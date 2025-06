La relazione pericolosa tra crisi climatica e lavoro

Ogni estate, sotto l’afa e tra servizi televisivi riciclati, c’è una realtà che resta sommersa: la crisi climatica colpisce chi lavora, soprattutto chi lavora all’aperto e senza tutele.

In questa puntata di Oblò indaghiamo il legame pericoloso tra temperature estreme, infortuni e decessi sul lavoro. Un legame che fino a poco tempo fa era ignorato, anche per mancanza di dati. Ne parliamo con Alessandro Marinaccio, ricercatore dell’Inail, che prova a fare luce su ciò che il discorso pubblico ancora non vede.

Musiche:

Meet Cute, Clarence Reed/Epidemic Sound

Elephants on parade, Podington Bear/Free Music Archive