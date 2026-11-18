In breve La Commissione europea propone di rafforzare Frontex: corpo permanente portato a 30mila agenti, una nuova riserva da 17mila e più poteri nei rimpatri verso Paesi terzi.

L’agenzia potrebbe acquistare attrezzature e strumenti di intelligenza artificiale, monitorare i social e schierare una forza di reazione. Bruxelles stanzia intanto altri 130 milioni contro i droni.

Mentre si spende per le frontiere, gli aiuti esterni calano e, con il Global Gateway, la cooperazione allo sviluppo è sempre più legata agli interessi strategici europei.

La Commissione europea ha presentato una riforma per rafforzare Frontex, l’agenzia deputata al controllo delle frontiere esterne in collaborazione con gli Stati membri. In base alle nuove norme proposte, il suo mandato dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e le sarebbero garantiti maggiori poteri nell’esecuzione dei rimpatri dei migranti verso Paesi terzi.

Per fare ciò, la Commissione vorrebbe prima di tutto aumentare gradualmente il corpo permanente di Frontex portandolo a 30mila agenti. Oltre a raddoppiare la quantità di agenti del corpo permanente dell’Agenzia, creerebbe una nuova Riserva europea per le frontiere e i rimpatri, formata da 17mila agenti da dispiegare in caso di necessità. Queste nuove unità si aggiungerebbero ai 7mila funzionari già messi a disposizione dagli Stati membri.

La militarizzazione delle frontiere dell’Unione europea passa anche da droni e IA

All’aumento del personale corrisponderebbe anche una maggiore operatività. Frontex sarà in grado di acquistare e noleggiare attrezzature ed effettuare, coordinare o partecipare ad appalti congiunti con gli Stati membri, ricoprendo anche il ruolo di committente principale. Questa novità si applicherebbe anche all’acquisto di strumenti digitali e basati sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, Frontex avrà un ruolo di maggiore rilevanza nel guidare le operazioni di rimpatrio, grazie all’istituzione di un Centro di coordinamento dei rimpatri. L’Agenzia dovrebbe così occuparsi di tutto il processo, dall’identificazione delle persone fino allo svolgimento delle operazioni. Questo compito potrebbe essere svolto anche per Paesi non appartenenti all’Unione europea, quindi da un Paese terzo a un altro, dopo la firma di un apposito accordo.

Il monitoraggio dei social e la nuova forza di reazione di Frontex

Le novità non finiscono qui. Come si legge nel comunicato della Commissione, Frontex ha anche «appreso delle lezioni» dalla crisi di Ceuta. L’Agenzia si doterà di un Centro di monitoraggio e risposta online che le consentirà di monitorare i contenuti pubblici sui social e agire contro quelli ritenuti illegali e potenzialmente pericolosi per la sicurezza delle frontiere. Il richiamo è a un possibile uso dei social per organizzare attraversamenti collettivi dei confini europei, come nel caso di Ceuta. Sul fronte “offline”, Frontex metterà a disposizione una forza di reazione da schierare alle frontiere esterne in caso di una non meglio precisata situazione di emergenza. La decisione di dispiegare questa forza potrà essere presa dal direttore esecutivo di Frontex su richiesta di uno Stato membro.

Oltre al rafforzamento di Frontex e all’ampliamento dei suoi poteri, la Commissione europea a inizio ottobre ha deciso di stanziare ulteriori 130 milioni di euro nell’ambito dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti per il contrasto ai droni e per il controllo delle frontiere esterne. La somma si aggiunge ai 250 milioni annunciati nel dicembre 2025 per droni e tecnologie anti-drone e ai 169 milioni messi a disposizione nel 2026 per droni di sorveglianza e attrezzature destinate a Frontex e agli Stati membri.

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Più armi e agenti, meno soldi per la diplomazia

All’aumento delle spese dell’Unione europea per il controllo e la militarizzazione delle frontiere corrisponde un crescente disinvestimento nel settore degli aiuti esterni. Nel corso delle discussioni sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione, l’Irlanda ha proposto una riduzione di quasi il 16% dei fondi destinati a Global Europe, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari e il consolidamento della pace. In più, ha chiesto una contrazione di quasi un quarto del cosiddetto “cuscinetto”, la riserva flessibile per le crisi all’interno di Global Europe.

Il taglio proposto dall’Irlanda andrebbe a ridurre del 14% i fondi a disposizione per tutte le aree di intervento, a prescindere dall’effettivo livello di necessità. Ciò sottrarrebbe 8,7 miliardi di euro all’Africa subsahariana, che passerebbe da 60,5 miliardi di euro a 51,8 miliardi, e 6,1 miliardi di euro al Medio Oriente e al Nord Africa, che calerebbe da 42,9 miliardi a 36,8 miliardi. Gli Stati membri hanno respinto la proposta, ma i tagli agli aiuti esterni all’interno dell’Unione non sono una novità. I contributi degli Stati membri sono diminuiti già negli ultimi tre anni e diversi governi nazionali hanno da tempo sottratto risorse al settore.

Al taglio delle risorse corrisponde anche un cambiamento nella politica per gli aiuti esteri dell’Unione. Attraverso il Global Gateway, la Commissione punta a mobilitare 300 miliardi di euro per finanziare infrastrutture in Africa, Asia e America Latina. L’obiettivo dichiarato è creare «partnership reciprocamente vantaggiose», cioè sostenere lo sviluppo dei Paesi terzi e, al tempo stesso, rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione europea. I progetti spaziano dalla connettività internet in Africa alle reti di energia rinnovabile che un giorno potrebbero rifornire l’Europa. Gli aiuti, quindi, devono rappresentare un vantaggio anche per l’Unione.