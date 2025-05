Non si vede, non ha odore ma la sua assenza può rendere invivibili territori a latitudini vicine e lontane. La crisi climatica sta facendo scomparire la risorsa naturale per eccellenza e letteralmente una delle ragioni per cui siamo al mondo: l’acqua. Presenza scontata per milioni di anni, ormai è sempre più scarsa in tutto il mondo.

In questo episodio vi portiamo in Cile, a Petorca, dove la produzione intensiva degli avocado consumati (anche) in Europa sta assetando la popolazione e violando i diritti umani. Ma anche a casa nostra: viaggiamo verso Sud. Abbiamo raccolto testimonianze dal Molise, dalla Calabria e dalla Sicilia, tre delle regioni più colpite dalla scarsità idrica nel nostro Paese.

