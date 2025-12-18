Scudo penale nella moda: lo stralcio è un successo della società civile
Lo stralcio dello scudo penale nel ddl Pmi segna una vittoria della società civile contro lo sfruttamento nella filiera della moda
Campagna Abiti Puliti accoglie con soddisfazione lo stralcio dell’articolo 30 dal disegno di legge Pmi, norma che avrebbe introdotto uno scudo penale per i grandi brand della moda, indebolendo la responsabilità rispetto a sfruttamento e caporalato nella filiera. La cancellazione della norma è un passo fondamentale per tutelare lavoro e legalità.
«Lo stralcio dell’articolo 30 dimostra che quando società civile, cittadini e organizzazioni sindacali convergono, è possibile fermare norme ingiuste», dichiara Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale e portavoce della Campagna Abiti Puliti. «La mobilitazione pubblica, con un appello condiviso da più di 40 organizzazioni nazionali cui hanno aderito anche diverse imprese e una petizione che ha raccolto oltre 3.500 firme hanno riportato al centro del dibattito un problema concreto e documentato: lo sfruttamento nella filiera moda non può essere normalizzato né protetto da uno scudo penale».
«La Campagna Abiti Puliti ha avuto il ruolo di connettore, unendo la società civile, i cittadini e le rappresentanze del lavoro per creare una pressione condivisa e visibile. Questo risultato mostra quanto sia potente la mobilitazione collettiva e coordinata», prosegue la portavoce.
La Campagna ribadisce il proprio impegno a monitorare le prossime attività legislative sul settore moda affinché nessuna norma possa legittimare pratiche di sfruttamento. L’obiettivo resta la promozione di filiere trasparenti e condizioni di lavoro dignitose, attraverso una riforma del settore che favorisca una transizione giusta per tutti gli attori del Made in Italy.
