Il cartone animato che insegna il capitalismo ai bambini

Questo articolo è parte di una serie dedicata ad approfondire i temi di Unchained – storie di ordinario capitalismo selvaggio, il nostro podcast settimanale. Ascolta qui tutte le puntate!

Tuttle Twins è un cartone animato per bambini prodotto da Angel Studios, una casa produttrice dello Utah di tendenze mormoni e ultraconservatrici. Da alcune settimane, come ha raccontato per primo in Italia Il Post, il programma entrerà a far parte del palinsesto della tv pubblica argentina. La decisione fa parte di un programma più ampio di trasformazione ideologica dei media pubblici e privati del Paese voluta dal presidente Javier Milei.

Cos’è Tuttle Twins e perché Milei lo vuole in Argentina

Tuttle Twins è prodotto da un’azienda ultraconservatrice statunitense, Angel Studios, con sede nello Utah. Uno Stato noto per la forte presenza di popolazione mormona – una minoranza religiosa tradizionalista e storicamente vicina alle ali più radicali del Partito Repubblicano. Il primo episodio è stato pubblicato nel 2021, e fino ad ora ha emesso soprattutto su Youtube o tramite la piattaforma dell’azienda proprietaria stessa. Jonny Vance, il creatore della serie, ha spiegato in un video che l’idea del cartone è nata dalla volontà di creare un prodotto che insegni ai suoi figli i valori della libertà. A differenza , spiega, «della scuola e dei media di Hollywood».

La trama gira attorno a due ragazzini gemelli, Ethan e Emily Tuttle, che viaggiano nel tempo e nello spazio assieme alla nonna Gabby – una cubana fuggita dal governo di Fidel Castro – imparando nozioni relative al liberismo economico, i diritti individuali, la storia degli Stati Uniti d’America. I nemici ricorrenti nelle diverse puntate sono Karl Marx, lo Stato e lo stesso Fidel Castro. Mentre tra gli eroi ci sono l’economista liberista Milton Friedman, il patriota nordamericano George Washington e un bitcoin antropoforme. Il socialismo rispetto al quale i gemelli vengono messi in guardia è un concetto molto ampio: comprende esperienze storiche come l’Unione Sovietica, ma anche le socialdemocrazie europee, il welfare, le famiglie monoparentali.

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Da Zamba a Tuttle Twins: la battaglia culturale in tv

Poche settimane fa il presidente argentino Javier Milei – di ultradestra e iperliberista – ha deciso di comprarne i diritti perché sia trasmesso nel canale pubblico dedicato all’infanzia. Il canale in questione si chiama Pakapaka. Il nome significa nascondino, come il gioco, in quechua, una delle lingue indigene parlate in Argentina. C’è un antecedente importante da conoscere. Pakapaka nacque per volontà di Cristina Fernandez de Kirchner, la più popolare presidente di centrosinistra della storia recente dell’Argentina. E il programma più celebre si chiama Zamba.

Si tratta di un cartone animato in cui un bambino viaggia nel tempo tra gli episodi più famosi della storia d’Argentina, conoscendo gli eroi nazionali e le rivolte che portarono all’indipendenza. In Italia un cartone animato patriottico sarebbe percepito come conservatore, ma in Argentina no. Il patriottismo è storicamente un valore non solo trasversale, ma fatto proprio dalle sinistre. Zamba è un bambino con tratti indigeni che si emoziona di fronte alla cacciata degli spagnoli. Un messaggio lontano dalla destra mileista – esterofila e molto legata alle origini bianche ed europee della nazione.

Tuttle Twins serve a sostituire Zamba. Un cartone statunitense dedicato alla storia del liberismo è considerato più affine al nuovo corso della politica argentina.

Il progetto egemonico di Javier Milei e i suoi limiti

«Possiamo pensare in due modi a Javier Milei – spiega a Valori.it il giornalista argentino Marco Teruggi –. Il primo è vederlo come outsider: nel 2022 è apparso come un’alternativa al peronismo e alla destra tradizionale, alle forze politiche storiche. Il secondo consiste nel vederlo come veicolo di un progetto. Già tre volte nella storia argentina si è tentato di instaurare un sistema neoliberale a là cilena: con la dittatura, con Carlos Menem, con Muricio Macri. Milei è il quarto tentativo. In questo senso, è prima di tutto un’espressione del capitale finanziario e dell’industria votata all’esportazione».

Javier Mieli nasce come economista e opinionista politico. La sua carriera politica è iniziata come deputato nel 2020. Nel 2022 si è candidato alla presidenza promettendo di risolvere la lunghissima crisi economica del Paese con una cura draconiana di tagli e austerità. Politicamente si è definito “minarchista“: fautore cioè di uno Stato minimo, votato alla sicurezza e nient’altro. Da Presidente ha cercato di realizzare questa visione: 12 diversi ministeri sono stati sopressi o accorpati, il 10% dei dipendenti pubblici sono stati licenziati e quasi tutti i settori – dalla scuola alla sanità – hanno subito pesanti tagli al budget.

Assieme alla rivoluzione politica, Javier Milei punta ad una rivoluzione culturale, inaugurando una stagione di innovazione e puntando a fare dell’Argentina un faro del liberismo mondiale. Tuttle Twins, nel suo piccolo, serve proprio a questo.