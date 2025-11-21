Giorno 10: la cenere
08:21
Una puntata imprevista. Come l’incendio che ha bruciato metà della venue della Cop30, e come il ritardo nei negoziati.
