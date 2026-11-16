In breve Il Tribunale di Milano ha disposto un anno di amministrazione giudiziaria per le attività italiane di Revolut.

Secondo la Procura, controlli antiriciclaggio insufficienti avrebbero agevolato operazioni per 76,5 milioni di euro.

Per i sei milioni di clienti in Italia i servizi bancari continueranno senza interruzioni.

Il Tribunale di Milano ha disposto un anno di amministrazione giudiziaria perle attività italiane di Revolut Bank Uab, la banca del gruppo Revolut con sede in Lituania. La misura, prevista dal Codice antimafia e richiesta dal pubblico ministero Paolo Storari, riguarda gravi carenze nei controlli antiriciclaggio. Come precisa l’agenzia Reuters, la banca non è indagata penalmente: il provvedimento ha natura preventiva e punta a correggere le criticità riscontrate.

Perché la Procura ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Revolut

Secondo la Procura di Milano, l’inadeguatezza dei controlli avrebbe consentito a 24 persone indagate o condannate per gravi reati, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, di utilizzare i servizi della banca. Tra il 2021 e il 2026 altri istituti avevano inviato 265 segnalazioni di operazioni sospette relative alle stesse persone, mentre Revolut Bank Uab non ne aveva trasmessa nessuna. Gli accertamenti della Guardia di Finanza avrebbero individuato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro. Tra questi ci sarebbero movimenti per oltre 4,6 milioni relativi a risorse già sottoposte a misure cautelari patrimoniali.

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Gli accertamenti sono partiti da due indagini precedenti. Un’ispezione su una società del gruppo che offre servizi per le criptovalute aveva rilevato oltre un milione di violazioni degli obblighi di verifica della clientela e conservazione dei dati, oltre a ripetute mancate segnalazioni di operazioni sospette. In un distinto procedimento per frode fiscale, invece, era emerso l’utilizzo di conti Revolut per commettere reati tributari.

Cosa cambia per i sei milioni di clienti di Revolut in Italia

Fondata a Londra nel 2015 dall’imprenditore russo naturalizzato britannico Nik Storonsky, Revolut ha lanciato la propria app in Italia a settembre 2017. Da allora ha raggiunto sei milioni di clienti su un totale globale di 80 milioni: numeri che fanno del nostro Paese il suo quarto mercato per dimensioni.

L’anno di commissariamento serve agli amministratori nominati dal Tribunale per intervenire sulle aree in cui sono emerse le carenze nei controlli antiriciclaggio. Ciò significa che l’istituto continuerà regolarmente a erogare i servizi bancari, senza alcuna interruzione per i clienti privati e commerciali.

Lo ha confermato anche un portavoce della banca, tramite una nota che promette piena collaborazione con le autorità italiane. «Prendiamo estremamente sul serio i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, e investiamo costantemente nel rafforzamento dei nostri sistemi contro i reati finanziari, dei modelli di monitoraggio delle transazioni e dei team dedicati alla conformità (compliance) in tutti i mercati», si legge nella dichiarazione.