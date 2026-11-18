«Al termine della partita tra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks c’è stato un momento tanto bello quanto tragico. Victor Wembanyama è stato ripreso mentre sussurrava all’orecchio di Kyrie Irving: “Palestina libera, fratello mio. Sono orgoglioso di te”. Irving è infatti un fiero sostenitore della causa palestinese […]. E il fatto che un campione come Wembanyama senta il bisogno di sussurrare un simile pensiero di nascosto la dice lunga. È la fotografia di un mondo dello sport in cui gli atleti sono tenuti sotto controllo da fanatici di destra per conto dei proprietari delle squadre. Un contesto in cui gli sportivi che esprimono opinioni si sentono costretti a restare nell’ombra. Persino quando si oppongono a un genocidio».

Così scrive Dave Zirin su The Nation, in un articolo dal titolo inequivocabile: «In queste elezioni il Paese ha ripudiato l’intolleranza. Il mondo dello sport seguirà l’esempio?». Se infatti dopo le elezioni di metà mandato qualcosa negli Stati Uniti è cambiato, non è detto che questi mutamenti si riflettano nello sport. Un mondo quasi totalmente controllato dai fondi finanziari. Ovvero da miliardari spesso suprematisti vicini o vicinissimi all’estrema destra degli Stati Uniti e all’internazionale nera globale.

Come ricordava il Guardian alla vigilia delle presidenziali del 2024, quelle che portarono al secondo tragico mandato trumpiano, il 95% delle donazioni dei proprietari dello sport statunitense (basket, hockey, baseball, football) era a favore dei Repubblicani. Il problema, però, è che quelle stesse persone hanno in mano anche il calcio europeo. E questo, come vedremo, porta a terribili conseguenze a livello politico e sociale.

L’amore dei fondi che controllano il calcio per Trump e l’internazionale nera

Il primo caso è quello della Premier League, dove oltre la metà delle squadre è di proprietà americana. Un recente articolo di Valerio Moggia fa un elenco abbastanza esaustivo dei finanziamenti e delle donazioni elettorali dei proprietari dei club della Premier League ai Repubblicani negli Stati Uniti. E a Donald Trump in particolare. Si parla di centinaia di migliaia di sterline, a volte di milioni. Per non parlare di incontri, inviti, affari e condivisioni di post apertamente razzisti, suprematisti e violenti.

Altro amico dei proprietari della Premier League è leader di Reform UK, partito di estrema destra del Regno Unito, che è nelle simpatie economiche dei padroni di Chelsea e Manchester United, oltre che di squadre di serie minori. In Spagna, come noto, i presidenti di Real Madrid e Barcellona hanno posizioni di destra. E nel caso di Florentino Pérez (Real) tre anni di iscrizione al partito post-falangista e post-franchista Unión de Centro Democrático. La società di gestione patrimoniale Apollo Global Management, che tramite Apollo Sports Capital controlla l’Atletico Madrid, è poi tra i più ferventi sostenitori e finanziatori dell’estrema destra americana e israeliana.

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Lo stesso fanno ovviamente i fondi americani proprietari delle squadre francesi, come Lione e Tolosa. Mentre i rapporti tra il fondo qatariota proprietario del Paris Saint-Germain e l’internazionale nera viaggiano soprattutto nei flussi della finanza globale, come nel caso degli altri fondi dei Paesi del Golfo Persico che hanno investito nel calcio. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar infatti non solo controllano i club, ma anche i broadcaster che trasmettono le immagini delle partite, oltre a Uefa e Fifa tramite sponsorizzazioni dirette o indirette.

La situazione italiana: Make Milan, Juventus e Roma Great Again

Veniamo quindi all’Italia. Anche qui circa la metà delle squadre di Serie A è in mano a fondi o società di gestione patrimoniale con sede negli Stati Uniti. Gerry Cardinale, gestore del fondo RedBird che controlla il Milan, da sempre si vanta di gestire i suoi affari «sul modello trumpiano». E qualche settimana fa si è presentato con una maglia con lo slogan “Make Milan Great Again”. Lo stesso slogan suprematista lo ha usato Tether, socio di minoranza della Juventus e esplicito sostenitore delle politiche di Donald Trump.

I Friedkin, proprietari della Roma, oltre che dell’Everton in Premier League, sono tra i finanziatori più generosi dell’internazionale nera, avendo effettuato ingenti donazioni per lungo tempo ai Repubblicani, finanziando anche la campagna elettorale del 2024 di Trump. Soldi o apprezzamenti nei confronti di Trump e della galassia suprematista sono arrivati negli anni da Saputo (Bologna), Krause (Parma), dalla famiglia Commisso (Fiorentina) e altri.

Queste relazioni politico-economiche tra le proprietà finanziarie del calcio europeo e l’estrema destra globale si riflettono nella società. Un lungo articolo pubblicato lo scorso anno da The Athletic, la testata sportiva del New York Times, raccontava come in Inghilterra le tifoserie si siano spostate a destra insieme al Paese, e come il partito di Farage raccolga consensi soprattutto tra i dirigenti dei club. Tifoserie mai così apertamente nazionaliste e di destra. Oltre che – aggiungiamo noi – libere di commettere, indisturbate, crimini a sfondo razziale.