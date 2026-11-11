Giorno 3: triste, solitario y soprattutto final

Oggi è l’ultimo giorno di separazione fisica dalla Cop31. Mentre questo episodio esce, io sto volando da Istanbul verso Antalya, per rimanerci almeno una decina di giorni.

Stamattina ho usato le ultime ore dal lato europeo della Turchia per visitare Silivri, una città di duecentomila abitanti nell’area urbana di Istanbul. Il caos che sentite è perché sto registrando, ancora, da qui. I turchi la conoscono soprattutto per due cose: è uno dei posti in cui si va in vacanza d’estate, perché molte famiglie benestanti hanno una seconda casa qui, ed è il comune che ospita la prigione più grande d’Europa. Da poco si è aggiunta una terza cosa: a Silivri c’è una discarica, una grande discarica, che ha fatto notizia sulla stampa internazionale dopo un’inchiesta del Guardian. È la discarica ad avermi portato qui.

La mia guida si chiama Erkin Öncan. È un giornalista, è un comunista, è un simpaticone. Vive qui, ma lavora con la stampa estera. Grazie a lui vedo un po’ della discarica, da lontano: un enorme buco nel terreno con un lago di acqua stagnante e una marea di camion che entrano ed escono. Qui arrivano molti dei rifiuti domestici di Istanbul. Tre giornalisti del Guardian sono stati qui qualche mese fa insieme a un team di scienziati dell’Università della California. Hanno scoperto che questa discarica emette più metano di quasi ogni altro impianto di qualsiasi tipo conosciuto al mondo. La Turchia ha centrato la comunicazione della Cop31 sul concetto di zero waste (date un occhio al sito web ufficiale) e approva tutti i pledge sul limitare le fughe di metano. Ma, stando all’inchiesta, Silivri smentisce gli sforzi. Le autorità hanno poi detto che, quando sono state fatte le rilevazioni, c’erano dei lavori in corso. Che non era un momento rappresentativo, insomma.

Incontro un ecologista locale, Ali Korsan, un anziano che parla solo turco e ha moltissima voglia di parlare. La sua associazione gestisce un bar sul lungomare, come fanno molte associazioni qui per finanziarsi, e lo trovo lì, dove chiaramente è a casa. Mi spiega che da tempo si oppongono alla discarica, che lui partecipa al consiglio comunale proprio come rappresentante delle ong e che qui tutti sono contrari ai rifiuti, anche i rappresentanti locali dell’Akp, il partito di Erdoğan. Gli chiedo com’è essere un attivista ecologista in Turchia. Mi dice che a volte ha paura di essere arrestato, ma che è divertente. Mi segno che questo ultrasettantenne è l’attivista più ottimista che ho conosciuto in questo Paese.

Ci sono altre cose da dire sulla discarica di Silivri, e presto uscirà un articolo dedicato. Intanto, mettiamola nel cassetto delle contraddizioni: il Paese che ospita la Cop31 ha uno degli impianti che emettono più metano al mondo, il partito locale non la pensa come quello nazionale, c’è un mega-carcere con dentro i politici d’opposizione e c’è un vecchietto ecologista invitato al consiglio comunale.

Questo è il terzo episodio di Copcast, cominciamo!

Oggi non sono ancora ad Antalya, ma lì in compenso c’erano e ci sono Lula da Silva, Ursula von der Leyen e Mohammed bin Salman. E uno dice: che culo non esserci, Lula a parte. Il discorso più notevole, però, sarà probabilmente quello di António Guterres, il portoghese che da dieci anni è segretario generale dell’Onu. Non sarà notevole per quello che ha detto, ma perché è il suo ultimo: quest’anno lascia l’incarico.

Non è facile fare un bilancio della segreteria Guterres. O forse sì. Rispetto al suo predecessore Ban Ki-moon ha evitato scandali e ha in qualche modo spostato a sinistra l’Onu. Ma lo ha fatto mentre la sua organizzazione perdeva sempre più rilevanza. Sull’Ucraina non ha toccato palla. Su Gaza ha tenuto la linea dell’umana decenza, senza però mai dire la parola genocidio, e ha finito per essere eclissato da Francesca Albanese e dalla realtà. Sul clima ha investito molte delle sue fiche politiche. I suoi discorsi apocalittici sono diventati un genere a sé e sono stati una bella arma per le attiviste e gli attivisti di tutto il mondo. Ma se dopo dieci anni lasci soprattutto discorsi, c’è un problema.

In questi dieci anni sono successe anche cose buone per il clima. I piani per il net zero, i vari Green Deal e il boom delle rinnovabili sono in qualche modo l’eredità dell’Accordo di Parigi. Ma quell’accordo era stato negoziato prima che Guterres diventasse segretario generale, e ormai ha esaurito la sua spinta propulsiva. Nel 2016, quando Guterres viene eletto, restare sotto il famoso grado e mezzo di aumento della temperatura media globale era un obiettivo realistico. Nel 2026, quando lascia l’incarico, è ufficialmente fantascienza.

Gli abbiamo voluto bene, a Guterres: fa parte della grande chiesa che va da papa Francesco ai maranza che spaccano le vetrine. E tutto sommato gliene vogliamo ancora. Ma oggi il suo addio è, tanto per essere banali, triste, solitario y final.

Per oggi è tutto, ci sentiamo domani!