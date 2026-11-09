Stupiteci! Per una volta, stupiteci. La trentunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop31) si apre oggi ad Antalya, in Turchia. Inutile girarci intorno: è l’ennesima Cop che si gioca in trasferta. Alzi la mano infatti chi si sente di descrivere il governo turco di Recep Tayyip Erdogan come un esecutivo ecologista. Lo stesso vale per quello della carbonifera Australia, che co-presiede l’evento.

Alla Cop31 ci arriviamo poi con un nuovo record in termini di concentrazione di gas ad effetto serra nell’atmosfera terrestre: la CO2 ha raggiunto le 426,8 parti per milione. L’Unep, il Programma per l’ambiente dell’Onu, ci ha confermato che l’obiettivo di limitazione della crescita della temperatura media globale ad un massimo di 1,5 gradi centigradi, rispetto ai livelli pre-industriali, è ormai fuori portata (anche se ci ha contestualmente indicato la via per rendere lo sforamento più breve e meno ampio possibile).

Ai lavori preparatori della conferenza, che si sono tenuti nel mese di giugno a Bonn, in Germania, sono andati in scena attacchi inediti alla comunità scientifica. L’Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, massima autorità in materia, da anni ormai vede i propri negoziati interni in stallo, con difficoltà enormi nella stesura del settimo Rapporto di valutazione, AR7, che dovrebbe essere pubblicato entro il 2029. La pre-Cop ospitata da Tuvalu e Figi è stata inoltre un disastro diplomatico: si sono presentati soltanto quattordici capi di Stato e di governo sugli oltre cinquanta invitati.

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Uno sguardo alle precedenti Cop è inoltre desolante. Basti pensare che è stato necessario attendere la Cop28 di Dubai, nel 2023, negli Emirati Arabi Uniti, per vedere l’espressione “fonti fossili” menzionata per la prima volta apertamente in un documento conclusivo ufficiale dell’Unfccc (la Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici, che organizza le Cop)! Alla precedente Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto, il riferimento era stato limitato al solo carbone.

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Le precedenti Cop sono state cocenti delusioni

Alla Cop29 di Baku ci si è (giustamente) concentrati sui fondi necessari per garantire mitigazione, adattamento e indennizzi per le perdite e i danni patiti soprattutto dalle nazioni più vulnerabili e meno responsabili dei cambiamenti climatici. Ma sono stati promessi (promessi: non stanziati) 300 miliardi di dollari a fronte dei 1.300 richiesti e a fronte degli oltre duemila che le stesse Nazioni Unite hanno indicato essere realmente necessari.

Cosa possiamo aspettarci perciò questa volta dalla Cop31? Il pessimismo appare soprattutto un esercizio di realismo, in questo senso. Eppure c’è qualcosa che sembra muoversi. Nelle manifestazioni oceaniche che stanno attraversando Francia, Italia, Belgio, Albania, Grecia, Cile, Argentina, Serbia, Portogallo, India, Germania, Spagna, Austria. Nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti che si sono trasformate in una sberla per uno dei presidenti più climatoscettici della storia del Pianeta.

Cosa potrebbe rendere la Cop31 una sorpresa positiva

Nel fatto che milioni di persone in tutto il mondo stanno toccando con mano gli effetti concreti della crisi climatica: le ondate di caldo estremo, quelle di siccità, le alluvioni, il collasso dei ghiacciai, economie intere distrutte, una crisi energetica che perdura e che è soltanto accelerata dagli eventi geopolitici, poiché la sua vera origine è nel fatto che gli idrocarburi non sono infiniti, ne abbiamo utilizzati già moltissimi e non ne avremo più materialmente a disposizione in futuro. Con buona pace del modello di sviluppo capitalista che per decenni ci ha spinti a produrre, consumare e vivere come se la Terra non fosse dotata di risorse materialmente limitate.

Alla Cop30 di Belém siamo arrivati pieni di speranze. Con un governo sensibile sulla questione, una conferenza organizzata anche simbolicamente alle porte dell’Amazzonia, l’annuncio del tentativo di stabilire una roadmap per l’uscita dalle fonti fossili. Ne siamo usciti con un pugno di mosche in mano. Chissà che stavolta non accada il contrario.