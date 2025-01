La moda come la conosciamo oggi è insostenibile: si produce e si consuma in eccesso, a ritmi troppo elevati, con conseguenze umane e ambientali intollerabili. Per riflettere su questa crisi sistemica, dal 21 al 23 febbraio 2025 si terrà a Milano la prima edizione dello Sfashion Weekend, il festival sulla transizione giusta nella moda, che ribalta la narrazione mainstream e fa luce sull’impatto del tessile sulle persone, sul Pianeta e sulle nostre comunità.

Organizzato da Fair e dalla Campagna Abiti Puliti, in collaborazione con numerose organizzazioni della società civile, l’evento ad accesso libero è coprodotto e ospitato dal centro culturale mosso, non a caso pochi giorni prima della Milano Fashion Week. L’obiettivo è offrire un momento di confronto plurale e costruttivo per attivare reti e strategie di trasformazione collettiva, superando retoriche di facciata e false promesse di sostenibilità.

Una mostra, talk, spettacoli e momenti di scambio coinvolgeranno attivistə, espertə, lavoratrici, operatorə del settore, ma anche persone che vogliono cambiare le proprie scelte di consumo. Al cuore del programma, i quattro dibattiti che approfondiscono argomenti cruciali come lavoro e diritti, greenwashing e paradigmi economici, mettendo al centro una visione di moda compatibile con i limiti del pianeta e con la giustizia sociale.

Handmade: le lavoratrici della moda

Per tutti i tre giorni del festival sarà allestita Handmade: le lavoratrici della moda, una mostra che offre l’opportunità di scoprire le storie delle persone che, dietro ai vestiti che indossiamo ogni giorno, vivono condizioni spesso invisibili e drammatiche.

L’esposizione, prodotta dalla ong olandese SCHONE KLEREN CAMPAGNE (SKC) (membro di Clean Clothes Campaign) mette in luce il lavoro di sette giovani sarte provenienti da Indonesia e Bangladesh, che raccontano le loro esperienze di vita dentro e fuori dalle fabbriche di abbigliamento.

La mostra Handmade: le lavoratrici della moda

Ogni pezzo di vestito, infatti, passa attraverso circa 172 mani prima di arrivare nei nostri negozi. Attraverso le loro storie, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire scoprire le storie delle persone, troppo spesso invisibili, che sono dietro ai vestiti che indossiamo ogni giorno, esplorando le loro sfide, lotte e speranze. La mostra invita anche a riflettere su cosa possiamo fare per rendere il settore più giusto e sostenibile, offrendo spunti di riflessione per un cambiamento positivo.

Le performance, lo swap party

Durante lo Sfashion weekend si terrà per la prima volta a Milano, la performance collettiva Noi come l’altrə: apprendere dai gesti (Self-As-Other-Training: Textiles) di Vivien Tauchmann. Uno spettacolo che ricrea le attività quotidiane di milioni di lavoratrici della filiera tessile, usando il corpo per far emergere le dinamiche di oppressione legate al capitalismo imperialista. Attraverso il coinvolgimento esperienziale e corporeo, lə partecipanti sono portatə a riflettere in modo critico sulle relazioni di potere e sulle diseguaglianze nell’industria della moda. Un invito all’auto-riflessione sui privilegi personali, suscitare un senso di solidarietà e proporre nuovi modi di agire collettivamente.

E poi Giralamoda, un’opera performativa multidisciplinare che parla di moda sostenibile. Un evento di divulgazione che utilizza l’arte e proposte culturali per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nella filiera: cittadini, imprese, finanziatori ed enti pubblici. Teatro, danza, musica e linguaggio sono le forme artistiche di questo show, che vede alternarsi sullo stesso palco attori e danzatori professionisti, e un’esperta di moda sostenibile in veste di cartomante. Un viaggio all’interno di sette percorsi tematici diversi, che hanno come obiettivo quello di creare maggiore consapevolezza sul valore di una produzione etica e circolare e incentivare il pensiero critico sulla relazione tra consumatorə e prodotto, promuovere l’inclusione sociale e il rispetto delle risorse naturali.

Lo Sfashion Weekend sarà l’occasione perfetta per partecipare all’evento di scambio vestiti organizzato da Gabriella Sisinni e Chiara Pieri, fondatrici nel 2023 di Declout, una giovane startup nata con l obiettivo di promuovere il riutilizzo responsabile del guardaroba. Presto maggiori informazioni.

Scarica il programma completo dello Sfashion Weekend.

Sfashion Lab: la scuola per giovani attivistə

Sfashion Lab è una scuola di attivismo che, grazie all’apporto di espertə in vari ambiti, fornirà strumenti teorici e pratici per aumentare la propria consapevolezza sull’impatto dell’industria della moda e degli attuali modelli di consumo, e offrirà uno spazio di confronto, apprendimento ed elaborazione collettiva. Un’opportunità per 30 giovani under 30 che vogliano impegnarsi attivamente nella transizione giusta nella moda, creando convergenze e comunità. Scopri il programma e candidati!

E se la moda sostenibile ti interessa, iscriviti a Prêt-à-changer, la newsletter di Valori.it che ti guida alla scoperta di come la moda può diventare più equa e rispettosa dell’ambiente e dei diritti di chi lavora nella filiera tessile.