Giorno 8: il momentum
12:16
Ieri alla Cop c’era un clima galvanizzante. Ed è già una cosa nuova. Da qua a festeggiare, ne corre. Vi raccontiamo tutto qui!
Ascolta sulla tua piattaforma preferita o utilizza il feed RSS.
