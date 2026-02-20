Robert Kennedy Jr.: orsi, vermi e cocaina al servizio del capitale

«Non ho paura dei germi. Sniffavo cocaina dalle tavolette dei water». Una frase che ci saremmo aspettati da William Burroughs o Lou Reed. Invece a pronunciarla è Robert Kennedy Jr., nominato un anno fa da Donald Trump a Ministro della salute degli Stati Uniti d’America. Responsabile della salute e del benessere psicofisico di quasi 350 milioni di persone. Colui che controlla il sistema sanitario su cui si regge non un Paese qualunque. Ma la superpotenza mondiale dalle cui volontà, e dai cui cambi d’umore, dipendono i destini del globo.

Una frase che ci saremmo aspettati dallo zio ubriaco alla cena di Natale. O dal tipo strano che gira per il quartiere. E invece a pronunciarla è Robert Kennedy Jr.. Membro del governo che da mesi bombarda imbarcazioni a caso, sostenendo che sono «interventi militari legittimi contro chi cerca di importare cocaina negli Stati Uniti». E che a inizio anno ha invaso il Venezuela e rapito il suo presidente democraticamente eletto con l’accusa di essere un narcotrafficante. Quando poi a sniffare cocaina è il Ministro del Paese che bombarda, invade e rapisce.

Robert Kennedy Jr. rappresenta al meglio le élite economiche e politiche che governano il mondo

Nipote dell’ex presidente democratico John Fitzgerald Kennedy. Figlio dell’ex Procuratore generale e Senatore Bob Kennedy. Robert Kennedy Jr. non è il tizio strano che gira per il quartiere. È uno dei più importanti esponenti di quelle élite economiche, politiche e culturali che da decenni governano il mondo. E che oggi lo fanno in maniera sconsiderata, attaccando le basi scientifiche del progresso medico e scientifico. Il tutto, come vedremo, per motivi squisitamente economici.

In questo episodio parleremo di bagni alla Trainspotting, di orsi scuoiati e gettati a Central Park, di vermi mangia-cervello, di junk food. Ed è tutto vero. Parleremo di acqua potabile che genera disforia sessuale. E di vaccini che non curano ma generano pandemie. Oltre a essere i responsabili della diffusione dell’autismo. E non è vero nulla, ovviamente. Parleremo di Robert Kennedy Jr.. Non come se fosse un personaggio strambo e curioso. Ma per come è in realtà: uno dei migliori rappresentanti del tardo capitalismo che ci governa.

Lo ascoltate gratuitamente qui sotto o sulla vostra piattaforma preferita.