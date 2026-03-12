PODCAST
Diritti

Il diritto di attraversare

12:45

Cercare lavoro è un lavoro. Ma per chi ha una disabilità, prima ancora di mandare un curriculum, bisogna fare i conti con qualcosa di più fondamentale: il diritto di attraversare una porta, un marciapiede, uno spazio che non è stato pensato per te.

In questa puntata di Oblò parliamo di disabilità e lavoro con Iacopo Melio – scrittore, attivista e politico – che ci accompagna tra le pieghe di una legge che esiste ma spesso non basta, di aziende che aprono le porte senza chiedersi se ci si passa davvero, e di un diritto all’autodeterminazione che è ancora troppo spesso un lusso.

