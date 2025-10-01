Roberto Grossi è il nuovo direttore generale di Etica Sgr

Etica Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, annuncia la nomina di Roberto Grossi quale direttore generale. Grossi, già vice direttore generale dal 2017, subentra a Luca Mattiazzi, che assumerà il ruolo di responsabile del dipartimento Governo all’interno della capogruppo Banca Etica.

Roberto Grossi ha maturato nel corso della sua carriera una significativa esperienza nel mondo dell’asset management. Entrato in Etica Sgr nel 2011, dal 2015 al 2021 è stato Consigliere del Forum per la Finanza Sostenibile. In precedenza, è stato anche membro del consiglio di amministrazione della Cooperativa Editoriale Etica.

Il presidente Marco Carlizzi ha espresso grande soddisfazione per la nomina di Roberto Grossi, sottolineando come la sua esperienza all’interno della Società rappresenti una garanzia di continuità e sviluppo per il futuro: «La profonda conoscenza che Roberto Grossi vanta della nostra realtà e del settore in cui operiamo, unita al suo essere stato anche il nostro direttore commerciale, alla guida delle strategie commerciali per molti anni, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per guidare Etica Sgr verso le nuove sfide che la contemporaneità ci pone. Siamo certi che la sua leadership contribuirà a consolidare ulteriormente la nostra mission, dimostrando che fare una finanza etica e d’impatto oggi è non solo possibile ma, ancor più in questo momento storico, necessario».

Carlizzi ha inoltre espresso sincera gratitudine da parte di tutto il consiglio di amministrazione nei riguardi di Luca Mattiazzi: «Luca Mattiazzi è stato una figura determinante per lo sviluppo della Società. Sotto la sua guida, Etica Sgr ha consolidato la sua posizione nel mercato italiano degli investimenti sostenibili e responsabili, ha ampliato la propria gamma dei fondi etici, rafforzando la propria presenza internazionale sui temi della sostenibilità, della pace e del disarmo e raggiungendo traguardi importanti».

Con la nomina di Roberto Grossi e il nuovo incarico di Luca Mattiazzi all’interno del Gruppo Banca Etica, Etica Sgr sceglie di rinnovarsi nel segno della continuità, rafforzando la propria missione di promuovere una finanza etica capace di generare valore duraturo per l’economia, le persone e le comunità.