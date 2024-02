La nave da crociera che non inquina e salverà il Pianeta

Come salvare il Pianeta? Semplice, con una bella vacanza in crociera. Magari sulla nuovissima Icon of the Seas: 365 metri di lunghezza, 250 tonnellate di peso e venti piani di altezza. Capace di ospitare 8 mila persone. Come una piccola cittadina è divisa in otto “quartieri”, ciascuno con i suoi divertimenti. Tra cui un parco acquatico con una cascata di 16 metri e 6 scivoli d’acqua. Se si vuole stare al coperto invece ci sono oltre 40 tra ristoranti, bar e luoghi di incontro. Ecco come salvare il Pianeta dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici. Con una crociera. Come abbiamo fatto a non pensarci prima!

E non siate così noiosi da presentarci studi e ricerche come questo, che raccontano come le navi da crociera siano uno dei fattori più inquinanti per il Pianeta. Capaci allo stesso tempo di rovinare acqua, aria e terra. E di accelerare la fine della biodiversità devastando l’ecosistema. È ora di dire basta. La meravigliosa Icon of the Seas, che tra parentesi è registrata alle Bahamas perché è noto che i paradisi fiscali sono l’avanguardia della transizione ecologica, viaggerà senza inquinare.

Per muoversi utilizzerà infatti solo gas naturale liquefatto. E c’è uno studio (qui il link ci rifiutiamo di metterlo) della stessa azienda che il gas produce che dice che questo gas non inquina. Vedete che anche noi abbiamo i nostri studi? Come dite, questo gas in pratica è metano, addirittura più dannoso per l’atmosfera del carbone? Disfattisti! Sappiate allora che la nave una volta attraccata in porto non utilizzerà combustibili fossili, ma solo energia elettrica. Nemmeno il 2% dei porti mondiali è attrezzato per fornire energia elettrica alle navi da crociera? Niente, siete proprio testardi!

Beccatevi questa allora. L’aria condizionata e gli ascensori saranno alimentati tramite batterie caricate con pile a ossigeno e idrogeno. Avete scoperto che sulla nave ci sono le batterie ma non ancora le pile per alimentarle, e quindi in pratica sono inutilizzabili? Mamma mia quanto siete pedanti. Almeno ascoltate le parole del nostro mega vice-presidente: «Alla Royal Caribbean Group abbiamo una filosofia, farvi fare le migliori vacanze possibili. E per farlo abbiamo costruito la nave intorno a un solo principio, quello della sostenibilità ambientale». No, no, non sto piangendo, mi deve essere entrata una nave da crociera in un occhio.