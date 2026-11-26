Claudia Vago: La Cop è finita, le delegazioni sono ripartite, ad Antalya stanno smontando i padiglioni e da qualche parte c’è un giornalista che sta dormendo più di quattro ore a notte.

No, io non sono Lorenzo, immagino che ve ne siate accorti dalla voce. Sono Claudia, sono quella che sta dietro a Copcast, quella che di solito non si vede e non si sente. Io monto le puntate, preparo le copertine, carico gli episodi a orari improbabili mentre Lorenzo corre da una conferenza stampa a una plenaria che doveva finire tre ore prima. Ecco, di solito il mio lavoro finisce lì. Però stavolta no. La Cop31 sarà anche chiusa, ma di cose da dire ne restano parecchie.

Cosa si è deciso davvero e cosa è rimasto sul tavolo, cosa ci portiamo a casa e cosa ci toccherà ancora aspettare e, soprattutto, che senso ha ancora questo enorme rito annuale? E allora eccoci qui. Questa volta ho preso il microfono per un episodio speciale di Copcast in cui le domande le faccio io. A rispondere ci sono Lorenzo Tecleme, che giorno per giorno ci ha raccontato questa Cop, e Andrea Barolini, direttore di Valori.it.

Niente rumore di fondo di padiglioni, niente corse tra una sala e l’altra: solo una chiacchierata. Questo è Copcast, l’ultima puntata per davvero e, come direbbe Lorenzo: cominciamo!

Claudia: E quindi cominciamo. Allora Lorenzo, che aria si respirava ad Antalya nelle ultime ore, quelle tra la fine prevista della Cop e la fine effettiva? Che poi non sono poche ultime ore, diciamo.

Lorenzo Tecleme: Sì, abbiamo fatto un intero episodio di Copcast che titolava sulle metafore giornalistiche, no? Quindi Aspettando Godot, Il deserto dei Tartari, i tempi supplementari, tutta quella roba là. Perché in effetti erano delle ore un po’ surreali, in cui intanto questa grande macchina che è la Cop si sgonfia. Cioè, la gente se ne va: chi non è indispensabile, mettiamola così, torna a casa. Tutto il lato greenwashing, paccottiglia, finisce. E quindi la cosa buffa da raccontare è che la Cop viene smontata con la gente ancora dentro. Hai i ministri che negoziano, ma anche gli operai che iniziano a portare via le cose. Ed è una scena assolutamente surreale, molto evocativa, secondo me, se poi pensiamo a come è andata a finire.

Però sono state anche ore di tensione crescente, in una Cop che poi non è stata così tesa. Cioè, noi per dieci giorni abbiamo tutto sommato raccontato di un accordo che sembrava già scritto: il “35 per 35”. Il mondo certifica il fatto che stiamo andando verso una maggiore elettrificazione dei consumi, certifica che questo è importante per la transizione, né fa un passo in avanti significativo sul darsi grandi obiettivi, né fa passi indietro. Ed eravamo tutti un po’ convinti che sarebbe finita così, la verità è questa.

Questo finale così conflittuale è stato una sorpresa. Ed è in quelle ore che abbiamo capito che no, che invece il mondo era ancora più diviso di quanto non sembrasse. Questa non è una buona notizia, però, come ci siamo detti nell’altro episodio, è anche più onesto di quanto non sembrasse. Tanti Paesi, 91 Paesi, hanno preferito nessun accordo a un cattivo accordo.

Claudia: In qualche modo c’è una grossa differenza rispetto a Belém, dove invece si è arrivati a un testo condiviso che però comunque non ha accontentato nessuno, grosso modo.

Lorenzo: Sì, secondo me siamo stati bravi l’anno scorso. Cioè, ce lo possiamo dire, Claudia, quando siamo bravi ogni tanto. Ecco, diciamocelo: siamo stati bravi l’anno scorso perché dopo Belém, da cui io me n’ero andato con un umore ben peggiore di Antalya… Perché Belém fu proprio questo finale ipocrita, anticlimatico, anticlimatico in tutti i sensi, di clima e di climax. Nel senso che non c’era accordo di fatto, non si è registrato nessun passo avanti, nemmeno timido, ma si è comunque votato un testo vuoto pur di dire che un testo l’abbiamo concordato.

In quel caso, mi ricordo, concludemmo con un episodio di Copcast che si intitolava «Il mondo nuovo», e dicevamo: «Guardate, sembra tutto come prima, sembra che siamo usciti dalla classica Cop con la Cordicchio, tutti d’accordo». Ma in realtà stiamo entrando in un mondo a blocchi. In un mondo in cui veniva lanciata la conferenza di Santa Marta, quindi questo gruppone di Paesi che dice: «La roadmap per l’uscita dal fossile ce la facciamo da soli». In cui gli Stati Uniti sono già fuori, in cui i petrostati a loro volta diventano più cattivi, non hanno più quella pressione che avevano nel 2015 a Parigi, no? E invece fanno un muro fino alla fine.

Viviamo in un mondo nuovo che è un mondo a blocchi. Dicevamo soprattutto che la contrapposizione sarà sempre di più fra i petrostati e gli elettrostati. Un anno dopo i fatti ci hanno un po’ dato ragione. Un anno dopo questa plastica divisione in gruppi, pur, come dire, con tutte le complessità, con tutti i se e i ma, l’abbiamo vista ad Antalya, dove infatti i gruppi hanno smesso di fingere. Io, ripeto, tutto sommato mi sembra più interessante questo da raccontare. Mi sembra più interessante una Cop che finisce senza cover decision, e almeno possiamo onestamente dirci cosa non va.

Claudia: Tu parli spesso nei podcast di questa diplomazia bizantina che è quella delle Nazioni Unite. Nei giorni di Antalya, stando lì – perché poi, insomma, noi che vediamo da lontano sì, abbiamo anche un contatto diretto con le persone che ci sono, ma non è la stessa cosa che esserci e respirare – si respirava questa atmosfera bizantina o, come dicevi prima, in realtà sembrava tutto sommato liscio e tranquillo?

Lorenzo: Sì, diciamo che tu mi prendi giustamente in giro perché io ripeto questa frase del meccanismo bizantino delle Cop. E poi, insomma, diciamo delle cose a favore dei bizantini e anche di questo bizantinismo, che poi permette alle Cop di essere così aperte. Ad esempio, se non fosse che le regole prevedono che se tu hai un certo tipo di badge allora puoi entrare in tutte le sale e nessuno ti può buttare fuori… Ecco, se non ci fosse questa regola un po’ bizantina sapremmo molto meno delle Cop. Se non ci fosse questa cosa che tutti i Paesi devono essere invitati ad avere uguale tempo di parola eccetera… È fuori dalla realtà delle cose, sì, però è anche ciò che permette, non so, all’ultima delle nazioni insulari del Pacifico, a Tuvalu, di esserci e far sentire la sua voce. Quindi hanno fatto anche cose buone i bizantini, mettiamola in questo modo.

Detto ciò, sì, si sentiva. Forse non in quel modo teso che poi si è manifestato negli ultimi giorni, però sicuramente si sentiva la fatica di un processo negoziale pensato negli anni Novanta, per il mondo degli anni Novanta, e che fatica veramente tanto a rispondere alla diversa realtà del 2026. Adesso poi ci arriviamo, al mondo del 2026.

Claudia: Andrea Barolini, tu hai scritto un articolo in chiusura di Cop nel quale hai fatto un po’ il punto delle spaccature che emergevano dalla terza bozza, o comunque dalle discussioni intorno alla terza bozza di cover decision, che poi infatti non è stata adottata. Cosa c’era scritto in questa terza bozza e soprattutto cosa non c’era, che ha fatto saltare il tavolo? Contando che il no è arrivato dall’Ue, dal Regno Unito, insomma dall’Europa, dal Regno Unito e dai piccoli Stati insulari.

Andrea Barolini: Ma diciamo che le spaccature si vedevano già dalla prima bozza. Perché la prima bozza, essendo stata una sorta di elenco di tutti i desiderata di ciascuna delegazione, già lasciava intendere che non erano riusciti a scremare nulla e a mettersi d’accordo su nulla.

La seconda e la terza bozza, che sono state sostanzialmente equivalenti, sono stati due documenti all’interno dei quali fondamentalmente ogni tipo di riferimento alle fonti fossili, cioè al cuore del problema, è stato eliminato. E anche il resto è stato fondamentalmente poco stringente. Ci sono state alcune piccole cose che sono state tentate, in qualche modo delle piroette diplomatiche. In particolare, il riferimento indiretto alle fonti fossili era stato reintrodotto attraverso il richiamo al consenso della Cop28 di Dubai.

Nel 2023, alla Cop28, era stata indicata la formula anodina e molto poco stringente del transitioning away from fossil fuels, cioè del fare una transizione per allontanarsi dai combustibili fossili. Che comunque poi non aveva date, non aveva nulla di stringente, diciamo. Però perlomeno era stata la prima volta che le parole «combustibili fossili» erano state inserite dentro un documento. Questo evidentemente a tre anni di distanza è irripetibile. Siamo in una condizione diplomatica per la quale evidentemente oggi non si può più ripetere la locuzione «combustibili fossili», nonostante sia il cuore del problema.

È la ragione per la quale l’Unione europea e altri Stati, anche la Norvegia, hanno votato contro. Va detto però che poi, quando si trattava invece di mettere mano al portafoglio per aiutare i Paesi in difficoltà sull’adattamento e sulle perdite e i danni che patiscono pur essendo per nulla o quasi responsabili delle emissioni storiche di gas a effetto serra, allora lì i Paesi ricchi hanno ritrovato unità, compresa l’Unione europea, per fare fondamentalmente un’opera di annacquamento e non mettere mano al portafoglio. Diciamo che i nodi sono stati gli stessi delle ultime Cop.

Claudia: E quindi era meglio un accordo debole, ma un accordo, o nessun accordo?

Andrea: Dal mio punto di vista meglio un non accordo, meglio lasciare tutto invariato e riparlarne alla prossima Cop piuttosto che un accordo negativo, perché rischierebbe di puntellare, di creare dei precedenti. Va detto anche però che alla prossima Cop bisognerebbe davvero, a partire dalla prossima, cominciare a pensare a un progetto di riforma della Cop stessa.

È vero che le Cop sono state l’unica struttura all’interno della quale tutti i governi, in tutti questi decenni, si sono parlati sull’argomento dei cambiamenti climatici. Però probabilmente il contesto geopolitico attuale fa sì che una revisione del processo complessivo dell’Unfccc, quindi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si occupa di organizzare le Cop, sia a questo punto necessaria.

Il Climate Action Network, che è una rete di organizzazioni non governative, d’altra parte ha già fatto proprio nei mesi scorsi una serie di proposte concrete, molte delle quali più che condivisibili, su come si possa di fatto cercare di agevolare questo tipo di incontri e far sì che possano andare avanti anche gruppi di Paesi che pioneristicamente vogliono dare il buon esempio. Quindi coalizioni di volenterosi, possiamo chiamarle così, che consentano di portare avanti e anche dare il buon esempio. Perché, esattamente come su tutto ciò che è politica, quando c’è qualcuno che dà il buon esempio e mostra che è possibile farlo, è molto più semplice che poi anche altri seguano.

Claudia: Ora, su questo punto di come ridare senso a questa cosa, che non sia un rito annuale in cui ci si trova in un posto del mondo per dieci giorni, si discute e poi si torna a casa, ci torniamo dopo. Su come fare in un contesto geopolitico come quello di oggi, che – come accennavi tu, ma come diceva anche Lorenzo prima – è molto diverso dal mondo in cui le Cop sono nate. Ma io adesso vorrei tornare a bomba a questa Cop, in cui c’era questo obiettivo del “35 per 35”. Lo accennavi prima, Lorenzo, e tu l’hai definito un po’ un bluff da parte della presidenza turca. Cioè, è un obiettivo sicuramente importante, ma che nei fatti, se non è già raggiunto, comunque è in via di raggiungimento. È insomma un obiettivo che il mercato stesso appoggia e sostiene. E quindi, sotto questo bluff, che cosa c’era?

Lorenzo: Sì, è interessante spiegare questa cosa partendo da qui: elettrificare è davvero importante. Non che l’elettrificazione sia una distrazione, è un pezzo enorme della transizione. Perché, l’abbiamo spiegato tante volte, l’energia pulita che sappiamo produrre come umanità è quasi solo quella elettrica; le altre forme di energia siamo molto più bravi a farle in modo sporco. E quindi quando noi elettrifichiamo, cioè convertiamo in elettricità consumi che oggi sono fatti in altro modo, stiamo di fatto aprendo la strada alle rinnovabili e all’energia pulita. Peraltro, nella gran parte dei casi l’elettricità è più efficiente, quindi elettrificare è anche un gigantesco processo di efficientamento energetico del pianeta. Tutto questo per dire che non è un tema secondario.

È stato però sicuramente un tema furbo. Intanto perché sull’elettrificazione puoi mettere d’accordo veramente tante persone diverse: metti d’accordo chi vuole le rinnovabili, metti d’accordo chi vuole il nucleare, che produce elettricità tale e quale. Tutto sommato puoi mettere d’accordo anche un pezzo del mondo fossile. È chiaro che l’auto elettrica, ad esempio, non è una buona cosa per lui, perché l’auto a benzina ti lega per forza a quella roba là. Però il mondo fossile sa che oggi la gran parte dell’elettricità mondiale è comunque prodotta con i fossili, intendiamoci, e quindi è ben felice di andare in quella direzione.

Ma soprattutto c’è quello che dicevi, cioè che l’obiettivo “35 per 35” – quindi elettrificare il 35% dei consumi energetici globali finali al 2035, quante volte l’abbiamo ripetuto – è l’obiettivo che constata i fatti.

La presidenza della Cop31 ha chiesto all’Agenzia internazionale dell’energia un rapporto su questo obiettivo. E l’Agenzia internazionale dell’energia, che poi è stata di fatto una grande sponsor dell’obiettivo stesso, ha detto: «Sì, sì, secondo i nostri calcoli al 2035 il 33% dell’elettrificazione è già sostanzialmente conveniente dal punto di vista economico». Questo vuol dire che è facile farlo, e vuole anche dire che forse non era un obiettivo così ambizioso. Non era tanto un obiettivo che lanciava più in là la palla, quanto piuttosto un obiettivo che certificava le cose che stanno già succedendo. Poi questo era un bluff, era un modo per tornare a casa con una bella figura e con un risultato sulla carta importante, che in realtà non cambiava così tanto la realtà, perché si trattava di certificare un processo che è già in atto.

Il bluff non ha funzionato perché, siccome su quell’obiettivo era stato chiaro dal giorno uno che tutto sommato ci si poteva mettere d’accordo, tutte le parti hanno portato la loro agenda. Quindi c’è chi ha detto: «Va bene l’elettrificazione, ma pulita». C’è chi ha detto: «Va bene l’elettrificazione, ma assolutamente non pulita». Chi, come i sauditi, ha detto: «Vabbè, se volete l’elettrificazione allora mettete anche questo obiettivo assolutamente stratosferico e fuori dalla realtà di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica», che è un desiderata delle lobby fossili. C’è chi, come gli africani – lo spiegava bene Andrea prima – e come i Paesi meno sviluppati in generale, ha detto: «Va bene l’elettrificazione, ma pagatecela, dateci i soldi per farla, se no non possiamo». Ed è finita col patatrac che abbiamo visto.

Claudia: Andrea, su questa cosa dell’elettrificazione tu lo hai scritto anche su Valori, e a Lorenzo adesso l’ho un po’ accennato: elettrificare sì, ma in maniera pulita, altrimenti di cosa parliamo?

Andrea: Vale esattamente per tutti gli altri argomenti. Se si vogliono risolvere le cose bisogna farlo seriamente, altrimenti è perfettamente inutile. L’elettrificazione funziona se è parte di un grande processo di transizione energetica, ma ancor di più ecologica. Altrimenti significa semplicemente delocalizzare le emissioni. È chiaro che se l’energia che immetto nelle batterie – perché abbiamo deciso di elettrificare i processi industriali, i trasporti eccetera – la produco a dieci, a 20, a 100, a 200 chilometri di distanza col carbone, diventa perfettamente inutile da un punto di vista climatico.

Ha comunque un vantaggio, in particolare sanitario, evidentemente. Perché se liberiamo le città dalle fonti di inquinamento sicuramente se ne ha un vantaggio sanitario, e quindi in termini di benessere delle persone, e anche economico, perché chiaramente curare le persone costa. Ma dal punto di vista climatico potrebbe essere, se non irrisorio, comunque decisamente insufficiente rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. Che – è inutile girarci intorno – è quella di superare carbone, petrolio e gas.

All’ultima seduta plenaria che è stata fatta ad Antalya, a chiusura della Cop, ho sentito parlare alcuni Paesi, in particolare la Russia. La Russia ha detto anche che tutti gli scienziati indicano che bisogna comunque mantenere almeno un 40% di energie fossili nel mix energetico, in qualunque scenario. A me piacerebbe chiedere se è una questione magari di traduzione verso il russo oppure se c’è qualche altro tipo di problema, ma io vorrei capire quale scienziato ha detto loro che dobbiamo mantenere quasi la metà della produzione di energia tramite carbone, petrolio e gas.

La realtà è che non c’è un consenso generalizzato nel mondo, ma prevalgono gli interessi. E gli interessi prevalgono perché questo sistema e questo modello di sviluppo spingono affinché gli interessi particolari siano sempre più importanti rispetto al bene comune.

Claudia: Sì, non so se l’amministratore delegato di Gazprom è uno scienziato: allora forse potrebbe essere lui quello che ha dato le indicazioni.

Ora, a parte gli scherzi, Lorenzo, e qui allarghiamo un po’ lo sguardo. Tu nell’ultima puntata di Copcast hai messo la Cop31 accanto a quello che succedeva negli stessi giorni. A Ginevra falliva il summit dell’Onu sull’intelligenza artificiale in guerra, i killer robot, le armi autonome eccetera. A New York il Consiglio di sicurezza arrivava alla nona fumata nera per eleggere il successore di António Guterres. Tu hai detto che la Cop va male per ragioni non così diverse da quelle per cui ci sono le guerre in Ucraina e a Gaza. Ci spieghi che cosa intendevi?

Lorenzo: Sì, prima dicevamo, no? Le Cop sono un sistema pensato negli anni Novanta. E gli anni Novanta… Sapete quel detto, no? «Il passato è un paese straniero». Ecco, gli anni Novanta erano veramente un altro mondo. Erano il mondo della fine della storia di Fukuyama, del dominio unipolare statunitense. Erano un mondo che, diciamo, con qualche pregio e qualche difetto, dava la sensazione che si stesse realizzando il famoso villaggio globale. Ed era quindi molto realistico pensare di mettere tutti i governi del pianeta attorno a un tavolo. Certo poco a poco, certo ognuno con le sue differenze, certo con tanta pazienza e diplomazia, ma si sarebbe andati naturalmente verso un accordo, perché era lo spirito dell’epoca. Era l’epoca del crollo del muro di Berlino, della Cina che entra nel Wto poco dopo. Era quello lo spirito dei tempi.

Chiaramente non è lo spirito dei tempi degli anni Venti del Novecento… del Duemila, perdonami. Ma diciamo che è un lapsus molto freudiano, perché però non è così campato per aria, ecco. Gli anni Venti, storicamente, negli ultimi secoli non hanno portato proprio amore e concordia. E pensa negli anni Trenta, Claudia, quante cose belle che succedono, storicamente.

E in questo le Cop faticano molto a riflettere il mondo che è cambiato, perché sono le Nazioni Unite che faticano a riflettere quel mondo che è cambiato. Tu citavi giustamente il fallimento del summit di Ginevra sull’IA in guerra e poi il problema di eleggere il nuovo segretario generale. Ma allarghiamo lo sguardo. Sull’Ucraina le Nazioni Unite sostanzialmente non toccano palla: hanno favorito qualche piccolo accordo sul grano, ma veramente cose minime rispetto a quella che sarebbe la loro missione esistenziale, cioè impedire le guerre. Su Gaza le Nazioni Unite hanno avuto un ruolo un po’ vaticanesco, no? Abbiamo visto figure importantissime come quella di Francesca Albanese, che hanno dato peso e corpo giuridico all’accusa di genocidio, che sono state un faro anche morale. Ma poi non c’è stata, insomma, una forza di interposizione che ha impedito il genocidio, per intenderci, no? E quindi, come dire, quando le Cop si guardano allo specchio, vedono la crisi delle Nazioni Unite e non solo la loro crisi.

Su questo c’è un approccio realista che possiamo avere. Cioè possiamo essere un po’ Dario Fabbri – tra l’altro grande ascoltatore di Copcast, lo salutiamo – e dire: bene, quindi le Nazioni Unite, con tutto ciò che si portano dietro, ivi compreso il processo negoziale sul clima, non servono più, non funzionano più in questo mondo. Abbandoniamole e accettiamo che siamo un mondo di potenze piccole, medie, grandi che si guardano in cagnesco e si fanno la guerra. Questo è un approccio che io capisco.

Credo però che esista anche un altro approccio, cioè quello in cui riconosciamo che, come dire, è multilateralismo o barbarie, chiamiamola in questo modo qua. Cioè che un mondo che si guarda in cagnesco e che va sempre di più verso una legge del più forte – che non ha mai smesso di esistere, ma che in passato abbiamo cercato di contenere e moderare – è un mondo che sicuramente non è in grado di fare la transizione ecologica. E che, io credo, non è in grado neanche di fare tante altre cose. Quindi questi spazi qua rimangono degli spazi, come dire, fragilissimi eppure importanti.

Claudia: Andrea, questa è una lettura che condividi? E poi, soprattutto, secondo te il clima è una vittima della crisi del multilateralismo o ne è uno dei motori, visto che comporta competizione per l’energia, per le materie prime, per le tecnologie eccetera?

Andrea: Il clima è una vittima del capitalismo e del nostro modello di sviluppo sbagliato, frenetico. È un modello di sviluppo predatorio, che consuma molte più risorse rispetto a quelle che la Terra è in grado di produrre. E ne è prova l’Overshoot day, che ogni anno si verifica un pochino prima: è la dimostrazione del fatto che andiamo come se fossimo su una macchina che ha un limite di velocità di 80 chilometri orari e la portiamo a 300. Prima o poi ci schianteremo, ed è inevitabile.

Se vogliamo evitarlo, possiamo cercare di modificare il nostro modello di sviluppo, utilizzando anche dei grimaldelli. L’Unione europea è, nel suo insieme, mezzo miliardo di persone, ok? Se ci aggiungi – perché magari te li trascini dietro – forse il Canada, il Regno Unito, magari la Norvegia, l’Islanda eccetera, a un certo punto riesci a fare un gruppo di consumatori e di attori del mercato globale che dicono: «Va bene, a noi va benissimo quello che dite, che non vi interessa la transizione, che la scienza dice che dobbiamo mantenere quasi il 50% di produzione da fonti fossili. Benissimo. Sappiate però che noi non ve le compriamo più. Quindi il mercato ve lo fate tra di voi». Già quello potrebbe cambiare enormemente le carte in tavola, e farlo da subito. È sempre una questione di volontà politica.

Ora, è chiaro che l’Unione europea non può domani mattina rinunciare completamente al gas, a qualsiasi tipo di fonte fossile. Ma può domani mattina – anzi, poteva ieri mattina – avviare un grande piano di seria transizione verso un mondo completamente decarbonizzato, dandosi una data precisa. E ha i mezzi e gli strumenti per farlo. D’altra parte, un gruppo di Paesi che riesce a trovare con uno schiocco di dita 900 milioni di miliardi di euro per il riarmo – e per il riarmo, tra l’altro, non si è capito ancora bene nei confronti di chi, di quale avversario, ma comunque in un attimo sono stati trovati… Allora vedrete che se si vuole fare la stessa cosa anche sul clima si può fare. È una questione semplicemente di mettersi attorno a un tavolo e di decidere quali sono le linee guida e le priorità per il pianeta.

Claudia: Sì, e su questo mi permetto di essere un po’ pessimista. Perché negli ultimi due anni abbiamo visto due grosse crisi legate anche all’energia: una è la guerra in Ucraina, l’invasione russa dell’Ucraina, e adesso la guerra in Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz eccetera. E non mi pare che l’Europa abbia dato come risposta: «Ok, bene, allora investiamo sulla transizione». Anzi, mi sembra che la risposta sia stata, abbastanza in ordine sparso: «Andiamo a cercare gas altrove».

Andrea: Non c’è dubbio. Ma infatti la mia idea non è che lo vogliano fare, né che ci riusciranno. Sto dicendo che, se volessero, potrebbero. Il mondo non è completamente ostaggio di Riad o di altri Paesi del Golfo o degli Stati Uniti di Trump. Anche noi avremmo un potere, se lo volessimo esercitare.

Claudia: Senti Lorenzo, io ti volevo chiedere una cosa. Anche questa l’hai raccontata in un Copcast. La tua prima Cop è stata a Glasgow, era il 2021, tu avevi 20 anni – anzi, a proposito, auguri, visto che ne fai 26 oggi mentre registriamo. In quel momento c’era un movimento per il clima che era forte, migliaia, milioni di ragazzi nelle piazze in tutto il mondo. C’erano i soldi dei piani post Covid, che sembravano pronti per essere usati anche per la transizione. E in quella Cop hai incontrato un negoziatore italiano che ti ha detto che le Cop sono dei processi di pace. Diceva che se non risolviamo la crisi climatica con i negoziati la risolveremo con la guerra: guerra per l’acqua, per le terre coltivabili, per i rifugiati eccetera. È un’immagine che mi è piaciuta molto, ce la vuoi commentare?

Lorenzo: Sì, era credo un po’ quello che suggerivamo prima, no? Sapete la famosa citazione di Churchill, per cui la democrazia è il peggiore dei sistemi, a parte tutti gli altri. Ecco, in questo momento anche le Cop sono il peggiore dei sistemi di governance della transizione globale, a parte tutti gli altri. E gli altri che conosciamo sono grosso modo la guerra.

Quando Israele blocca le risorse idriche alla Palestina, sta facendo governance della crisi climatica. Sta riconoscendo che l’acqua, che già di per sé in quel territorio non è storicamente un bene abbondante, è sempre più scarsa per via della crisi climatica, e gestisce il problema con la forza militare. Questo è un modo di fare governance della transizione ecologica e della crisi climatica, ed è un modo che funziona, brutalmente. Le Cop sono un altro modo. Idealmente le Cop sono lo spazio in cui si trova il modo di distribuire equamente quell’acqua e di far sì che nessuno rimanga assetato.

Mi rendo conto che nel mondo in cui viviamo è molto difficile credere a questo secondo modo. Dopodiché forse è un po’ sano, no?, abituarci a credere che le cose possano andare meglio. E su questo, un paio di iniezioni di ottimismo.

Il movimento per il clima che citavi, che era molto forte in quegli anni là – 2018, ’19, ’20, ’21, fino grosso modo all’invasione russa dell’Ucraina – è rimasto molto forte e molto centrale, quantomeno in Europa, ma non solo in Europa: anche Stati Uniti, America Latina. È un movimento che ha ottenuto delle cose. Non ha ottenuto quello che chiedeva, non ha preso il potere, però ha spostato il potere verso posizioni che prima erano incredibili, no?

Il 2021 era anche l’anno dei piani per il net zero: negli Stati Uniti con l’Ira, in Europa col Green Deal e in Cina col piano quinquennale presentato quell’anno. Ci sono state le più grandi iniziative di denaro sull’energia pulita e sulle infrastrutture della transizione della storia. Poi, chiaro, mentre lo facevano si investiva anche sul fossile, c’è ancora un grande nemico da battere. Però è stata anche la dimostrazione che scendere in piazza, rompere le scatole funziona, può ottenere dei risultati reali.

Persino l’Accordo di Parigi, che sta fallendo nei suoi obiettivi principali – il famoso 1,5 gradi l’abbiamo superato, lo supereremo, insomma, ce lo siamo detti tante volte – ha sostanzialmente eliminato gli scenari peggiori, no? Cioè, sia quelli calcolati dall’Ipcc sia quelli poi di fatto derivati dall’Unep, dieci anni fa, 15 anni fa prevedevano degli scenari futuri, nel worst case scenario, nel caso peggiore, che oggi non esistono più. Cioè oggi la scienza dice: «Quegli scenari più terribili sono fuori dal banco, non sono più realistici in accordo con la fisica dell’atmosfera». E perché non lo sono? Perché abbiamo fatto dei pezzi di transizione, molto confusa, molto contraddittoria, però li abbiamo fatti e hanno tolto dal banco alcune delle opzioni. Questo è un po’ l’invito: ricordarci che la guerra non è l’unico scenario possibile, lo scenario transizione esiste ancora.

Va aggiunto un dettaglio, e qua rubo una riflessione del collega Ferdinando Cotugno. Togliere gli scenari peggiori vuole anche dire che c’è un pezzo di umanità – il pezzo più ricco, più privilegiato, col sedere più al caldo – che può anche iniziare a dire: «Beh, io sono salvo». A un certo punto, se il mondo non sta proprio andando verso l’Apocalisse, io che ho la villa nel posto climaticamente sicuro, strassicurata, che posso permettermi di pagare il cibo anche se costa il doppio, che posso permettermi di pagare il pompiere privato, che posso fare tutto quello che voglio, io tutto sommato alla crisi climatica sopravvivo: il problema è degli altri. Penso che questo sia un fenomeno che vedremo sempre di più nei prossimi anni e decenni: la divisione per classi delle conseguenze della crisi climatica.

Claudia: Sicuramente la divisione per classi. Ma c’è qualcuno che è veramente al sicuro, Andrea?

Andrea: Questa è una domanda alla quale è complicato rispondere, nel senso che noi sappiamo che una quota di territori del pianeta diventerà desertificata. Anche in Italia, basta vedere alcune mappe. In Europa in particolare la Spagna e il Portogallo sono più esposti, ma anche l’Italia. Ci saranno delle migrazioni di massa, ci sarà l’innalzamento del livello dei mari, che sommergerà buona parte delle zone costiere e farà scomparire interi Stati. È chiaro che tutti quelli che sono oggi in aree che già patiscono, in modo evidente, le conseguenze e gli impatti dei cambiamenti climatici, e che li patiranno sempre di più in futuro, sono le persone più in difficoltà. Naturalmente poi, tra le persone che vivono in quelle aree, bisogna vedere chi ha i mezzi per spostarsi altrove e chi non li ha.

E naturalmente laddove molte persone… Mi viene in mente buona parte del territorio africano, buona parte del territorio asiatico, l’America Latina eccetera: tutte quelle aree nelle quali è maggioritaria la quantità di persone che non ha i mezzi per poter dire: «Vabbè, non fa niente, comprerò una casa magari più piccola in Norvegia, ma posso salvarmi». Ecco, in tutte quelle aree si svilupperanno dei conflitti sociali, politici e senz’altro in alcuni casi, molto probabilmente, anche conflitti armati per l’accaparramento delle risorse, che saranno diventate sempre più rare: a partire dall’acqua, dal cibo, dai terreni agricoli e dai mezzi di sussistenza più in generale, quindi dall’economia.

Claudia: Come bisognerebbe fare in una situazione del genere?

Andrea: Bisognerebbe avere una governance globale che in qualche modo dovrebbe essere anche indirizzata dalle Nazioni Unite. Non dico governata, perché poi viviamo in un mondo che è diviso in nazioni: chiaramente ciascuno elegge il proprio Parlamento e quindi ha il proprio governo, che poi prende le decisioni. Però occorrerebbe davvero un gigantesco bagno di solidarietà. Il che significherebbe però, ancora una volta, scardinare il modello di sviluppo all’interno del quale siamo, che non prevede assolutamente la solidarietà. Anzi, prevede che si fa prima quello che serve a me e poi, se avanza, eventualmente, e se sono buono d’animo, facciamo anche qualche cosa per gli altri.

Claudia: Mi viene in mente, Andrea, che questa cosa che proponi si potrebbe chiamare Cop: mi sembra che potrebbe essere una soluzione.

Ora, per chiudere con una nota magari un po’ meno pessimista, mi piacerebbe chiedere a entrambi una cosa. C’è una cosa di questa Cop che vi portate dietro? Non so, una persona, una scena, una frase. Le Cop spesso sono luoghi in cui vediamo personaggi particolari, di cui magari non abbiamo notizie abitualmente, dire e fare cose particolari. Ecco, c’è qualcosa che vi ha colpito particolarmente?

Lorenzo: Le Cop sono sempre questo posto in cui incontri gente da tutto il mondo, ed è bellissimo, no? Abbiamo raccontato nei Copcast degli anni scorsi l’incontro con le delegazioni palestinesi, l’incontro con le delegazioni del Pacifico, che sono proprio un caso letterario, sostanzialmente, no? La gente di Tuvalu, di Nauru. E quest’anno per me l’incontro in realtà è stato con le persone del posto in cui eravamo, cioè con la società civile turca. Non perché sia una società civile drammaticamente lontana dalla nostra, né culturalmente né geograficamente, evidentemente: io solo alle Cop ho conosciuto gente di Tuvalu, mentre persone turche ne ho conosciute, insomma, anche nella mia città. Però perché la forza d’animo della società civile turca è stata istruttiva. Specie in un’Italia, viva Dio, ancora ben più democratica della Turchia di Erdoğan, ma anche un’Italia che ha approvato nove decreti sicurezza in cinque anni, ecco, che ha sicuramente un’accelerazione verso un certo tipo di gestione autoritaria delle piazze, delle proteste, dei movimenti, che fa molto paura.

I turchi questa cosa la vivono ben peggio di noi. Come raccontavo in un podcast, è incredibile come qualunque attivista e qualunque giornalista ti parli di arresti: «Hanno arrestato mio fratello», «Abbiamo quattro compagni di collettivo in galera». È proprio un tema che si butta nel mezzo della conversazione, come butteresti i risultati della partita della domenica. Però hanno anche una forza d’animo – e so di rischiare di suonare retorico, ma a volte le cose notevoli sono retoriche ed è giusto che suonino tali – che è veramente impressionante. Quando siamo stati al corteo, il corteo più militarizzato che abbiamo visto in vita mia, in cui tre poliziotti diversi ti perquisivano all’entrata e uno ti filmava, vedevi queste persone allegrissime che avevano una voglia matta di dirti: «Sì, sì, sì, non ho paura dei poliziotti».

Uno che abbiamo intervistato non al corteo – e questa è forse la persona che mi porto a casa, e qua giuro che mi taccio – l’abbiamo intervistato a Silivri, e questo sarà oggetto di un reportage che presto esce su Valori.it. Un anziano, anzianissimo, ottantenne attivista del posto, che si batte in particolare contro una discarica – poi racconteremo meglio. A un certo punto gli abbiamo chiesto, sostanzialmente, se avesse paura, e lui mi ha detto: «Sì, sì, beh, chiaro, certo che ho paura degli arresti, però so anche che loro hanno più paura di me». E questo è secondo me un bellissimo messaggio, ricordarci che…

Andrea: Io mi porto dietro l’ultimo discorso che è stato fatto in assemblea plenaria da Darragh O’Brien, che è il ministro irlandese dell’Ambiente, ed è quello che a nome di tutta l’Unione europea ha detto: «No, noi non possiamo firmare un documento che neppure menziona, neanche vagamente, le fonti fossili, e quindi il nostro voto è contrario». Sia perché lì per lì è stato anche un sospiro di sollievo, per quello che dicevamo prima, cioè meglio un non accordo piuttosto che un accordo completamente sballato. Ma anche perché mi ha fatto pensare, riflettendo proprio sul fatto che la stessa Unione europea era quella che poi, quando si è trattato di metterci i soldi, di mettere mano al portafoglio, come dicevamo, si è ritrovata invece a essere estremamente più restia ad avere posizioni, diciamo, ecologiche a tutto tondo. In maniera olistica, se possiamo dirlo.

Ecco, io credo che quel discorso ci abbia in questo senso indicato la via. E la via è che il moderatismo non funziona: quando hai di fronte un problema radicale, dal quale dipende il futuro del pianeta, l’unica risposta possibile è una risposta radicale. Noi dobbiamo ritrovare la capacità di avere un rinnovato antagonismo culturale. Se non ritroviamo un antagonismo culturale nelle piazze, da trasportare poi anche all’interno dei parlamenti e dei luoghi come la Cop nei quali si decide, non ne usciremo. Perché la politica del «questo sì e questo no, questo lo facciamo ma soltanto in parte», che è la politica dell’Unione europea, è una politica fallimentare tanto quanto quella, se vogliamo in qualche modo più coerente, dei Trump o dei Putin, che dicono: «A noi non ce ne importa assolutamente niente del problema del clima, anzi contestiamo addirittura la sua esistenza e vogliamo continuare semplicemente con il business as usual».

Attenzione, concludo dicendo che questo fatto – il fatto che il problema è radicale e necessita di risposte radicali – non lo dicono soltanto Greenpeace o il Climate Action Network o 350.org. Lo dice il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che purtroppo è alla fine del suo mandato. E la speranza è che chi arriverà dopo di lui sia una persona all’altezza, come lo è stato lui.

Claudia: Grazie a Lorenzo Tecleme, che ci ha raccontato la Cop di Antalya. Grazie ad Andrea Barolini, direttore di Valori.it. Grazie anche perché con questo ultimo intervento entrambi ci avete dato un po’ di carica: sono stati interventi, insomma, che ci danno speranza e voglia di lottare. E grazie anche e soprattutto alle persone che hanno sostenuto Copcast con il crowdfunding: senza di voi, molto semplicemente, Copcast non ci sarebbe stato. Quindi grazie. Ci vediamo e ci ascoltiamo l’anno prossimo da Addis Abeba. Ciao a tutti, grazie a tutti davvero.

Lorenzo: Grazie a tutti e a tutte.

Andrea: Mi associo ai ringraziamenti, un grande abbraccio a tutti e a tutte.