovviamente, ci hanno detto molto della città e della Turchia. Anche qui il costo della vita cresce. Anche qui il turismo e gli expat hanno cambiato i quartieri del centro, e chi ci viveva da prima la vive con fastidio. Anche qui ci sono le zone turistiche da vedere, quelle periferiche da evitare, quelle indie in cui fare vita culturale, eccetera. A sentire questi discorsi ho pensato: “però, in che posto familiare sono capitato”.

Poi siamo passati di fronte a un edificio pieno di bandiere turche e di altre più piccole con la scritta CHP. Sono le bandiere del principale partito di opposizione, il Partito popolare repubblicano: laico, socialdemocratico, riempie le sue sedi con le foto di Atatürk. A Istanbul ha vinto le elezioni, quindi in città governa il CHP e non il Partito per la giustizia e lo sviluppo di Recep Tayyip Erdoğan, che invece guida il governo nazionale. Ma il sindaco di Istanbul del CHP, Ekrem İmamoğlu, è in carcere da un anno abbondante e rischia fino a 2000 anni di prigione. Per i giudici è corruzione, per le opposizioni è un arresto politico.

A sentire questi discorsi ho pensato: “però, in che posto diverso sono capitato”.

Ecco, il Paese che ospita la COP31, la Turchia, è così: familiare e diverso.

Questo è il primo episodio di Copcast, il podcast di Valori.it che ogni sera ti racconta la COP31. Cominciamo!

Dunque, questi negoziati.

I veterani dicono che la COP31 è la classica COP di passaggio, quella che non produce grandi passi avanti ma prepara quelli che verranno. C’è stato un momento in cui si diceva che non c’era più tempo per le COP di passaggio, ma quel momento è passato. Anche quest’anno gli Stati Uniti non partecipano, per decisione di Trump, e questa non è più una notizia. La notizia, però, è che nessuno lo ha seguito, nemmeno gli alleati più stretti come Milei. Le midterm hanno appena punito i repubblicani e il più trumpiano dei trumpiani ha appena perso in Brasile. Sono tutti segni che gli spazi del multilateralismo e della transizione vanno ancora tenuti d’occhio.

Le COP hanno sempre un presidente, che ha un grande potere sull’andamento dei negoziati. La COP31 ne ha due: Murat Kurum, ministro dell’Ambiente turco, e Chris Bowen, ministro dell’Ambiente australiano. Questo perché Turchia e Australia si sono contese la COP31 e alla fine hanno trovato un compromesso. Sono un conservatore e un laburista, divisi dalla politica ma simili per condizioni di partenza. Entrambi i loro Paesi hanno posizioni prudenti sulla transizione, entrambi investono molto sul solare, ma entrambi si tengono stretto il loro carbone. Per questo entrambi hanno deciso che questa volta non si parla dei temi più spinosi, come il carbone o un piano di abbandono dei combustibili fossili. I temi che hanno messo sul tavolo sono due: elettrificazione e intelligenza artificiale.

Il primo si riassume così. La presidenza, condivisa tra Turchia e Australia, propone un obiettivo globale: che entro il 2035 l’elettricità copra il 35% dei consumi finali di energia nel mondo. Per darvi un’idea, oggi siamo a poco più del 20%. Quasi sempre alla COP si punta a obiettivi riassumibili in sigle che “rimano”: in questo caso la sigla è 35×35. Se venisse realizzato, sarebbe un passo avanti importante, perché l’energia pulita che sappiamo produrre è soprattutto elettrica. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, inoltre, elettrificare accelera moltissimo la transizione. Aiuterebbe anche le bollette, in tempi di Hormuz e di crisi petrolifera.

Anche per il secondo tema, l’IA, c’è una proposta di impegno internazionale, preparata dalla Turchia. Riconosce che il consumo energetico dei data center che fanno funzionare l’IA è un tema ecologico e va affrontato. Il problema è che il documento, nella versione delle bozze, non prevede altro: niente numeri, niente impegni, niente.

Dovendo riassumere in due parole, direi così: la presidenza turco-australiana vuole provare a segnare un gol facile, l’elettrificazione, senza tentare quelli difficili, come fermare l’espansione del carbone o una road map per l’abbandono dei combustibili fossili. Ma altre Parti proveranno a imporre altri temi. Il Sud globale, ad esempio, userà il peso dei 7mila morti per le alluvioni in Nepal per chiedere alle nazioni ricche risarcimenti per i danni climatici. E poi ci saranno le proteste, l’Amazzonia e lo scontro dentro l’Ipcc.

Insomma, ci sono molte cose da raccontare, ma questo episodio è già abbastanza lungo. Da Istanbul è tutto, a domani!