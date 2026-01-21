Polymarket e Kalshi, i siti per scommettere su tutto

Se siete giovani maschi molto probabilmente l’algoritmo dei vostri social vi ha mostrato negli ultimi mesi le pubblicità di Polymarket o di Kalshi. Si tratta di piattaforme online che permettono di scommettere su qualsiasi evento. Gli utenti possono provare a moltiplicare il loro capitale su domande come Elon Musk genererà un altro bambino entro il 30 giugno? Gesù tornerà quest’anno? Israele bombarderà Gaza domani? Il prossimo numero di spermatozoi funzionali del guru della longevità Bryan Johnson sarà superiore a venti milioni per eiaculazione?

Polymarket e Kalshi esistono da alcuni anni, ma solo negli ultimi tempi hanno raggiunto un pubblico globale. Diverse grandi testate statunitensi come la CNN e il Wall Street Journal hanno iniziato a dare notizia delle quotazioni dei due siti, mentre le scommesse relative ad alcuni grandi eventi della recente attualità come i bombardamenti sul Venezuela hanno fatto molto parlare delle piattaforme. Che ora iniziano a preoccupare una parte degli opinionisti.

Cos’è il mercato delle previsioni e chi controlla Polymarket e Kalshi

Entrambe le piattaforme hanno una dirigenza molto giovane. L’amministratore delegato di Polymarket si chiama Shayne Coplan, ha 28 anni e, secondo Forbes, è il miliardario self made – quindi non ricco di famiglia – più giovane al mondo. L’amministratore delegato di Kalshi – che in arabo vuol dire “tutto” – si chiama Tarek Mansour, ha 29 anni, ed è anch’egli miliardario. La sua socia Luana Lopes Lara è a sua volta, sempre secondo Forbes, la miliardaria (al femminile) self made più giovane al mondo. Secondo le ultime stime, Polymarket vale nove miliardi di dollari, mentre Kalshi ne vale undici.

Il settore del mercato delle previsioni è estremamente nuovo. All’inizio Polymarket, che è esploso per primo, si concentrava su scommesse in settori di nicchia come le criptovalute. Lo frequentavano soprattutto giovani maschi con qualche soldo da parte – a volte anche solo piccoli risparmi personali. Col tempo, però, entrambi i siti hanno aumentato il campo d’azione fino a permettere di scommettere su quasi tutto. Nonostante la stampa parli abitualmente di scommesse, Kalshi e Polymarket si presentano come piattaforme di trading, non relative al gioco d’azzardo. Tecnicamente, scommettere in uno dei due siti significa comprare un contratto, il cui valore dipende appunto dal fatto che l’evento in questione accada o meno. Le piattaforme, poi, guadagnano trattenendo una commissione sulle vincite.

Non tutte le istituzioni la pensano allo stesso modo. Soprattutto Polymarket ha avuto diversi problemi legali. Svizzera, Francia, Polonia e Belgio ne hanno bloccato i siti web, e anche negli Stati Uniti è stata aperta un’indagine – nel 2024 l’Fbi perquisì addirittura casa di Colpan. Le accuse sono però cadute a seguito dell’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Sia Kalshi sia Polymarket hanno in realtà buoni rapporti con entrambi i partiti della politica statunitense, ma sulle relazioni con Trump si è concentrata l’attenzione della stampa. Specie quando si è scoperto che il figlio più giovane del presidente, che si chiama Donald Trump Jr, è consulente sia di Polymarket sia di Kalshi.

Ludopatia, insider trading e finanziarizzazione: i rischi dei prediction market

Non mancano le critiche al cosiddetto mercato delle previsioni e, mano a mano che il settore cresce, sempre più persone iniziano a preoccuparsi. La settimana scorsa la rivista The Atlantic ha pubblicato un lungo pezzo d’opinione intitolato «L’America sta lentamente scivolando nel disastro di Polymarket». La prima preoccupazione è la normalizzazione del gioco d’azzardo all’infuori dei già…

