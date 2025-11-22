Giorno 11: il mal di pancia
07:27
Quello che ha il vostro reporter di fiducia, ma anche la reazione diffusa all’ultima bozza negoziale. Almeno però ieri non è andato a fuoco nulla.
Ascolta sulla tua piattaforma preferita o utilizza il feed RSS.
