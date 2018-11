Un aiuto a Banche etiche e Bcc. Più facile acquistare le loro azioni

La Mifid (anzi, per la precisione Mifid II), cioè la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, è stata introdotta per aumentare la trasparenza e la tutela dei risparmiatori/investitori e anche degli operatori. Ma le banche e i broker hanno sempre lamentato gli alti costi di gestione e la necessità di ricorrere a risorse extra per adempiere agli obblighi richiesti.

Per ogni investimento da parte di un privato (azioni, obbligazioni, fondi, Etf), la banca è infatti obbligata a informare sui costi sia ex ante (nel momento in cui effettui l’acquisto), sia ex post (cioè nel corso dell’investimento, almeno una volta l’anno). E a valutare il profilo di rischio dell’investitore per offrire il prodotto finanziario adeguato. Operazioni che necessitano, come si può immaginare, di un notevole lavoro extra. Che su banche di piccole dimensioni ha un impatto economico notevole.

Da qui la scelta di esonerare dall’obbligo di Mifid per Banche etiche e Bcc, per agevolare le campagne di reclutamento soci. L’importante, sottolineano gli stessi legislatori, è che non si presenti l’investimento come “privo di rischio”.