L’attivista Giorgio Brizio – ciao Giorgio! – ha segnalato a me e agli altri italiani in sala stampa la newsletter Turkey Recap, che è la più seguita tra gli stranieri in Turchia e tra gli appassionati di cose turche. Nell’ultimo numero c’è una cosa molto nerd: il riepilogo delle posizioni di ogni singolo partito turco rispetto alla Cop31.

Ho scoperto che l’estrema destra è venuta per fare slogan sull’amore verso la propria terra. Il partito di Erdoğan è quello che ha mandato più persone, ma subito dopo ci sono i filo-curdi di sinistra del Dem: li abbiamo anche intervistati durante la marcia di sabato, ve lo dicevo nell’ultimo episodio. E poi ho scoperto una cosa molto divertente: ÇÖP31, scritto con la linguetta sotto la C e i puntini sopra la O, in turco vuol dire «spazzatura 31».

Oggi è finalmente arrivata la prima bozza di negoziato: facciamo i seri e parliamo di quello. Sigla, maestro!

[Sigla]

Nel primo pomeriggio turco è arrivata la bozza di accordo. Alle Cop funziona così: per una settimana trattano i diplomatici. Poi arrivano i ministri, che prendono in mano il negoziato, e la presidenza comincia a scrivere delle bozze di accordo finale. Bozza dopo bozza, dovrebbero avvicinarsi a un punto di consenso.

Quest’anno la presidenza ha deciso, poco elegantemente, di usare la prima bozza come un grande cestino in cui tenere insieme praticamente tutti gli input ricevuti. Quindi ci sono cose bellissime. Per dirvi: la formula «combustibili fossili» compare ben sei volte. Nel documento finale della Cop30 dell’anno scorso non c’era, per via delle resistenze dei Paesi produttori, Arabia Saudita in testa. Si parla addirittura di «un’azione accelerata per eliminare gradualmente i combustibili fossili, anche attraverso l’immediata transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici». Si cita la storica sentenza della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2025, che per la prima volta tratta alla stregua di un reato il mancato rispetto dei trattati sul clima. E si dice che i Paesi sviluppati – come noi – dovrebbero decarbonizzare non al 2050, come promesso, ma al 2030. Praticamente su alcuni di questi punti pure Greta Thunberg direbbe: vabbè, piano, non siate ideologici.

Ci sono richieste chiaramente cinesi, come la fine dei dazi climatici europei. Altre arrivano chiaramente dal Sud globale, come i soldi a fondo perduto per l’adattamento nei Paesi in via di sviluppo. Altre ancora sono chiaramente europee, come la difesa della scienza. Paradossalmente – questa è la teoria di alcuni – le cose più provocatorie, tipo l’Europa che decarbonizza al 2030, potrebbero venire dall’Arabia Saudita. Come dire: volete fare gli ambiziosi? Allora io metto un obiettivo super mega ambizioso, ma che riguarda solo voi. Insomma, caos.

In mezzo a tutto questo, però, ci sono due punti da guardare sul serio. Il primo è il 35×35, che ormai vi uscirà dalle orecchie. Nel testo c’è, e in modo relativamente moderato. Si chiede di inserirlo nei piani nazionali di riduzione delle emissioni, e questo va bene. Però il verbo usato non è fortissimo, to call, e soprattutto non si dice che la nuova elettricità deve essere pulita. È un punto moderato in un elenco massimalista, e proprio per questo potrebbe arrivare fino alla fine.

Il secondo è la questione dell’Ipcc. Molti Paesi, tra cui in questo caso India e Cina, chiedono che se la prenda comoda prima di pubblicare il prossimo rapporto scientifico. Se la Cop ne difendesse l’indipendenza, sarebbe già qualcosa.

Insomma, è un caos, ma è il tipo di caos che veniamo a cercare qui. Ci risentiamo domani!