Giorno 6: Il c***o al posto del cuore

Partecipare a un corteo turco è un’esperienza salutare. A caldo, direi che insegna due cose. La prima: avere un enorme rispetto per le società civili dei Paesi di cui di solito sappiamo poco. Conoscere attiviste e attivisti turchi, nonostante la barriera linguistica, è stato interessantissimo. La seconda: quanto è bello protestare in un posto dove la polizia non perquisisce ogni persona prima di entrare in piazza. In tempi di decreti sicurezza e di caccia agli attivisti, ricordiamoci che non dobbiamo fare la stessa fine.

L’episodio di oggi è dedicato alle proteste, quelle dei movimenti ecologisti che si sono riuniti ad Antalya per sfidare la Cop ed Erdoğan. Ne parliamo dopo la sigla. Prima, però, uso questo spazio un po’ intimo dell’introduzione per leggervi un aneddoto.

Chris Bowen è il ministro australiano del Clima e dell’energia e il presidente dei negoziati della Cop31. Anthony Albanese è il primo ministro australiano. Durante una conferenza qui ad Antalya, senza accorgersi di avere i microfoni accesi, si sono messi a discutere di dove tengono di solito il telefono: nella tasca della giacca o in quella dei pantaloni. Vi leggo il dialogo.

– Mi preoccupa di più tenerlo nella tasca dei pantaloni che in quella della giacca, dice Bowen.

– Per il tuo cazzo?, risponde Albanese.

– Be’, è più importante del cuore, ribatte Bowen.

Ecco, siamo messi così. In mano a gente che pensa che il cazzo sia più importante del cuore.

Vi ho alleggerito l’umore? Ottimo! Allora passiamo alle cose serie: questo è il sesto episodio di Copcast, cominciamo!

Partecipare a un corteo in Turchia funziona così.

Due ore prima la polizia arriva al punto di concentramento e lo transenna. Quando iniziano ad arrivare i manifestanti si formano due file, una per gli uomini e una per le donne. Arrivi, ti metti nella tua, un’agente ti controlla lo zaino, un altro ti perquisisce e un terzo ti filma. Se hai con te oggetti che non piacciono, non entri. Se sui cartelli hai slogan che non piacciono, non entri.

Una volta dentro, anche il percorso del corteo è transennato, e a pochi metri l’uno dall’altro ci sono agenti della Digos turca a controllarti. Se vieni dall’estero, come me e le persone con cui ero, rimani gelato. Se sei turco, per te è normalissimo. Nel corteo la gente balla, grida slogan, suona. Ho intervistato un deputato del Dem, il partito di sinistra filocurdo. Mi ha detto che per lui un corteo così è un successo. Poi mi sono fermato a parlare con la sua assistente, una ragazza più giovane che parla italiano. Mi ha detto che di solito i cortei non vanno così lisci e che, per i loro standard, i controlli erano leggeri. Un terzo attivista mi ha detto che probabilmente c’entravamo noi stranieri, e non volevano fare brutta figura.

Al corteo c’erano soprattutto tanti cartelli in turco contro le miniere: per loro è LA questione ecologica. Molte miniere sono legate all’industria pesante e ai combustibili fossili, altre invece alla transizione e alla filiera delle rinnovabili. Tutte contraddizioni di cui una Cop, in teoria, dovrebbe farsi carico. In mezzo, però, c’era di tutto: i partiti di sinistra (ma nessuno dei repubblicani, in teoria il principale partito d’opposizione, almeno da quanto ho visto), i sindacati, le associazioni pro Palestina, quelle per gli animali, gli ospedali, le minoranze, le donne, la comunità queer. Immagino che quando gli spazi democratici sono pochi, ogni corteo sia un’occasione da non perdere.

Non era un corteo oceanico. Gli organizzatori parlano di diecimila persone, io avrei detto anche meno. Ma c’era. A differenza di Baku e di Dubai, dove le organizzazioni e gli spazi per farlo semplicemente non esistono.

Di solito i cortei mi mettono di buon umore. Questo meno, anche se era allegro e colorato e ho visto tante persone sorridenti. Mi sono chiesto se tra dieci anni in Turchia potrà ancora esistere un corteo. La domanda si potrebbe allargare all’Italia, magari su tempi più lunghi, ma non apro il tema.

La risposta ovviamente non ce l’ho. Però posso raccontarvi questo. Ho chiesto all’assistente parlamentare della sinistra filocurda come se ne esce, come si recuperano i diritti democratici e si fa giustizia sociale. Mi ha risposto così: «Non so quale sia la strada. Ma se ti guardi intorno e non ne trovi nessuna, allora inizi a scavare per crearla. Noi lo stiamo facendo».

È una bellissima risposta. A domani!