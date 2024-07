La ricetta proposta dallo chef del ristorante Alla corte degli Alfieri, in provincia di Cuneo, Stefano Paganini in occasione di Urtija, un piccolo festival che si tiene ogni anno a Magliano Alfieri e che quest’anno esplorava il concetto di “limite”.

«Il concetto di limite evoca l’idea di confini definiti, spazi e tempi entro cui muoversi», ci ha raccontato Paganini. «Ognuno percepisce e vive questi limiti in modo diverso: alcuni vi si adeguano, altri aspirano a superarli». Ma come si traduce questo concetto in cucina? O almeno, come lo ha tradotto lo chef Stefano Paganini nelle due serate di Urtija? «Mi è stata data l’opportunità, che ho accettato con entusiasmo, di ideare un menù incentrato sul tema del limite. Dopo essermi documentato sul significato filosofico del termine, e mosso sempre da una passione per le sfide, ho creato un menù di quattro portate. Ho scelto di impormi un limite: l’utilizzo di soli due ingredienti principali, il pomodoro e l’acqua, che si alternano e si combinano in modi sempre nuovi, dall’antipasto al dolce».

La ricetta: “Non limitiamoci a chiamarlo spaghetto al pomodoro”

Ingredienti per4 persone:

320 g spaghetti affumicati verrigni

0,5 g di erba cipollina fresca

0,5 g di timo fresco

0,5 g di maggiorana fresca

120 g di pomodori datterini freschi e ben maturi

0,4 g di aglio fresco privo di anima

200 g di pomodori San Marzano maturi

Mezzo spicchio d’aglio

Rametti di timo

0,4 g di sale

0,4 g di zucchero

Procedimento

Primo lavoro da fare è creare i pomodori confit: sbollentare per pochi secondi i pomodori San Marzano in acqua bollente avendoli prima incisi. Raffreddarli in acqua e ghiaccio e poi togliere la pelle, tagliarli per metà sul lato lungo ed eliminare i semi. Tagliate ancora per metà in maniera da avere per ogni pomodoro 4 strisce, mettere su una teglia con carta forno e condirli con olio evo, 0,4 g di sale e 0,4 g di zucchero, rametti di timo e 1/2 spicchio d’aglio. Mettete tutto in forno a 90 gradi e ventola bassa e a secco per 2 ore. I pomodorini dovranno a fine del processo esser semi-disidratati.

Nel frattempo, con i pomodori datterini preparare un frullato: lavare i pomodori, mettere in un frullatore e condire il tutto con 25g olio evo, 4 o 5 g di sale. Frullare bene per qualche minuto a massima velocità, poi con l’aiuto di un colino a maglia fine eliminare eventuali semi e pelli rimaste. La consistenza sarà un frullato abbastanza liquido (se lo desiderate più spesso o cremoso potete aggiungere per 100g di liquido setacciato 0,3 g di agar agar).

Una volta che i due pomodori saranno pronti prepararsi per cuocere la pasta. Occorre mettere a bollire l’acqua, salarla e cuocere gli spaghetti per 12 minuti (se si usa la verrigni affumicata. Vanno bene anche altri spaghetti, ma la cottura va tenuta al dente). Una volta cotta la pasta scolarla e raffreddarla in acqua e ghiaccio. A parte fare un trito con timo, maggiorana ed erba cipollina. Scolare gli spaghetti dal ghiaccio e condirli con il trito di erbe e olio evo buono a piacere.

Con metà del frullato di pomodoro impiattare formando con gli spaghetti un nido al centro del piatto, poi sopra mettere le strisce di pomodori confit e finire il piatto guarnendo in modo armonico con il rimanente succo di pomodoro.

Stefano Paganini al lavoro

Un nuovo modo di pensare gli spaghetti al pomodoro

Ecco a voi una versione nuova e molto estiva di uno spaghetto al pomodoro. «Questo piatto è nato per il “menù del limite”, perché nel nostro sapere la pasta al pomodoro è un piatto caldo e quando leggiamo ‘spaghetti al pomodoro’ li immaginiamo caldi. Il limite umano è imposto dal nostro sapere e quindi diamo per scontati determinate preparazione o gusti e sensazioni. Questo esercizio di stile serve a darci una prospettiva diversa di un semplice spaghetto al pomodoro dandoci la possibilità di assimilare gusti che conosciamo in modo diverso e non banale».